Slotcall: AEX boekt forse winst, retailbeleggers kopen massaal puts

Altijd interessant: oud-politici of - in dit geval - een oud centrale bank president die zonder last en ruggespraak zijn visie kan geven. We hebben het in dit geval natuurlijk over Nout Wellink, voormalig president van De Nederlandse Bank.

Die heeft de afgelopen dagen de media opgezocht en deed enkele gepeperde uitspraken. Zo is Wellink van mening dat Europa "slaapwandelend in een schuldenval gelopen."

Interessanter allicht nog - en wat ons betreft ook volkomen juist - was zijn uitlating over de inflatie. De door de ECB verwachte inflatie van de eurozone in 2023 tot onder de 2,5% geldt volgens Wellink als wishful thinking. Waarvan akte.

Damrak

Het was het eerste uur zoeken naar richting, maar beleggers vonden het nadien toch tijd wat koopjes te jagen. Of dat al terecht is, is vers twee, maar feit is wel dat er deze maandag sprake was van een krachtige rebound.

Sterker nog, het was vandaag een uitdaging om nog dalers te vinden. Binnen de AEX ging het veelgeplaagde Just Eat Takeaway (ruim) aan kop, op de voet gevolgd door het prijzige Adyen en Prosus.

Een divisie lager oogden de winsten iets meer bescheiden, maar fondsen als Alfen, CTP, ECP en WDP schreven stevige winsten bij. Vastgoed geheel afschrijven hoeven beleggers uiteraard zeker niet.

Tot slot de AScX, daar was er een forse winst weggelegd voor het emitterende Fastned, terwijl ook B&S Group, Kendrion en TomTom gevraagd lagen.

Dalers waren er wel, met op kop BAM Groep dat een bezoekje heeft gekregen afgelopen vrijdag van de FIOD en het OM. Andere echt noemenswaardige dalers waren er op deze maandag eigenlijk niet te melden, al wisten Fagron en Flow Traders niet mee te liften op het positieve sentiment.

De AEX sloot de dag af met een fraaie winst van ruim 1,6% om te eindigen op een stand van afgerond 641 punten.

Dan nog even dit

Het sombere sentiment op de financiele markten laat inmiddels ook zo zijn sporen na in de psyche van retailbeleggers. Althans, volgens Bloomberg zetten veel particuliere beleggers hun kapitaal nu in om putopties te kopen, speculerend op een verdere daling van de beurzen:

Retail traders show how pessimistic sentiment is toward US stocks https://t.co/z9IWlf70wg — Bloomberg Markets (@markets) October 17, 2022

DSM

DSM behoort dit jaar tot de achterblijvers op het Damrak, na jarenlang juist een outperformance te laten zien. Er vallen wel enkele usuals suspects aan te wijzen voor de achterblijvende koers dit jaar:





Fastned

Een echte droomdeal voor Fastned, Schroders Capital investeert €75 miljoen in de laadpalenspecialist. En niet alleen dat, maar de investeringsmaatschappij betaalt elfs een premie van ruim 20% ten opzichte van de slotkoers afgelopen vrijdag. Alle details leest u bij IEX Premium:





BAM Groep

's Lands grootste bouwer was eindelijk op weg een einde te maken aan een reeks tegenvallers, maar opnieuw rolt er een lijk uit de kast. De FIOD en het OM zijn binnen gevallen bij het concern in verband met mogelijke "onregelmatigheden" bij BAM International. Verdere details ontbreken en ook BAM zelf tast - goeddeels - in het duister:





FIOD en OM nemen BAM op de korrel #BAM https://t.co/jk7C1wuCan — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 17, 2022

Gokken op de dollar

Een van de weinige winstgevende posities in de huidige bear market is een longpositie in de Amerikaanse dollar versus zo ongeveer elke andere munt, inclusief de euro, de Japanse yen en het Britse pond.

Hoewel de ‘greenback’ dit jaar al zo’n 18% heeft gewonnen versus een mandje van zes andere, meest relevante valuta’s, gokken de meeste hedge funds op een verdere stijging van de dollar.

Dit gebaseerd op een aanhoudend agressief opererende Fed, waar veel andere centrale banken het wat rustiger aan doen (ECB, BoE), of zelfs in het geheel niet meedoen met de monetaire verkrapping (BoJ).

Hedge funds die werken met geautomatiseerde trades op basis van complexe algoritmes zijn het valutaspelletje voorlopig nog niet zat. En aangezien de Fed nog geen begin heeft gemaakt met het iets kalmer aan doen met het restrictieve monetaire beleid en de ECB maar weinig ruimte heeft tot eenzelfde geldverkrappend beleid, is de richting wel duidelijk.

Nu staat Europa er economisch gezien ook een stuk minder gunstig voor. We noemen – uiteraard – de oorlog in de Oekraine, maar zeker ook de energiecrisis die daar het gevolg van is. De VS is aardig zelfvoorzienend op energievlak, verdient zelfs grof geld met de levering van LNG aan Europa, en staat er economisch aanzienlijk beter voor.

