Big Tech zit in een bearmarkt: mooi instapmoment voor duurzame beleggers?

Technologie-aandelen hebben het zwaar de laatste maanden. Aandelen die sterk waren opgelopen omdat ze profiteerden van de coronamaatregelen waren het eerst aan de beurt. Toen de maatregelen werden versoepeld, daalden de koersen.

Daarna volgden de chipfabrikanten. De goede vooruitzichten werden tenietgedaan door toeleveringsproblemen en stijgende rente.

Big Tech-aandelen in bearmarkt

Ook de Big Tech-aandelen konden niet aan de malaise ontsnappen. Door een scherpe koersdaling kwam Apple als laatste van de Big Tech-bedrijven in een bearmarkt. Een bear market wordt gedefinieerd als een 20% daling vanaf de top.

De andere bedrijven hadden die twijfelachtige status al eerder bereikt. Facebook daalde begin februari bijna 30% op één dag na teleurstellende kwartaalcijfers. Amazon kreeg 15% koersdaling te verwerken na de presentatie van de tweede kwartaalcijfers en ook Google daalde scherp nadat het in Q1 achterbleef bij de verwachtingen.

Microsoft en Apple presteerden tot nu toe wel steeds beter dan verwacht. Maar Apple werd afgestraft voor een waarschuwing voor toeleveringsproblemen in de rest van het jaar.

Extreem hoge rendementen

De koersdalingen van de Big Tech-bedrijven komen niet als een verrassing. Koersschommelingen horen nu eenmaal bij beleggen. De aandelenprijzen en de marktwaarde van de Big Tech-bedrijven waren in de afgelopen jaren extreem gestegen, met honderden miljarden dollars per jaar.

Ze focussen ieder op een ander deel van de virtuele wereld en hebben bijna een monopolie in hun segment, met stijgende omzetten en enorme winsten tot gevolg. Aan die sterke positie is niets veranderd in de afgelopen maanden.

Financieel en duurzaam rendement

Big Tech-bedrijven zijn duurzamer en verantwoorder dan gemiddeld. Door de hoge winsten kunnen ze ook investeren in een duurzame en verantwoorde bedrijfsvoering. Daarnaast past het digitale businessmodel beter bij de duurzame criteria dan een energie- of productiebedrijf. Natuurlijk zijn er ook verschillen tussen de verschillende Big Techs.

Hieronder probeer ik twee vragen te beantwoorden: zijn Big Tech-aandelen koopwaardig na de recente koersdaling en passen ze in de portefeuille van een duurzame belegger? Hiervoor kijk ik naar de financiële vooruitzichten en de duurzame positie van de Big Tech-bedrijven.

Financiële vooruitzichten 5 Big Techs

Beleggers maken bij de beoordeling van een bedrijf een afweging tussen de groeiverwachtingen voor de omzet en winst, de risicograad en de waardering. Van de 5 Big Techs is Microsoft het duurst gewaardeerd (vooral ten opzichte van de omzet), gevolgd door Apple en Amazon (vooral ten aanzien van de winst).

Apple scoort goed op winstgevendheid en de sterke balans. De groeivooruitzichten voor Microsoft zijn het beste en de risicograad is het laagste. De verwachting is dat de omzet van Microsoft in de komende twee jaar met ruim 40% groeit, waarbij de marge ook nog stijgt. Het risico van Microsoft is vooral laag omdat de overstap naar een concurrent kostbaar is en de drempel hoog.

Amazon heeft ook sterke groeivooruitzichten, maar de marge staat onder druk door prijsstijgingen voor opslag en brandstof. Google heeft net als Microsoft een stabiele gebruikersbasis, maar de afhankelijkheid van advertenties is iets risicovoller dan het abonnementsmodel van Microsoft.

... en dit zijn de risico's

Het grootste risico voor de Big Tech is scherpere regelgeving, in het bijzonder omtrent antitrust en privacy. Dit risico is het grootst voor Amazon, Alphabet (moederbedrijf van Google) en Meta Platforms (voorheen Facebook).

Meta Platforms heeft van de Big Tech bedrijven de meeste moeite om de groei vol te houden. De grote koersdaling begin februari kwam na de mededeling dat het aantal dagelijkse gebruikers niet was gegroeid. Daar staat tegenover dat Meta Platforms het aantrekkelijkste gewaardeerd is.

Duurzame en verantwoorde bedrijfsvoering

In beginsel scoren de Big Tech-aandelen allemaal bovengemiddeld op ESG-gebied. De businessmodellen hebben geen extreme invloed op het milieu. Daarnaast hebben de Big Techs allemaal veel procedures en beleidsdocumenten op het gebied van verantwoord ondernemen opgesteld.

Amazon heeft met het inpakken en bezorgen van bestellingen de grootste impact op het milieu. De datacenters van de grote techbedrijven gebruiken veel energie, maar die energie wordt redelijk groen geproduceerd (soms indirect). Microsoft heeft de hoogste ESG-score en de grootste duurzame ambities van de vijf.

Op het gebied van personeelsbeleid heeft Amazon ook de grootste uitdagingen. Door de focus op kostenbesparingen liggen de arbeidsvoorwaarden en omstandigheden van magazijnmedewerkers onder een vergrootglas. Meta Platforms en Alphabet kregen commentaar op de werkomstandigheden van het personeel dat content moet checken.

Meta Platforms is het enige grote techbedrijf waar Mark Zuckerberg als CEO, Chairman en grootaandeelhouder nog een dominante positie heeft. De governance van Amazon is juist verbeterd toen Jeff Bezos terugtrad als CEO. De eerder genoemde risico’s op het gebied van antitrust en privacy-wetgeving vallen ook onder het governance-kopje van ESG.

Instapmoment

Big Tech-aandelen zijn de laatste maanden in een bear market terecht gekomen na jaren van sterke waardestijgingen. De koersdaling heeft gezorgd voor aantrekkelijkere waarderingen en dit is mogelijk een goed instapmoment.

Qua waardering is Meta Platforms het meest teruggevallen, maar het bedrijf heeft ook de grootste moeite om te blijven groeien en het loopt de grootste ESG-risico’s.

Amazon groeit nog steeds hard, maar heeft een paar flinke uitdagingen, evenals Alphabet. Apple is een stabiele kracht: gestage groei en goede financiële en duurzame prestaties. Microsoft is het hoogst gewaardeerd, maar groeit het snelst, heeft de sterkste concurrentiepositie en scoort het beste op duurzaam en verantwoord ondernemen.

Disclaimer: In ons kwantitatieve model scoort Apple het best, gevolgd door Alphabet. Microsoft is als enige van de Big Techs opgenomen in de topselectie.