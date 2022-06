Waar liggen de beleggingskansen in vastgoed? Stel hier uw vragen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Categorie: Redactioneel

Is er altijd zekerheid in stenen? De stijgende rentes brengen de vastgoedmarkt in beweging. Op de IEX Beleggersdag delen Evert Jan van Garderen, CEO van Eurocommercial Properties, en Huib Boissevain, CEO van Annexum, hun kennis van de markt. Heeft u vragen voor een van hen? Stel ze nu vast! Vastgoedaandelen hebben de afgelopen weken flinke klappen opgelopen. Niet alleen winkelvastgoedaandelen hebben het zwaar te verduren, ook logistiek en zorgvastgoed daalt mee, en op de woningmarkt is de eerste afkoeling zichtbaar. Waar liggen de kansen? Waar valt een draai aan te herkennen? Zijn er niches waar upside te vinden is? Wat valt er te verwachten van innovaties als artificiële intelligentie, machine learning en blockchain? U kunt uw vragen over vastgoedbeleggen vooraf indienen; een aantal ervan zal door Boissevain en Van Garderen worden behandeld tijdens de IEX Beleggersdag op 1 juli. Stel hier uw vragen Vrijdag 1 juli, 't Spant Bussum

11:45 Evert Jan van Garderen (ECP) en Huib Boissevain (Annexum): Waar liggen de beleggingskansen in vastgoed?