Los van concurrentie voor- en nadelen van een sterke dollar cq zwakke euro, leidt de sterke greenback tot extra inflatie in Europa. Dat is niet direct iets waar het oude continent op zit te wachten, maar een (veel) agressiever opererende ECB is een no go.

Is het voor het bedrijfsleven met dollar-exposure lastig opereren, voor emerging markets leidt die sterke dollar tot drama’s. Veel commodities worden nog steeds afgerekend in Amerikaanse dollars en de munten van veel van die landen zijn hard onderuit gegaan tegen de dollar.

En dat betekent dat die commodities er wel zijn, maar dat die landen het zich niet kunnen veroorloven. Oftewel, er gaan serieuze voedseltekorten ontstaan. Het IMF luidde onlangs dan ook de noodklok en waarschuwde voor een catastrofe vergelijkbaar aan de voedselcrisis van 2008. Hoog tijd dat de rest van de wereld de dollar hegemonie eens serieus ter discussie te gaat stellen.

Nuttige shortsellers

Shortsellers zijn bepaald niet geliefd bij veel retailbeleggers. Begrijpelijk, wie aandelen van een fonds in portefeuille heeft en vervolgens ziet dat shortsellers er een andere, negatiever visie op nahouden, vreest koersverlies.

Nu doen shortsellers hun huiswerk grondig, vaak zelfs grondiger en met reden. Immers, wie long zit, kent zijn maximale verlies, wie short gaat, loopt theoretisch een oneindig risico. Beleggers doen er daarom sowieso goed aan het shortsellregister regelmatig te raadplegen om niet voor verrassingen komen te staan.

Maar shortsellers voegen wel degelijk iets toe aan de markt. Vaak duiken zij op bij bedrijven waar ‘het verhaal’ leiden is, in afwezigheid van serieuze cijfers. Story stocks dus waar het vaker slecht dan goed mee afloopt.

Een mooi voorbeeld is de case rond Nikola, bouwer van emissievrije voertuigen. Alhoewel, eerst en vooral bouwer van verhalen waarmee oprichter Trevor Milton veel beleggers in het aandeel lokte. De market cap van Nikola bedroeg op enig moment circa $35 miljard, terwijl de eerste truck nog verkocht moest worden.

Dat trok de aandacht op enig moment van de beruchte shortseller Hinderburg Research dat met een vernietigend rapport kwam. Hoewel de Beleggersdesk het aandeel Nikola niet coverede, was dit wel reden beleggers op deze plek aan te raden hun vingers niet te branden aan dit aandeel.

Eind vorige week is Milton schuldig bevonden aan fraude en de jury was van mening dat beleggers waren misleid. Er zijn zeker wel wat overeenkomsten te signaleren met die andere fraudezaak: het Duitse Wirecard.

Voor beleggers is het vooral zaak het nut in te zien van shortsellers en – minimaal – nog eens grondig de eigen belegging onder de loep te nemen op het moment dat shortsellers op het aandeel duiken.

Short horloges?

Het zal beleggers niet zijn ontgaan dat we in een bear market zitten. De waardering van de meeste aandelen heeft een flinke knauw gekregen. Ook hier geldt dat dit vooral getriggerd is door een restrictief beleid van de centrale banken, onder aanvoering van de Fed.

Dat geldverkrappende beleid raakt echter niet alleen aandelen, de huizenmarkt piept en kraakt ook in al zijn voegen, maar wat te denken van een veel minder voor de hand liggende markt als die van horloges.

Prijzen van gebruikte Rolexen, Patek Philippe en Audemars Piguets staan ook serieus onder druk. En de dalingen zijn niet minder stevig dan die van de meeste aandelen. Zo kreeg u volgens WatchCharts een stevige 21% korting op een gebruikte Rolex sinds de piek in april van dit jaar. En ook een gemiddelde Patek Philippe verwisselde voor zo’n 19% lagere prijs van eigenaar.

Altijd interessant: zakenbank Morgan Stanley schuwt stevige uitspraken niet en rekent op verdere prijsdalingen als gevolg van een “dramatisch groter aanbod” van de dure horloges.

Toch is hier het meetmoment van niet te onderschatten betekenis. De prijzen dalen dit jaar inderdaad, maar wie kijkt naar de prijsontwikkeling van horloges sinds 2021 en dat vergelijkt met de performance van de S&P 500 ziet nog altijd een stijging van circa 20% ten opzichte van dat meetmoment, versus flat voor de S&P 500 en een daling van zo’n 35% van bitcoin.





Wall Street

Gingen de koersen van de meeste aandelen vrijdag nog stevig onderuit, vandaag vormde een spiegelbeeld, althans wanneer wij na twee uur handel een tussenstand opnemen.

Stevige winsten waren er op Wall Street weggelegd voor onder andere Tesla, Amazon, Palantir en Alibaba. De verliezen van afgelopen vrijdag werden daarmee goeddeels weer weggepoetst.

De Dow jones noteerde na twee uur handel een plus van 1,4%, de S&P 500 trok 2,3% bij en de Nasdaq liep met een stijging van 2,8% bijna al het verlies van afgelopen vrijdag weer in.

