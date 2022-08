Slotcall: economie en energie werken tegen, maar genoeg stijgers

Er is even lucht vandaag op de Amsterdamse beurs, al leest u het aan de AEX niet af met -0,02%.

Het zijn vandaag echter de meer risicovolle aandelen en assets die beter presteren dan veilige fondsen. Nota bene, terwijl uit de inkoopmanagersindices over augustus van vandaag blijkt dat Duitsland en VS echt op een recessie lijken af te steven: vréselijke cijfers. Misschien zitten ze er al in.

Het net lijkt zich te sluiten, het is nog niet officieel, maar: recessie of geen recessie? Zeg het maar:

Yikes! The US Composite #PMI just fell to 45.0! That is near #recession levels. The Services PMI is down to 44.1, where an increase to 49.8 was expected. pic.twitter.com/GwSKfnOXS3 — jeroen blokland (@jsblokland) August 23, 2022

CNBC borduurt hier al voort met het oog op dit weekend, als Fed's Jay Powell in het legendarische Jackson Hole spreekt. In zekere zin is dit het beroemdste monetaire gat ter wereld, letterlijk en figuurlijk. In het verleden kondigde de Fed al haar monetaire verruimingsplannen aan in dit bergdorpje

Suddenly, recession talk is back in vogue. But Jay Powell is likely to reiterate on Friday exactly what he has been saying: the Fed is unlikely to stop raising rates soon https://t.co/OM5hbin7Qo — Bob Pisani (@BobPisani) August 23, 2022

Dat Amerikaanse PMI gruwelcijfer deed wel de euro terug bouncen naar pariteit. Iets met land, blinden, éénoog en koning?

Intussen hebben we in Europa er nog een Grote Zorg bij, de energieprijzen zijn hier niet te houden. Wat voor plaatjes moeten hier nu weer bij, ze zijn allemaal naar. Deze dan maar om een idee te krijgen.

Van Energiewende naar Energiespende https://t.co/xJxXcXh0EA — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 23, 2022

Wat valt er verder nog over te zeggen? De oliecrises van de jaren zeventig leverden flinke recessies op, En de prijzen toen waren (gecorrigeerd) nog geen schim van nu...

Zowaar een beetje lucht voor #gas vandaag (#TTF). Niettemin eindigt het #klimaat vast met dat er alleen nog sneeuw ligt op de EU energiegrafieken pic.twitter.com/mflN1h876b — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 23, 2022

Terug naar de waan van de dag. Op de Big Board springen deze fondsen in het oog, zo meteen volgt alles over onze Amsterdamse aandelen:

Zoom (-14,8% op Q2's)

Twitter (-4,6% opa heel veel gedoe)

Macy's (+6,8% op een waarschuwing, echt)

AMC (-4,3%) én AMC Entertainment Preferred (APE, +17,0%)

Tussendoor, want dit is gewoon leuk. Geen enkele relatie met die van ons, maar er is nóg een Signify (SGFY). Daar is Cathie Wood van Ark Innovation ETF handig mee geweest.

Cathie Wood made a smart trade in $SGFY, selling over one million shares in $ARKK following a 32% rally.$SGFY enjoyed its best day ever after reports that UnitedHealth, Amazon and others were competing to acquire the health provider.https://t.co/LwjFE0JHh4 pic.twitter.com/GgFY5QLOqx — Yun Li (@YunLi626) August 23, 2022

Hier is de brede markt geklokt op het Amsterdamse slot met de EU indices die net geen groen op het bord krijgen en Wall Street dat daar nu toe neigt. Zie de dollar, olie en crypto profiteert ook van de risico-aversie, lijkt het. En de volatiliteit? Die loopt hier in de EU inderdaad flink op.

Op de afdeling beuken & rammen (vroeger bekend als vastrentend) is het ook weer raak vandaag. Het is gewoon geen nieuws meer: hup aanpakken, weer een zwik basispunten over de slagboom. Kortom, geniet nu van de risicoperceptie op de beurs, zo lang als het duurt gelet hierop? Kan maar zo.

Beursplein 5

Gauw naar onze aandelen. Want de AEX mag dan niks doen, onderliggend gebeurt er weer genoeg. Deze had u nog tegoed en onze analist Martin Crum spreekt van een lastig aandeel. Waarom?

Aandeelhouders B&S Group zullen nog even flink moeten doorbijten #B&SGroupSA https://t.co/ZfC9HF5rQs — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 22, 2022

Wie in is voor avontuur:

Koersdip ALD Automotive biedt een mooie kans #ALDAIW https://t.co/8hRuZG7YpP — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 23, 2022

Wie in is in voor harde return:

De adviezen elders vandaag en die van gisteren met reeks Adyen - er zit zelfs een koersdoelverhoging tussen - en vandaag met weer heel veel Just Eat Takeaway en een humeurig ING. Klik op het plaatje voor meer.

Verder nog iets? Grondstoffenwaarden, groei, technologie, cyclisch en financials liggen goed en defensieve waarden blijven achter is vandaag de grote gemene deler op Beursplein 5, met uiteraard weer uitzonderingen