Slotcall: JET komt onverwachts met goed nieuws en schiet omhoog

De AEX (+0,4%) telde vandaag vele groengekleurde aandelen, maar het is Just Eat Takeaway (+11,7%) dat vandaag de show stal op het Damrak. De maaltijdbezorger kwam onverwachts het goede bericht dat het rekent op een positieve aangepaste ebitda in de tweede jaarhelft.

Wel een tikkie ongebruikelijk om dit bericht midden op de dag te brengen. Marktcommentator Arend Jan Kamp schreef er het volgende over in het liveblog: "Middenin de handel met zo'n bericht komen, is not done. Tot het slot wachten of morgen voorbeurs was netter geweest. Nu staan er toch weer mensen buitenspel die niet de hele dag naar de koersen (kunnen of mogen) kijken."

Mogelijke aanslag op Nord Stream-leidingen

Er zijn meerdere lekkages ontdekt aan de Nord Stream-gasleidingen tussen Rusland en Duitsland. Nu is het feit dat het om meerdere lekkages tegelijkertijd gaat an sich al opvallend, maar het gaat verder dan dat. De Zweedse nationale seismische dienst heeft namelijk meerdere sterke ontploffingen gemeten in de buurt van deze lekkages. Daarmee lijken we te kunnen spreken van een aanslag. De gasprijzen zijn op dit nieuws ruim 6% gestegen. Dit valt nog mee aangezien hiermee alle hoop op gas uit Rusland dit najaar vervlogen is.

UPDATE - The surface area of the largest Nord Stream gas leak shows a "disturbance" of well over 1 kilometer in diameter, according to the Danish armed forces. pic.twitter.com/u0r4cGjImo — Disclose.tv (@disclosetv) September 27, 2022

Winstwaarschuwing van AkzoNobel

Verffabrikant AkzoNobel (-1,1%) meldde in een summier persbericht dat het derde kwartaal beduidend minder goed is verlopen dan verwacht. Een onvervalste winstwaarschuwing dus, in aanloop naar de definitieve Q3-cijfers die voor 20 oktober gepland staan.

Afnemers in zowel Europa als China bouwen hun voorraden gestaag af, samenhangend met het recordlage consumentenvertrouwen. De consument is even uitgeklust na een inhaalslag tijdens corona en wordt voorzichtiger met zijn uitgaven. Wat het effect hiervan is op het koersdoel en advies, leest u in de analyse van AkzoNobel.

De zes grootste risico's voor aandelenbeleggers

De AEX noteert circa 22% onder de top van november vorig jaar. Daarmee zitten we zo’n tien maanden in een bear market. De grote vraag is of de bodem is gezet, of dat de koersen nog verder zakken. Helaas moeten we u het antwoord op deze vraag schuldig blijven. Het is namelijk een schier onmogelijke opgave om de koersen voor de korte termijn te voorspellen. We kunnen u daarentegen wel een beeld geven van de belangrijkste risico's die er op dit moment in de markt schuilen. Analist Niels Koerts behandelt er zes in zijn nieuwste artikel.

De bear market is in volle gang en om de stemming erin te houden ga ik in op zes belangrijke risico's waarmee aandelenbeleggers nu te maken hebben.



Hieronder leest u het gehele artikel:https://t.co/yD0YnR1FTJ pic.twitter.com/4mh3ERPcoq — Niels Koerts (@KoertsNiels) September 27, 2022

Harde stijging Amerikaanse woningverkopen

Dan nog twee belangrijke Amerikaanse macro's. Allereerst de nieuwe orders voor duurzame goederen. Dit cijfer viel enigszins mee. Hoewel het cijfer met 0,3% daalde in augustus, was dit minder erg dan de daling van 0,5% waar economen op rekenden.

Anders was het bij de Amerikaanse woningverkopen. Er zijn in augustus fors meer eengezinswoningen verkocht dan de maand ervoor. Het aantal verkochte nieuwe eengezinswoningen steeg met 28,8 procent op maandbasis tot 685.000 stuks. Er werd op een veel mildere stijging tot 550.000 gerekend.

Rentes

De Nederlandse tienjaarsrente is met elf baispunten gestegen tot 2,52% en staat daarmee op het hoogste niveau sinds 2011.

Brede markt

De AEX (+0,4%) presteert beter dan de Franse CAC 40 (-0,1%) en de Duitse DAX (-1,1%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt tot 31,8 punten.

Wall Street koerst als volgt: S&P 500 (+0,4%), Dow 30 (+0,2%) en de Nasdaq (+0,8%).

De euro stijgt met 0,2% tot 0,963 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,9%) en zilver (+1,5%) stijgen.

Olie: WTI (+2,5%) en Brent (+2,5%) stijgen beide.

Bitcoin (+5%) koerst ook in de plus.

Het Damrak

FMR LLC heeft zijn belang in Wolters Kluwer (-0,1%) flink teruggebracht. Begin deze maand had de investeringsmaatschappij nog een belang van zo'n 7,5%, maar nu is dit belang nog maar zo'n 3,8%.

(-0,1%) flink teruggebracht. Begin deze maand had de investeringsmaatschappij nog een belang van zo'n 7,5%, maar nu is dit belang nog maar zo'n 3,8%. ASML (+0,6%) staat niet langer op de verkooplijst van Santander. Naast het advies, dat nu houden is, is ook het koersdoel omhoog gegaan: van €320 naar €480.

(+0,6%) staat niet langer op de verkooplijst van Santander. Naast het advies, dat nu houden is, is ook het koersdoel omhoog gegaan: van €320 naar €480. Ebusco (-4%) behoort alwéér tot een van de grootste dalers van het Damrak. Het aandeel koerst op het laagste niveau sinds maart dit jaar.

(-4%) behoort alwéér tot een van de grootste dalers van het Damrak. Het aandeel koerst op het laagste niveau sinds maart dit jaar. Tegelijkertijd wist de fabrikant van elektrische bussen vandaag nog wel te melden dat het een nieuwe order uit Zweden heeft. Ebusco gaat 47 type 3.0 bussen leveren aan Connect Bus. Daarmee verpreiden de e-bussen zich verder door Scandinavië.

KBC Securities is begonnen met het volgen van NX Filtration (+4,4%). De zakenbank heeft een koopadvies afgegeven met een koersdoel van €14.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Avantium: naar €4,40 van €6,60 en kopen - Berenberg

NX Filtration: koopadvies met een koersdoel van €14 - KBC Securities

Unibail: naar €50 van €75 en houden - UBS

ASML: naar €480 van €320 en verhoogd naar houden - Santander

Prosus: naar €93 van €93,50 en kopen - JPMorgan Research

Agenda woensdag 28 september

08:00 Consumentenvertrouwen - Oktober (Dld)

08:45 Consumentenvertrouwen - September (Fra)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Groothandelsvoorraden - Augustus (VS)

16:00 Aanstaande woningverkopen - Augustus (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)