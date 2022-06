Slot: draait markt weer? Shell, Arcelor en rentes vertellen het verhaal

Draaien we weer? Nee, niet van bear market naar bull market, hoewel, u weet maar nooit. Nee, het gaat om een markt die misschien klaar is met veel te dure assets uit prijst, naar een beurs die een recessie in prijst.

Eerst maar even vandaag, want de AEX komt met de schrik vrij. Vanochtend deed de index zelfs ruim -2,0% en naderde met bodem 633,72 de laagste stand dit jaar op 633,39. U weet het natuurlijk al, maar de euforische feesten- en partijen frenzy van maart 2020 tot en met februari 2021 is volledig uitgeprijsd

Dit is een mooi bruggetje naar de openingszin van dit stuk, want het waren natuurlijk vooral de technologie- en groeiaandelen en fondsen die specifiek profiteerden van de Covid-19 pandemie die eerste de rally aanvoeren en vervolgens spreekwoordelijk alles tot de laatste cent weer inleverden. Soms zelfs nog meer.

Al die tijd bleef de brede markt en de serieuze assets - met fundamentele waarde in plaats van alleen maar een mooi verhaal en verre toekomstmuziek. En dat is nu aan het veranderen. Want alles daalt nu, zeg maar.

Misschien is Shell wel het beste voorbeeld hiervan, het fonds dreigt ineens, in maar een handvol handelsdagen, uit de opgaande trend te vallen. Want ja, de olieprijs hapert en dat wordt weer toegeschreven aan recessie-angst. Minder economische activiteiten is minder energiegebruik is de gedachte hierachter.

Zeker vanochtend viel ook op dat juist de cyclicals de daling aanvoeren en niet tech, zoals we zijn gewend dit jaar. Goed om op te letten de komende dagen weken, want is dit een trend die doorzet. Dit duidt ook op recessievrees, want cyclycals en recessie... Dat kan ook heel erg met dik hout gaan.

Het allerbelangrijkste signaal komt misschien echter van de obligatiemarkt. Met die zieltogende aandelen vandaag zou u misschien denken dat die weer de hoogte in schieten, maar ziet.

De trends zijn echter nog stijf omhoog, zie hier de Duitse (oranje) en Amerikaanse (paars) tienjaars rentes. Niks te zien nog, behalve misschien (moet nog blijken) uittoppen.

Edoch, de inflatieverwachtingen van de markt zijn.... aan het dalen?

Ja en de lánge renteverwachtingen ook. Die data heb ik niet, maar luistert u naar de korte podcast vandaag van Lukas Daalder, een hoge pief bij BlackRock en een oude beursleermeester van mij. Daalder heeft ook (originele) observaties over rente en inflatie, zo had u het misschien nog nooit bekeken.

De crux is dat als er een recessie komt, we het misschien binnenkort niet meer over inflatie hebben en de rentes weer gaan dalen. En de centrale banken weer gaan pompen, leest u misschien zo hieronder in de comments.

Komt de correctie nu pas goed op stoom? Daalder denkt er het zijne van https://t.co/VFaaa0wEJe — ldaalder (@ldaalder) June 22, 2022

Van vanochtend vroeg, dit duidt er ook op dat...

Bestaande #koopwoningen waren in mei 18,8 procent duurder dan een jaar eerder. In april was de prijsstijging iets groter. Meer op: https://t.co/WDPW1QthvG pic.twitter.com/AiI26qdlt4 — CBS (@statistiekcbs) June 22, 2022

Nog twee speciale plaatjes die van grote invloed zijn op de inflatie. De Amerikaanse kunstmestprijzen dalen al een tijdje en die lopen zowat één op één met de voedselprijzen. Ook hier de top gezien? Zeg het maar en let op uw OCI's.

Tweedehands auto's hebben zich ook niet onbetuigd gelaten in de inflatie-explosie en ook hier de eerste krasjes in de lak.

De uitsmijter nog, de Bloomberg Commodity Spot Index, een mandje grondstoffen (futures). Ja, de opgaande trend is intact. Dat wel. Vinger opsteken wie toch hoogtevrees heeft.

Voor de liefhebbers? We hadden het vanmiddag op IEX HQ toevallig over Meta. Gisteren dik lager tegen de markt, wat is er toch aan de hand? Mark Zuckerberg bij Jim Cramer op CNBC, gezellig. Meta is gedecimeerd dit jaar en het aandeel doet nu (nog maar?) 12 keer de verwachte winst.

TODAY at 6 p.m. ET: Tune in to @jimcramer's interview with Mark Zuckerberg on @MadMoneyOnCNBC. pic.twitter.com/oyfDfKmaYt — CNBC (@CNBC) June 22, 2022

Wie daar zin heeft mag de bescheiden rally van vanmiddag aan Fed-voorzitter Jerome Powell toeschrijven. Geen significante ticks vandaag in S&P 500, EUR/USD en yield te zien, vandaar die opmerking. Zelfde boodschap en zelfde verhaal als precies een week geleden bij de 75 basispunten jumbohike van de Fed.

Beste IEX'ers, dit is een pril recessiescenario, net als dat we twee weken geleden mogelijke bodemsignalen in tech zagen. Die kregen we om onze oren en van u te horen, maar wij houden onze open ogen voor veranderingen en signalen. Want als we die missen, weet u ons ook te vinden en is het ook weer niet goed.

De brede markt dan geklokt op het Amsterdamse slot. VS versus Europa dus, zie olie zieltogen en bij crypto blijf u rustig door billenknijpen.

Weinig nieuws, maar veel rood dus op het Damrak. Zo ook Galapagos dat twee overnames doet. Het gaat om de technologie, de twee (!) over te nemen bedrijven hebben nog geen producten op in het schap.

Bayer vangt opnieuw bot in de VS #BAYERAGNAO.N. https://t.co/ZZFZAiZpXq — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) June 22, 2022

Intussen in Duitsland, winstwaarschuwing I:

Intussen in Duitsland, winstwaarschuwing II. Want als er iemand last heeft van die Russishce olie- en gasboycot is het wel Bayer.

Er zijn niet veel adviezen vandaag, maar zeker die downgrade van JP Morgan van ArcelorMittal (naar neutral van overweight van buy en naar €32,50 van €48) hakt er in. Klik op het plaatje voor details

Verder nog iets? Veel beweging, maar weinig nieuws. Dat is lastig duiden.

Grote uitzondering is Randstad, maar zie inderdaad de cyclicals slecht liggen vandaag

Commodity-waarden al helemaal - allemaal!

Unilever, Heineken, RELX, KPN en Wolters Kluwer helpen u in principe nare beurstijden weel door, zij het dat ze niet immuun zijn voor vooral indexverkopen

Just Eat Takeaway is eens geen daler van dag. ArcelorMittal wel

Adyen sluit een deal met McDonald's, maar desondanks is er geen spike in de daggrafiek

Dan nog een uitsmijter, is er geen beter bewijs dat de markt misschien weer van aard verandert, dat CM.com stijger van de dag is in de AScX? Op een dalingsdag nog wel

En nog even de boeren... ForFamers daalt al meer dan 1000 handelsdagen...

