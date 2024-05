Winst BP onder druk Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BP heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de winst op jaarbasis zien afnemen en lanceerde een aandeleninkoop van 1,75 miljard dollar. Dit bleek dinsdagochtend uit cijfers van de Britse oliereus. De onderliggende zogeheten rc-winst, kwam afgelopen kwartaal uit op 2,723 miljard dollar. Een jaar eerder boekte BP een winst van 4,963 miljard dollar. Over het vierde kwartaal van 2023 verdiende BP 2,991 miljard dollar. De verwachting voor deze post lag op 2,87 miljard dollar. BP zag de schulden afgelopen kwartaal oplopen tot 24,015 miljard dollar. Een jaar eerder bedroeg de schuld 21,232 miljard dollar. De operationele kasstroom bedroeg 5,009 miljard dollar tegen 7,622 miljard dollar. Aandeleninkoop BP kondigde dinsdag een aandeleninkoopprogramma aan van 1,75 miljard dollar. Outlook BP verwacht dat over het tweede kwartaal de upstream op kwartaalbasis licht lager uitpakt met hogere volumes in het klantensegment met marges die gevoelig blijven voor kosten. Voor 2024 houdt BP vast aan de verwachting dat de onderliggende upstream productie op jaarbasis licht hoger uitvalt, waarbij de olieproductie hoger uitkomt en de gasproductie lager. De verwachting voor de investeringen voor dit jaar blijven in de prognose voor dit jaar op circa 16 miljard dollar. De verwachting voor de desinvesteringen blijft voor dit jaar gehandhaafd op 2 tot 3 miljard dollar met een zwaartepunt in de tweede helft van het jaar. De doelstelling hiervoor ligt op 25 miljard dollar, waarvan nu 18,2 miljard dollar is gerealiseerd. Bron: ABM Financial News

