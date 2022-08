Slotcall: Technologie in de uitverkoop

Het is vandaag een bloedbad op de financiële markt. Dat terwijl de AEX (-1,8%) de handelsdag nog ruimschoots in het groen begon. Geruchten dat de ECB de beleidsrente bij de komende vergadering met 75 basispunten gaat verhogen, verziekt het sentiment.

Het is overigens niet gezegd dat de Europese Centrale bank dit ook daadwerkelijk gaat doen. Beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital Management zegt tegen ABN Financial nieuws dat het mogelijk een proefballonetje is. Het is een manier om inzicht te krijgen in de mogelijke reactie van de financiële markten.

Die is wel duidelijk. De rentes speren omhoog terwijl de aandelenkoersen kelderen. In Jackson Hole speechte vandaag ook Fed-voorzitter Jerome Powell. Hij zei relatief weinig bijzonders al was de toon vrij haviks. Dit hielp het sentiment op de markten dus ook niet.

Hier Powell's speech net. Per saldo vind ik het vrij hawkish klinken door zinnen als: "The Federal Open Market Committee's overarching focus right now is to bring inflation back down to our 2% goal" en "Restoring price stability will take some time": https://t.co/gpOvdIXWnu — Erik Mauritz (@erikmauritz) August 26, 2022

Bijna alles omlaag

Het zijn de technologie-aandelen die de hardste klappen te verduren krijgen. Just Eat Takeaway (-7,8%), Adyen (-3,9%) en Besi (-2,6%) staan in de uitverkoop. De rentes maken vandaag een vlucht omhoog en dan zijn groeiaandelen even niet the place to be.

Wat overigens opvalt, is dat ook de defensieve havens een tik krijgen. Zelfs met relatief stabiele aandelen als Relx (-4,0%) en Ahold (-1,5%) valt er vandaag geen outperformance te behalen. Shell (+0,1%) blijft daarentegen wel goed liggen, maar dat komt door de torenhoge gasprijzen.

Een van de weinige sectoren die juist baat heeft bij de stijgende rente zijn de verzekeraars. NN Group (+0,2%) en ASR (-0,1%) outperformen de brede markt. Alleen Aegon (-1,4%) doet niet mee.

Verder verslaat Heineken (+0,0%) vandaag zijn branchegenoot AB Inbev (-2,2%). Laatstgenoemde beschikt over een hoge schuldenberg en dan is een stijgende rente niet al te prettig. Voordeel is wel dat het overgrote deel van de schuld langlopend is en de aflossingsverplichtingen voor de korte termijn relatief beperkt zijn.

De grote bleeder is Pharming (-10,6%). Ik kan niet verklaren waar deze koersdaling vandaag komt, maar dat kon ik eerlijk gezegd ook niet voor de stijging. Alles hangt af van de beslissing van de FDA om Leniolisib wel of niet goed te keuren. Zolang hier geen sprake is, blijft het aandeel een speelbal van speculanten.

Philips

Het vertrek van Frans van Houten heeft bepaald niet geleid tot een opluchtingsrally in het aandeel Philips (-3,3%). Sinds de bekendmaking van het nieuws is de koers zelfs met 11% gezakt, waardoor het aandeel nu op het laagste niveau noteert sinds juli 2012.

Met andere woorden: de afgelopen tien jaar heeft het bedrijf geen waarde gecreëerd voor zijn aandeelhouders, terwijl de AEX in diezelfde periode ruimschoots is verdubbeld. De koers staat de laatste dagen onder druk, omdat het aantal mensen die een claim indienen tegen Philips fors oploopt.

Claimadvocaten hebben journalisten van de website MedTech Dive gemeld dat het aantal claimanten kan oplopen tot 60.000. Philips zei twee maanden geleden in De Telegraaf uit te gaan van 50.000 claimanten. Hoe hoger het aantal eisers, hoe hoger het schikkingsbedrag.

Toch achten we het onverstandig om de handdoek in de ring te gooien. Hoe dit precies zit, leest u in het onderstaande artikel.

Sif

Het aandeel Sif (-4,4%) is een van de grootste dalers van de lokale markt. Er valt iets voor deze teleurstellende koersreactie te zeggen, want de cijfers waren niet denderend.

Het bedrijfsresultaat verbeterde in de eerste jaarhelft weliswaar licht tot €21,1 miljoen, maar gecorrigeerd voor een eenmalige last van €2 miljoen resteert er een kleine daling.

De nettowinst daalde door hogere afschrijvingen met €2,5 miljoen tot €4,7 miljoen. Dit laatste blijft een probleem voor Sif. Het lukt de onderneming simpelweg maar niet om zijn winstgevendheid te verbeteren. Hierdoor noteert het aandeel nog altijd onder de introductiekoers in 2016.

Rentes

Het zal u niet verbazen dat vooral de Europese rentes omhoog spuiten. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier dikt liefst 12 basispunten aan tot 1,76%.

Nederland: +12 basispunten (+1,76%)

Duitsland:+10 basispunten (+1,42%)

Italië: +19 basispunten (+3,75%)

Verenigd Koninkrijk: +3 basispunten (+2,64%)

Verenigde Staten: +2 basispunten (+3,05%)

De weeklijstjes

AEX deze week: -2,0%

AEX deze maand: -2,9%

AEX dit jaar: -11,6%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: -9,6%

Donkerrood

Het is een beursweek om snel te vergeten. Vrijwel alle aandelenindices geven behoorlijk wat terrein prijs. De DAX verliest zelfs ruim 4%. Dan valt de 2,0% daling van de AEX nog relatief mee.

AEX

Het rijtje stijgers is deze week dun gezaaid. Prosus (+3,3%) profiteert van het bericht dat de Amerikaanse toezichthouder SEC een akkoord heeft bereikt met China over inspecties van Chinese beursgenoteerde ondernemingen met een beursnotering op Wall Street.

Shell (+4,0%) plukt de vruchten van de gestegen gasprijzen, terwijl Just Eat Takeaway (-16,6%) de winst van vorige week vrijwel volledig uit handen geeft. De rente stijgt en dan is het niet zo gek dat groeiaandelen in de uitverkoop gaan.

AMX

Alfen (+12,3%) wordt beloond voor zijn sterke halfjaarcijfers en OCI (+10,5%) profiteert van de hogere kunstmestprijzen. Ook ASR (+2,6%) perst er dankzij zijn halfjaarresultaten nog een klein plusje uit. Dit geldt daarentegen niet voor Inpost (-9,7%). Het is mij een raadsel hoe de Poolse kluisjesuitbater zo duur naar de beurs gebracht kon worden.

ASCX

Azerion (+6,8%) had ik eerlijk gezegd niet bovenaan het rijtje stijgers verwacht. Sligro (-6,6%) ligt er daarentegen zwakjes bij. Eind vorige week schrapte Kempen het aandeel van de kooplijst. Het koersdoel van €24 ligt echter ruim boven de huidige beurskoers van €17.

Tot slot rest mij u een fijn weekend toe te wensen. Deze week heb ik de eer om de vooruitblik te schrijven.