Komkommertijd voorbeurs, maar er is wel outlookverlaging PostNL

De AEX-indicatie is -0,3% en dat is een beetje valse noot, want de rest plust wel.

Het is echt vakantietijd, er is zeker bij ons bijna geen (bedrijfs)nieuws en de networks geven geen redenen waarom de koersen nu bewegen zoals ze bewegen.

Europese en Amerikaanse futures staan +0,2% à +0,5%

Azië kleurt overwegend rood, de Hang Seng zelfs -1,1%, maar China staat groen

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot -1,4% op 21,2

De dollar zakt 0,1% naar 1,018

De Duitse tienjaars rente stijgt één basispunt naar -0,96% alweer en de Amerikaanse zakt twee naar 2,84%

Goud staat -0,1%, olie plust 1,5% en crypto stijgt ook bescheiden, bitcoin doet +1,1%

Poeh, ze vallen niet mee, de Q2's van PostNL: verwachtingen niet behaald en outlook omlaag. Dat de resultaten minder zouden zijn dan op vergelijkbare basis wist iedereen van tevoren, maar in hoeverre valt dit extra tegen? Zeg maar hoe ze vallen om 09:00 uur.

Excuses, ik schreef eerst in dit stukje dat het dividend omlaag gaat, maar dat is niet zo. Ik struikelde in de eeuwige haast over deze wat eigenaardige zinnen:

Het interimdividend 2022 is vastgesteld op € 0,14 per gewoon aandeel. Dat is gelijk aan een derde van het dividend in 2021.

Dat is het ook meteen aan het Damrak, meer nieuws is er niet. Marktbreed is het spannend of de rally doorzet, want intussen beginnen de winstverwachtingen terug te lopen en worden aandelen weer duurder. Zie hier de verwachte koerswinstverhouding voor de Nasdaq 100 versus de Amerikaanse tienjaarsrente dit jaar.

Met name tech is allergisch voor inflatie, wat de rente weer opdrijft, en dat maakt groeiaandelen weer minder aantrekkelijk. Ik moet zelf nog zien of de rally doorzet met die haperende economie (= minder winst), maar als iedereen in de staatsobligaties vlucht voor de recessie, zijn er weer hogere waarderingen mogelijk.

En zo kunnen we eindeloos redeneren, komen we er wellicht niet uit en zien we achteraf wel weer...



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:16 Beursblik: Deutsche Bank verhoogt koersdoel JDE Peet's

08:05 AEX start handelsweek vermoedelijk in het groen

07:50 Resultaten Siemens Energy onder druk

07:23 PostNL verlaagt outlook en dividend

07:16 Beursblik: Berenberg haalt Marel van kooplijst

06:58 Europese beurzen openen naar verwachting hoger

06:48 Beursagenda: macro-economisch

06:47 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:46 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

07 aug Goed gevulde beursagenda

07 aug Chinese export stijgt flink door

07 aug Enorm verlies voor Berkshire Hathaway

Analistenadvies:

Marel: naar hold van buy en naar €4,60 van €6,60 - Berenberg

De AFM meldt deze shorts:

De agenda en ach, Groupon was ooit ook es hip:

07:00 PostNL - Cijfers tweede kwartaal

09:00 ING - €0,17 ex-dividend

07:00 Siemens Energy - Cijfers derde kwartaal (Dld)

13:00 BioNTech - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Groupon - Cijfers tweede kwartaal (VS)

Dit is Groupon, het is nog erger dan ik dacht:

En dan nog even dit

Woensdag VS inflatie juli, 6,1% op jaar basis verwacht:

Inflation data is due in U.S. and China and Britain will find out how close it is to recession this week. Here’s your roundup of the stories to watch out for in the world of business and finance over the next seven days https://t.co/xtWEAVglWK pic.twitter.com/BMtPDfli26 — Reuters Business (@ReutersBiz) August 6, 2022

Deze meneer had vrijdagavond ook cijfers, quote:

The conglomerate’s operating earnings totaled $9.283 billion in the second quarter of 2022, marking a 38.8% increase from a year ago

However, the company posted a $53 billion loss on its investments during the quarter

Warren Buffett again asked investors to not focus on the quarterly fluctuations in its equity investments

Berkshire Hathaway reports operating earnings surge, but posts big investment loss amid market rout https://t.co/IgQszKKwiM — CNBC (@CNBC) August 6, 2022

Hoeveel grootmachten zitten er niet wel niet op deze markt?

China search engine giant Baidu said it has obtained permits to operate fully driverless robotaxi services on open roads from two Chinese cities, the first of their kind in the country https://t.co/sEXHt7AGsV pic.twitter.com/xVIMDfYgpj — Reuters Business (@ReutersBiz) August 8, 2022

De subsidie voor de een is een tax voor een ander:

U.S. fuel retailers rail against green aviation fuel tax credit https://t.co/3uKYi67m19 pic.twitter.com/e7AJ7Mi0k1 — Reuters Business (@ReutersBiz) August 8, 2022

Nog een keer:

#ECB injects billions of euros into weaker eurozone debt markets while allowing its portfolio of German, Dutch and French debt to fall. Central bank utilises reinvestments from maturing bonds to soothe jitters in countries such as #Italy. https://t.co/ZBWbeNv6n6 pic.twitter.com/469VbFalts — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 7, 2022

Dat heet spieken:

Crypto enthusiasts are looking to the stock market to gauge whether the recovery is a bear-market bounce or the start of a sustained push higher https://t.co/NYwg1b3ozq — Bloomberg Markets (@markets) August 7, 2022

De Amerikanen hebben weer een zak geld gevonden, citaat Bloomberg. Ht zou onder andere goed zijn voor energie en elektrieke autofabrikanten en slecht voor tech:

The legislation is far from the roughly $4 trillion to reshape the American economy that Biden first envisioned when taking office, but the bill still gives Democrats something to show voters ahead of the November mid-term elections.

Here are the highlights of what’s in the Senate's tax, climate and health-care bill https://t.co/YhSXXJF4lg — Bloomberg Markets (@markets) August 7, 2022

Veel plezier en succes vandaag.