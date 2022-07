Slotcall: AEX heeft 700 in zicht en ASML eindigt boven €500

Vers van de pers, hier zijn de cijfers van ASMI en de lijken een beetje op die van ASML eerder vandaag? Record orderboek, gelukkig lopen de klanten niet weg, maar oh, die supply chain.

20 Jul - 18:00:58 [RTRS] (ASMI.AS) - ASMI - WE REMAIN CONFIDENT TO OUTPERFORM EARLIER COMMUNICATED EXPECTATION OF MID TO HIGH TEENS PERCENTAGE INCREASE FOR WAFER FAB EQUIPMENT (WFE) SPENDING IN 2022, ALTHOUGH IT IS LIKELY THAT WFE GROWTH THIS YEAR WILL BE MORE TOWARDS LOWER END OF THIS RANGE DUE TO INDUSTRY-WIDE SUPPLY CHAIN CONSTRAINTS

Ook vandaag is het weer een typische 2022 beursdag, maar de AEX heeft wel weer 700 op schootsafstand. Weer zo'n typisch gevalletje van vraag niet hoe kan, maar profiteer er van? De AEX index schippert vandaag wel weer tussen plus en min (met een nul voor de komma), maar zet een nieuwe (intradag)top neer.

De index staat nu aan bovenkant van het neergaande trendkanaal. Misschien moet u er nu uit als u kort handelt, maar u mag ook hopen en bidden voor doorbraak.

Onderliggend is het in de AEX echter weer een duiventil, de aandelen gaan intradag weer alle kanten uit. Het cijferende ASML is daar het beste voorbeeld. Het opende zelfs -4,5%, maar eindigt boven €500. De kwartaalcijfers bevestigen wat we misschien al wisten, of hadden moeten en kunnen weten?

Dit jaar worstelt ASML vooral met de supply chain, waardoor ze de ware order-tsunami niet (op tijd) kan vervullen en dus omzet overhevelt naar volgend jaar. Op lange termijn is er geen vuiltje aan de lucht. Dat wil niet zeggen dat er niks mis kan gaan, maar dat is op voorhand niet te bedenken en in te schatten.

Om de rapportage zo kort mogelijk samen te vatten: slecht op korte en goed op lange termijn. Dat is ook de insteek van onze analist Paul Weeteling. Citaat:

Waar de taxaties voor dit jaar significant naar beneden zijn bijgesteld, zijn de omzet- en winstverwachting voor volgend jaar licht verhoogd. De groeiverwachting tot 2025 is meer dan intact gezien de sterke orderintake en overige signalen uit de sector. De eindstand is dat het advies, koersdoel en de langetermijnverwachting ongewijzigd blijven.

Komt de lange termijn voor ASML in gevaar? #ASML https://t.co/ZQZIYLywTB — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) July 20, 2022

En nog even over dat ASML kwartaaldividend wil gaan uitkeren. De fantasie is misschien wel dat ASML Dividend Aristocrat wil worden. Klinkt misschien vreemd voor een cyclical, maar ze is monopolist en bijvoorbeeld sectorgenoot Texas Instruments is het ook.

Zonder tekst en uitleg idd, meer nieuws einde dit jaar bij strategie-update. Ik denk dat #ASML echt dividend(groei)aandeel wil worden, om zo aandeelhouders te binden. Gisteren hintte ik hier al op met paar plaatjes https://t.co/ZhRR9CxKhK — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) July 20, 2022

De brede markt met een slecht Europa, mooie VS en toch weer een iets mindere euro:

Tot slot de rentes nog, die dalen, maar het waren eerder vandaag nog zes basispunten. Morgen verhoogt de ECB de rente één (of toch twee?) kwartjes de rentes.

Deze hoort hier zeker bij, intussen in Italië.. Regeert (ex-)premier Mario Draghi nou door of niet? Dat is politiek en daar branden we op IEX liever nooit onze vingers. Hier Reuters:

Beursplein 5

ASML en ASMI zijn niet de enige met cijfers vandaag, maar AkzoNobel had al gewaarschuwd. De uiteindelijke rapportage valt ook niet mee, maar Martin Crum van onze beleggersdesk vindt dat we overdrijven met inprijzen:

Markt schiet door in negativiteit over AkzoNobel #AkzoNobel https://t.co/G4YQt4TOU7 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) July 20, 2022

Deze hebt u nog te goed van onze beleggersdesk:

Netflix ging dit jaar twee keer spectaculair onderuit op cijfers, maar het abonneeverlies van krap een miljoen (!) in Q2 valt iedereen mee:

Dure dollar gaat Netflix pijn doen #Netflix https://t.co/HR7zKCuTGL — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) July 20, 2022

J&J is een van de allermooiste dividendaandelen, maar dat wil nog niet zeggen dat de resultaten altijd om te zoenen zijn:

Geen reden tot paniek bij Johnson & Johnson #Johnson&Johnson https://t.co/4f4KUP7Hqm — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) July 20, 2022

Alleen maar koersdoelverlagingen, de analistenadviezen nog...

.. met natuurlijk die ene van Citigroup voor Just Eat Takeaway. Achterstallig onderhoud, zullen we maar zeggen.

Omdat er reuring is op beurs over verlaging Citigroup van #JustEatTakeaway (+10%) van €98 naar €37. Hier is hele analistenconsensus. Die is niet eens zo wezenlijk anders dan op top €110,65 in oktober 2020. Koersdoelen wel...#AEX pic.twitter.com/Y513zc7jq0 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) July 20, 2022

Verder nog iets? U ziet weer grote koersuitslagen, maar specifiek (bedrijfs)nieuws is er niet. De grote gemene deler is risicobereidheid: de groeiaandelen, tech en cyclicals liggen goed en de waarde-aandelen presteren minder. Corbion is misschien nog de opvallendste stijger, maar ook hier is geen nieuws.

Er is wel een omzetpiekje vandaag van 8633 stuks, die zien we niet zo vaak als we filteren voor de slotveilingen, maar daar zijn geen conclusies aan te verbinden. Het plaatje is over de afgelopen dertig dagen

Vooruit, Fastned ook nog even. Mooi dagje, maar hier is nog veel meer nodig voor echt beter beeld.

Bij deze dan:

Zie hier nog even de scores van vanmorgen even na opening. Intradag is er echt geen peil op te trekken wat de koersen allemaal uitspoken. Typisch 2022 dus.