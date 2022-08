Het is kleine stap van Nancy Taiwan naar Nancy Wolters Kluwer

Nancy is mijn heldin ik ben een groot fan van deze super power vrouw. Net als van Barbara Baarsma een andere (Nederlandse) super powervrouw.



Dat CO2 en stikstofbudget moet er zsm komen. Nederlanders moeten veel minder gaan uitstoten en dat kan alleen met een streng budget samen met CBDC,



Wel moeten migranten een hoger budget krijgen dan witten want migranten hebben veelal familie in het verre buitenland en zij moeten wel de kans krijgen deze familieleden minstens e1x per jaar te kunnen bezoeken.



Ik ben het niet eens dat rijken een deel van het budget van armen kunnen kopen om zodoende te kunnen vliegen en vleeseten en armen wat te laten verdienen, dit is niet eerlijk en werkt ook niet.



Er moet zowiezo v oor iedereen net voldoende co2 budget komen om nog net van te kunnen leven, overhead is niet nodig.