Corné van Zeijl: "De energiesector was nog nooit zo goedkoop"

.........Beursparel Dieteren......... Heb de podcast nog niet beluisterd, komt wel binnen een uurtje.

Op een mening wat een ander ervan vind, kan ik geen commentaar geven, maar......de Amsterdamse beurs / mid en small cap gedeelte staat welhaast vol met analoge beurspareltjes, die ...../ even mooi zijn, en......straal genegeerd worden. ( en daarom allen met een veel te lage koers, vb ; TKH ( ja, dit noem ik nog eens een echte beursparel, AMG, vul zelf maar verder.

Geen belangstelling ervoor . Geen interesse ervoor om in te beleggen.

( ja, bij kennissen in de buurt moet ook ieder crypto's hebben, een heel gamma ( de gekende namen ) chinese aandelen, maar zovele " parels " op de small en / of midcap in Amsterdam ; gewoon geen enkele interesse ervoor.ze moeten ze niet hebben.



Mij lijkt het ook dat Dieteren beslist niet zo laag gewaardeerd is, want waardering gebaseerd op de enorme waardering, die een tijdje terug Blackrock op Carglass geplakt had. ( en die veel te hoog was )

Dieteren, een paar jaar terug te koop voor 40 euro, nu x 4 en met een koers, waar ik nu niet meer ga achteraan hollen.