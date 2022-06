Ho stop, kom onmiddellijk achter uw schermen vandaan!

Als u zwaar roodstaat, veel meer dan het marktgemiddelde en u ligt er wakker van, probeert u misschien uit te vogelen waar het fout is gegaan. Beter gezegd: wat ú niet goed hebt gedaan. Want waar u bij outperformance in principe uzelf als Bokito op uw borst mag roffelen, geeft u bij wanprestatie zichzelf de schuld.

Want de markt is de markt, die doet wat 'ie doet, laat zich nooit voorspellen en altijd half verklaren. U kunt gaan wijzen, beschuldigen en ontkennen als u op verlies staat. Maar de kans is dan groot dat u ooit wéér de bietenbrug op gaat. Want u hebt niet van uw fouten geleerd. Schaam u niet, dit geldt voor iedereen.

Morgan Housel

Niemand kan mooie en betere beschouwende verhalen over beurs en beleggen schrijven dan de Amerikaanse vermogensbeheerder Morgan Housel. Af en toe is het bijna literatuur. Googelt u Housel maar, bekend van heel veel. Nu komt hij hiermee; lees dit allemaal en zeker als u nieuwe belegger bent (en roodstaat).

Al helemaal omdat het voor Housel-begrippen een kort stukje is - de man schrijft hele boeken vol. Hij is ook nog te bescheiden om dit fraaie verhaal te twitteren, dat moet Wall Street voor hem doen:

The most important investing question is not, “What are the highest returns I can earn?” It’s, “What are the best returns I can sustain for the longest period of time?”



-@morganhousel https://t.co/qFZNVdC3pI — Barry Ritholtz (@ritholtz) June 20, 2022

Geduldig wachten

Topsport en beleggen, het lijkt veel op elkaar. Ik moet denken aan handelaren die soms dagen, weken en zelfs maanden niks doen. Geduldig wachten op die ene marktsituatie, dat nieuws of die beweging waar zij mee uit de voeten kunnen. En dan verdienen ze (of niet) in een mum van tijd hun geld. Niet storen uiteraard.



De rijen zijn nog gesloten. Hier zijn we het allemaal over eens, nietwaar? Maar nu. Dit geldt zeker voor de beursnieuwelingen van de afgelopen jaren, maar er zijn vast ook genoeg oude rotten die er weer zijn ingetuind. Eerlijk zeggen of dit ook voor u geldt - en dat antwoord mag u gewoon voor zich houden.

Het begint met een G en eindigt op reed, maar dit terzijde.



Dit is nou precies waarom we het op de beurs de hele tijd hebben over dat we paniek, overgave, witte handdoeken, capitulatie en uitkotsen willen zien, voor we aan een draai van bear naar bull market kunnen denken.

Beleggen à la minute

Die laatste alinea is echt de uitsmijter. Dit fenomeen verbaast mij namelijk al heel lang: waarom kunnen wij (Nederlanders) wel ons hele leven braaf sparen, in dertig jaar een hypotheek doen en in veertig jaar pensioen opbouwen, maar moet beleggen altijd à la minute, waardoor het automatisch meteen handelen is?

Want beleggen is buy & hold, dividenden herinvesteren en geduldig jaar na jaar samengestelde interest haar heilzame werk te laten doen, ooit door Albert Einstein the greatest force in the universe genoemd. Ik denk dat het veel te maken heeft met koersen, real time quotes en met dat (ver)kopen zo gemakkelijk is.

Als de hele dag onze huizenprijzen en de assets uit uw pensioenportfolio - hoeveel hebt u er? - op grote schermen voor uw neus real time stonden te brullen, ging u daar dan ook de hele dag aan zitten peuteren? U en ik weten het antwoord en dat houden we maar voor ons.