Waarom stappen beleggers zo vaak uit op het verkeerde moment?

‘Uittocht bij brokers en banken’ stond gisteren in de kop van de IEX-nieuwsbrief Vandaag in de media. Door het slechte beursklimaat verliezen beleggers de moed en ze steken hun geld in andere zaken zoals de verduurzaming van hun woning.

Het lijkt een slecht moment om te stoppen met beleggen na de koersdaling van de afgelopen maanden, hoewel niemand dat nu met zekerheid kan zeggen. Tijdens de coronapandemie was het sentiment nog 180 graden omgekeerd en begonnen veel mensen juist met beleggen.

Patroon herhaalt zich

Hoewel niet specifiek genoemd lijkt het erop dat een deel van de nieuwe beleggers in de afgelopen jaren de handdoek alweer in de ring heeft gegooid; een ervaring rijker en een illusie armer.

Dat patroon hebben we al vaker gezien, bijvoorbeeld aan het begin van deze eeuw. Tijdens de internethype begonnen veel mensen met beleggen om na het knappen van de bubbel weer te stoppen.

Beleggen doe je voor de lange termijn

De bedoelde beleggers zijn blijkbaar niet bezig voor de lange termijn. Want de belangrijkste beleggerswijsheid is dat je belegt voor de lange termijn met geld dat je een flink aantal jaren kunt missen.

Op de lange termijn neemt het risico af omdat slechte jaren worden afgewisseld met goede jaren. Daarnaast maak je gebruik van het rente-op-rente effect. Daardoor groeit je vermogen bij een gemiddeld rendement van 7% over 10 jaar niet met 70% maar verdubbelt het.

Emoties verstoren de goede bedoelingen

Een uitdaging voor nieuwe beleggers is dat de emoties hoog kunnen oplopen bij koersschommelingen. Daarbij geldt dat koersdalingen twee keer zo zwaar aankomen als het positieve gevoel van een vergelijkbare koersstijging.

Om de pijn van een stevige koersdaling te verzachten, drukken veel beleggers uiteindelijk op de verkoopknop. Hoe meer risico ze hebben genomen, hoe groter de mogelijke verliezen, en des te groter de emotionele druk. Met uiteindelijk een grotere kans op teleurstellingen door op het verkeerde moment uit te stappen.

4 tips om te voorkomen dat je op het verkeerde moment uitstapt

Uit onderzoek blijkt keer op keer dat het rendement van particuliere beleggers aanzienlijk slechter is dan het marktrendement. In positieve markten valt het verschil nog mee, maar met name in negatieve markten blijven particulieren fors achter.

Dat komt onder andere doordat beleggers op het verkeerde moment uitstappen. Maar hoe kun je dat voorkomen?

1. Beleg volgens een plan

Door te beleggen volgens een plan én dat plan consistent uit te voeren voorkom je transacties die door emoties zijn gedreven. Bij het opstellen van een plan sta je verder van de waan van de dag en plan je voor de lange termijn.

Door gespreid in te stappen doe je dat nooit volledig op (achteraf) het hoogste punt. Daar staat natuurlijk tegenover dat je ook niet op de bodem instapt met je volledige vermogen. Door de spreiding worden de koersuitslagen afgevlakt en voorkom je heftige emoties.

2. Beleg voor de cash flow

Investeren doe je in obligaties, vastgoed en aandelen. Bij obligaties krijg je een rente, bij vastgoed huur en bij aandelen wordt de winst deels uitgekeerd als dividend.

Bij sterke koersbewegingen is het verstandig om even een stapje terug te doen. Hoe gaat het met het bedrijf? Hoe zijn de vooruitzichten voor de lange termijn en wat betekenen die voor de cash flow?

Als de cash flow stabiel blijft of zelfs groeit, zal de koers op enig moment volgen en hoef je niet in paniek te raken van een koersdaling. Natuurlijk kan het gebeuren dat je een bedrijf hebt waarvan de cash flow onder druk komt. Daarom is het goed om te spreiden, zodat je ook aandelen hebt die juist sterker groeien dan verwacht.

3. Beleg in duurzame bedrijven

Bedrijven met een duurzaam en verantwoord businessmodel zijn beter voorbereid op de toekomst. De maatschappelijke eisen op het gebied van duurzaamheid worden in snel tempo strenger. We zijn ons beter bewust van de langetermijngevolgen van milieuvervuiling, waardoor de overheid de regels aanscherpt.

Daarnaast zijn we door de covid-pandemie en de oorlog in de Oekraïne hard geconfronteerd met de gevolgen van consumptiegroei, globalisering en afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Duurzame bedrijven zijn minder gevoelig voor de maatschappelijke veranderingen, waardoor de koersen doorgaans minder hard schommelen.

4. Bouw meer kennis op

Veel beleggers zijn zonder grondige voorbereiding begonnen aan hun beleggingsavontuur. Ze kunnen de risico’s niet goed inschatten en hebben geen realistische verwachtingen van het rendement.

Daarnaast overschatten ze hun beleggingskennis en -kunde. Door meer kennis op te bouwen, neem je betere beslissingen en houd je gemakkelijker vertrouwen als het tegenzit.

Mocht je daar niet de tijd en energie in willen steken, kies dan voor een ander type beleggingsdienstverlening. Dat bespaart je frustratie, maar ook veel leergeld.