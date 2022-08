Beursupdate: beurzen zakken weg op geruchten ECB Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zakten halverwege de middag weg, vanwege berichten dat de Europese Centrale Bank in september een renteverhoging overweegt van 75 basispunten. Pakweg een uur voor het einde van de handelsdag noteerde de AEX 1,9 procent in de min op 704,46 punten. De Bel20 index daalde X procent. Beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital Management spreekt van een proefballonnetje van de Europese Centrale Bank. "De kans dat de ECB de rente daadwerkelijk met 75 basispunten verhoogt, is klein. Dit doen ze wel vaker aan het eind van de handelsweek om even te peilen hoe de markt mogelijk zou kunnen reageren op een dergelijke stap", zei hij. Daarnaast focust de markt zich nu op de speech van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve tijdens een bijeenkomst van centrale banken in Jackson Hole, Wyoming. "Vooralsnog lijkt de belangrijkste boodschap dat de Amerikaanse centrale bank de lagere inflatie verwelkomt, maar dat dit nog niet voldoende is om de koers van het monetaire beleid te wijzigen", zei Schutte. Direct na de eerste berichten over de ECB was er kortstondige een dip op te merken. Na aanvang van de speech van Powell veerde de markt enigszins op, om daarna weer in te zakken, zei Schutte. Bron: ABM Financial News

