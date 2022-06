De rente blijft op koers om verder te stijgen

Heerlijk die stijgende koersen!

Blijkt dan toch dat we NIET in een recessie zitten!

OEPS FOUTJE!



Veel beertjes worden nu short gelokt trouwens haha. Die gaan straks lekker terugkopen!



Die pomp naar 728 gaat er trouwens ook komen.

Count on that bears!! Pompen die handel



I LIKE IT