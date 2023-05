Investeren in een beter milieu

De recente noodsituaties door noodweer en aardverschuivingen in het noorden van Italië en de hittegolf in Spanje zijn voorbeelden van de negatieve gevolgen van klimaatverandering. De beleggingsgemeenschap speelt een cruciale rol in het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.

In dit artikel bespreken we manieren waarop beleggers kunnen bijdragen aan het verminderen van broeikasgasemissies.

Hoe wordt CO2-uitstoot gerapporteerd?

De meeste bedrijven richten zich bij de rapportage van broeikasgassen op de uitstoot van CO2. Zij rapporteren de uitstoot van broeikasgassen volgens de richtlijnen van het Greenhouse Gas Protocol. Deze richtlijnen omvatten 3 categorieën:

Scope 1-emissies : rechtstreekse emissies van eigen bedrijfsmiddelen, zoals verbranding van fossiele brandstoffen op locatie en emissies van bedrijfsvoertuigen.

: indirecte emissies die verband houden met de opwekking van gekochte elektriciteit of warmte die door het bedrijf wordt verbruikt. Diverse bedrijven maken bij Scope 2-emissies onderscheid tussen market based en location based emissies. Het cijfer voor location based emissies is gebaseerd op de stroom die daadwerkelijk uit het stopcontact komt, terwijl de market based emissies worden berekend op basis van de inkoop van de stroom. Microsoft en Google hebben bijvoorbeeld grote contracten afgesloten voor de inkoop van duurzame energie uit windmolenparken, waardoor hun market based scope 2-emissie aanzienlijk lager is dan de location based. Scope 3-emissies: indirecte emissies van activiteiten die plaatsvinden buiten het bedrijf maar verband houden met de waardeketen, zoals emissies van inkoop van goederen en diensten, transport, afvalverwerking en woon-werkverkeer van werknemers.

Ontwikkelingen in CO2-uitstoot

Het verminderen van de CO2-uitstoot is cruciaal om klimaatverandering tegen te gaan. Steeds meer landen hebben zich gecommitteerd om in 2050 netto geen broeikasgassen uit te stoten. Bedrijven zullen door regelgeving worden gedwongen om aan deze doelstellingen mee te werken.

Vele bedrijven hebben beleidsplannen opgesteld om in 2050 ‘net zero’ te bereiken en sommige zijn zelfs nu al uitstootneutraal.

Schonere technologie

Een van de belangrijkste manieren om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen is door schoner te produceren. De eerste stap is om te investeren in energiezuinigere machines en de tweede stap is om de te gebruiken energie op een duurzame manier op te wekken.

Volgens het CBS werd in 2021 in Nederland 55 megaton minder CO2 uitgestoten dan in 1990, een daling van 25%. De bulk van deze besparing kwam voor rekening van de industrie. De laatste jaren wordt de meeste besparing bereikt bij de opwekking van elektriciteit en bij mobiliteit.

Een ander positief bericht is dat de uitstoot bij de energieproductie in de VS in de afgelopen twee jaar met 30% gedaald is. Het kan dus wel.

Afvangen CO2

Omdat bij de productie altijd een bepaalde hoeveelheid CO2 zal vrijkomen, wordt ook geïnvesteerd in technieken om CO2 af te vangen. In Nederland is een subsidie verstrekt van €2 miljard om jaarlijks 2,5 megaton CO2 af te vangen en op te slaan onder de Noordzee. JP Morgan gaf deze week aan 200 miljoen in dergelijke projecten te investeren en ook Microsoft heeft geïnvesteerd in diverse projecten om per 2050 niet alleen CO2-neutraal te zijn, maar zelfs alle historische uitstoot te hebben gecompenseerd.

Hoewel de resultaten van zogenaamde Carbon Capture and Storage-projecten (CCS) nog niet geweldig zijn, is de verwachting dat de techniek zal verbeteren naarmate meer ervaring wordt opgedaan.

CO2-credits worden steeds duurder

Een economische reden om te investeren in CCS is dat het goedkoper is of wordt om CO2 af te vangen dan om emissierechten te kopen. De kosten voor het opslaan van een ton CO2 onder de Noordzee worden geschat op €80, terwijl de kosten voor emissierechten in het ETS-systeem de laatste jaren sterk zijn opgelopen. In februari 2023 stond de prijs even boven de €100 en momenteel schommelt die rond de €90.

Het gevolg hiervan is dat bedrijven met veel CO2-uitstoot steeds hogere kosten maken.

Risico’s en kansen voor beleggers

Klimaatverandering en de energietransitie blijven de aankomende jaren een belangrijk thema. De regelgeving zal aangescherpt worden, waardoor de uitstoot van broeikasgassen beter inzichtelijk wordt. Bedrijven die achterblijven in het terugdringen van hun uitstoot lopen het risico op hogere kosten en daarmee lagere winsten. Dat is een risico voor beleggers.

Kansen zijn er natuurlijk ook. Die zijn vooral te vinden bij bedrijven die de energietransitie faciliteren. Bedrijven die een voorsprong hebben opgebouwd kunnen daar waarschijnlijk jarenlang van profiteren. De Ishares Global Clean Energy ETF bestaat uit aandelen van bedrijven die werken aan schone energie, zoals zonne-energie bedrijven Solaredge, Firstsolar en Enphase, waterstofbedrijf Plug Power en windbedrijven Vestas en Orsted.

Door de recente koersdalingen zijn de waarderingen momenteel een stuk redelijker dan eind 2021. Bedrijven die de slag zullen winnen, hebben natuurlijk ook de meeste potentie. Wie zich niet aan die voorspelling wil wagen, kan het hele mandje kopen.