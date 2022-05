Willem Middelkoop spreekt op de IEX Beleggersdag Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Redactioneel Categorie: Evenement

Op vrijdag 1 juli is Theater ’t Spant in Bussum het kloppend hart van beleggend Nederland. Dan vindt de IEX Beleggersdag plaats, hét beursevent van 2022. Verschillende vooraanstaande sprekers maken hun opwachting, onder wie fund manager en grondstoffenexpert Willem Middelkoop. In deze spannende tijden met flinke grondstoftekorten belooft dit absoluut een interessant betoog te worden! De oprichter van het Commodity Discovery Fund waarschuwt al jaren voor een drama op de grondstofmarkten en kan nu 'zijn gelijk halen', zoals hij het in een eerder interview met IEX omschreef. Middelkoop verscheen in het verleden regelmatig op tv, maar heeft weinig behoefte meer aan optredens in de traditionele media. Daarom zijn wij extra verheugd dat we Middelkoop bereid hebben gevonden acte de présence te geven op de IEX Beleggersdag. Benieuwd naar zijn verhaal? Zorg dat u erbij bent op 1 juli! Reserveer nu uw kaarten: Wees er snel bij zolang de vroegboekkorting geldt: van €24,95 voor €19,95!

IEX Premium-leden ontvangen bovendien een extra korting: zij betalen slechts €14,95.