Rentes

Obligatiehandelaren konden hun lol weer op vandaag, de rentes doken omlaag, waarbij vooral de beweging bij de Britse kapitaalmarktrente in het oog sprong. Kennelijk slaagt de Britse overheid erin de markt te overtuigen dat het nu wel de juiste stappen zet.



Bron: Reuters

Brede markt

Vrijwel alles groen vandaag, de bulls nemen het heft weer even in handen. De positieve stemming, deels getriggerd tot weer zakkende rentes, is welkom na een aantal moeizame handelssessies.

Olie doet dan weer niet mee met het bullfeestje, goud blijft een lastig verhaal en de VIX oogt weliswaar nog niet heel stressvol, maar ontspannen is anders. En die sterke dollar, tja, dat is best problematisch los van het beweginkje vandaag.

Het Damrak

Adyen (+ 6,5%) veerde krachtig op maar kijkt year to date nog altijd tegen een daling van een kleine 50% aan.

(+ 6,5%) veerde krachtig op maar kijkt year to date nog altijd tegen een daling van een kleine 50% aan. ASMI (+ 1,7%) kreeg een lager koersdoel toegekend, maar deed het van de drie chippers nog wel het beste. Echt fris oogt de sector overigens nog niet.

(+ 1,7%) kreeg een lager koersdoel toegekend, maar deed het van de drie chippers nog wel het beste. Echt fris oogt de sector overigens nog niet. ING Groep (+ 1,8%) wordt - opnieuw - in verband gebracht met niet op orde zijnde witwasdossiers, maar ditmaal valt de bank weinig te verwijten.

(+ 1,8%) wordt - opnieuw - in verband gebracht met niet op orde zijnde witwasdossiers, maar ditmaal valt de bank weinig te verwijten. Just Eat Takeaway (+ 12,5%) werd door de experts getipt voor oktober en tot nu toe zeker niet ten onrechte.

(+ 12,5%) werd door de experts getipt voor oktober en tot nu toe zeker niet ten onrechte. ABN Amro (+ 0,8%) kreeg een iets hoger koersdoel van een Zwitserse zakenbank, maar geen koopadvies ondanks een upside van zo'n 20%.



(+ 0,8%) kreeg een iets hoger koersdoel van een Zwitserse zakenbank, maar geen koopadvies ondanks een upside van zo'n 20%. Aperam (+ 1,4%) kreeg een wat lager koersdoel van een zakenbank, maar wist zich toch op te trekken aan het bullish sentiment

(+ 1,4%) kreeg een wat lager koersdoel van een zakenbank, maar wist zich toch op te trekken aan het bullish sentiment Basic Fit (+ 0,4%) profiteerde amper van deze fraaie beursdag. Shorters lijken hun pijlen op de sportschoolketen te richten.

(+ 0,4%) profiteerde amper van deze fraaie beursdag. Shorters lijken hun pijlen op de sportschoolketen te richten. PostNL (-%) worstelt met verslechterende marktomstandigheden en steeds meer analisten verwachten een derde winstwaarschuwing.

(-%) worstelt met verslechterende marktomstandigheden en steeds meer analisten verwachten een derde winstwaarschuwing. BAM Groep (- 11%) heeft een onaangekondigd bezoek gekregen van de fiscus en justitie, verdere details ontbreken maar beleggers drukten op de verkoopknop

(- 11%) heeft een onaangekondigd bezoek gekregen van de fiscus en justitie, verdere details ontbreken maar beleggers drukten op de verkoopknop TomTom (+ 6,5%) wist een deel van de verliezen eind vorige week in te lopen, maar eerlijk gezegd moesten beleggers zich afvragen wat het fonds überhaupt nog op de beurs te zoeken heeft.

(+ 6,5%) wist een deel van de verliezen eind vorige week in te lopen, maar eerlijk gezegd moesten beleggers zich afvragen wat het fonds überhaupt nog op de beurs te zoeken heeft. Op de lokale markt lag HAL (+3,1%) gevraagd, meeliftend op het positieve sentiment vandaag.



Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

ArcelorMittal: naar €33 van €38 en kopen - Jefferies

ASMI: naar €414 van €490 en kopen - Credit Suisse

ASML: naar €730 van €920 en kopen - Credit Suisse

ABN Amro: naar €11 van €10,40 en houden - UBS

Aperam: naar €26 van €30 en houden - Jefferies

CTP: initial coverage kopen met koersdoel €13,80 - KBC

Agenda 18 oktober

07:00 CM.com derdekwartaalcijfers

04:00 Economische groei - Derde kwartaal (Chi)

04:00 Industriële productie - September (Chi)

04:00 Detailhandelsverkopen - September (Chi)

11:00 ZEW economisch sentiment (Dld)

13:00 Goldman Sachs derdekwartaalcijfers

13:00 Johnson & Johnson derdekwartaalcijfers

15:15 Industriële productie VS - sept

16:00 Vertrouwen huizenbouwers VS - okt

22:00 Netflix derdekwartaalcijfers