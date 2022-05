Big Tech zit in een bearmarkt: mooi instapmoment voor duurzame beleggers?

Het is en blijft lastig. Er is zeker nog wat ruimte hoger in de handels meter, maar binnen een 3 a 5 tal dagen staan ze duidelijk op neutraal of wat in de plus. En hebben ze al minimaal de helft afgelegd. Wat ook het maximale kan zijn. De parameters zijn duidelijk niet meer extreem en zwaar overspannen en gaan steeds meer naar neutraal toe de komende beursdagen.



Dan blijven de negatieve grafieken overal boven de beurs hangen. Het onweer.

Alleen wanneer nadert het onweer? Kan vandaag, met rode futures. Voorlopig komen de (Amerikaanse) beurzen niet hun 1e weerstanden over. En dat is geen goed teken.

Die 31.5K is maar 1000 punten afstand. En dat kan zo gebeuren in 1 dag.

S&P 5 million future dapper gisteren en vandaag de 4.100 punten uitgedaagd. Maar ze worden naar beneden geramd van deze weerstand.

Nasdaq future komt de 12.700 / 13.000 punten niet in, laat staan voorbij.



Europa doet het heel goed met hun beurzen. Brent weet het niet en blijft hangen in de $112 / $114 zone. Flinke uitbraak of flinke weerstand daar. Die flinke uitbraak moet dan wel snel en fel gaan.

Yields al weer terug op bijna 3. Al lijkt een terugval nog mooier te zijn voor hogere yields, maar zo kan het ook. Parameters in de yields zijn duidelijk niet extreem of veel te hoog. Idealiter kunnen ze lager. Maar dat is geen must. Er zit nu al ruimte voor hogere yields. Maar gaan ze in eerste instantie voor meer ruimte of gaan ze de huidige ruimte al benutten? Grondstoffen, met uitzondering van olie, lijken het herstel al af te gaan breken. Gaat de dollar nu al weer sterker worden en daarmee meer negatieve beurzen op zich nemen?



Wall mart. Was geen Wall met -11%. Maar het zegt voldoende. Bedrijven hebben het zeer lastig.



En nu niet door ongevaccineerden of ongeboosterden, maar juist door de gevaccineerden en geboosterden, die hebben namelijk een markt aandeel van 80% en die hebben massaal issues.

Kunnen niet meer tegen buiten geluid. Kunnen niet meer tegen hoge gas prijzen. Kunnen niet meer tegen hoge boodschappen prijzen. Kortom ontvaccineren en ontboosteren die grote hoeveelheid gevaccineerden en geboosterden. Er zal iets niet goed gegaan zijn in die vaccinatie. Wellicht helpt het wel of niet tegen Corona, maar het helpt zeker niet tegen de woorden recessie, buiten geluid, hoge gas prijzen, hoge boodschappen prijzen. Wellicht anders stemmen? Wellicht Putin gewoon behandelen, zodat die in zijn eigen tuin blijft (dat is handig en verstandig), wellicht Turkish banking afschaffen? Wellicht met ons allen minder drugs gebruiken. Dan blijft er wat geld over om te beleggen, maar het effect is niet beter. U koopt en het daalt meteen, dan kunt u het inderdaad maar meteen opgebruiken. Dan is er toch nog een 'high kick' van geweest.



TTROO blijft vooral kijker. Want voor shorts lijkt het nog wat aan de vroege kant en we kunnen nog altijd doorschakelen na shorts. Breken van 31.5K Down Jones betekent 30.0K. Dan een 1.000 punten missen maar een 1.500 punten meenemen. Is nog steeds een 50% van het totaal.



Beurshangen de komende 2 a 4 beursdagen? Of gaan de shorters nu al duwen? TTROO zit in ieder geval prima cash. Back up vergroot naar een 1.35. Het is nog geen preferred 2, maar we zijn wel herstellend, maar niet mega hoger springend geweest en dus heb ik nog wat oud zeer liggen in mijn NasZAK longs. Mijn verlies is wel draaglijker geworden, maar u weet het, handelen helpt.

Gisteren een kleine 400 euro gepakt in ASML. Dat helpt. Voorlopig nog steeds verlies compensatie.

Gisteren 4 trades gedaan, 3 ASML en 1 Down Jones (longs), welke al vroeg in de ochtend was gedaan.



Over ASML gesproken. Ziet er niet lekker uit vandaag. Zit het herstel er op?

Was niet slecht van een 4 8 5 naar een 5 3 0. Die 4 8 5 ging wel diep, gaan ze nog meer duiken?