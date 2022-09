Corné van Zeijl: "De energiesector was nog nooit zo goedkoop"

Het is weer vrijdag dus hebben we weer een hagelnieuwe podcast klaarstaan. Het is een speciale uitzending geworden, want dit keer was Corné van Zeijl te gast. Hij is beleggingsstrateeg bij Actiam en bespreekt onder andere zijn eigen aandelenportefeuille en hij vertelt uitvoerig over hoe hij belegt voor zijn kinderen.

Om het overzicht te behouden volgt hieronder een opsomming van de onderwerpen die in deze aflevering langskomen: