Aandelen doen niks, rentes vliegen en spanning om te snijden voorbeurs

De AEX indicatie is zo vlak als onze polder.

Uiteindelijk zijn het maar twee regeltjes in de agenda. De Fed verhoogt de rente om 20:00 uur met twee kwartjes naar 0,75%-1,00%. De verwachting is unaniem. Alles draait om de woorden van voorzitter Jerome Powell in de persconferentie, dat kan de beurzen bewegen. Besluit zelf is ingeprijsd.

Drie kwartjes lijkt mij uitgesloten, want dan krijgen we paniek. De Fed heeft zelf al gezegd dat ze behind the curve is en dat zou olie op het vuur gooien. Alles draait om wat de voorzitter zegt over toekomstige verhogingen en in hoeverre de Fed economie en beurs voor de bus wil gooien om inflatie terug te dringen.

Het besluit is precies op Dodenherdenking bij ons, maar uiteraard volgen wij het hier daarna op de voet.

De opening nu:

Europese en Amerikaanse futures neigen iets lager tot vlak, er is amper beweging na een nipt hoger Wall Street gisteren

In Azië is China dicht en met uitzondering van Hong Kong gebeurt daar niet veel. Tencent staat -3,1% (Hang Seng -1,2%)

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot liefst -9,6% op 29,3

Let op de dollar vanavond, die stijgt nu +0,2% naar 1,051

Zo, vastrentend opent even zeg: de Duitse tienjaars rente stijgt acht (?!) basispunten naar 1,03% en de Amerikaanse vijf naar 3,03%

Goud doet -0,1%, olie staat +0,7%, bitcoin stijgt 1,0% en ethereum 0,3%

Zelden vertoond op dit uur!



Natuurlijk zijn er weer cijfers op het Damrak, Wolters Kluwers Q1's rollen net door. Uhm, zal, zoals altijd, wel weer goed zijn? Outlook in ieder geval bevestigd.



Aan de cijfers van nieuweling UMG moeten we nog wennen, maar ze kan het wel héél erg kort met haar Q1's. Dubbelcijferige groei, volgens mij levert het bedrijf.



Arcadis voldoet met haar Q1's aan de verwachtingen en meldt een record orderboek, ondanks alle toestanden in de wereld. Het bedrijf durft geen outlook aan, maar brengt wel weer het aantal dagen terug voordat een factuur wordt betaald.



Vandaag is dé aandeelhoudersvergadering van Just Eat takeaway, want grootaandeelhouder Cat Rock wil de board weg hebben en dat er een andere wind gaat waaien. Zeg maar hoe de stemverhoudingen liggen.

Nieuws, advies, shorts en agenda

De agenda:

00:00 Just Eat Takeaway AvA

08:00 Arcadis Q1-cijfers

08:00 Wolters Kluwer Q1-cijfers

08:00 Volkswagen Q1-cijfers

08:00 Siemens Healthineers Q1-cijfers

09:00 IMCD notering €1,62 ex-dividend

09:55 Duitsland services PMI apr 57,9

13:00 Moderna Q1-cijfers

14:15 VS ADP banenrapport apr +398K

16:00 VS ISM non-Manufacturing Index apr 58,5

16:30 VS olievoorraden

18:00 AMG Q1-cijfers

18:00 Vastned Q1-cijfers

20:00 VS Fed rentebesluit 0,75%-1,0%

20:30 VS Fed persconferentie Fd-voorzitter Jerome Powell

22:00 Beyond Meat Q1-cijfers

22:00 Uber Q1-cijfers

De verwachtingen voor de inkoopmanagersindices dienstensector april:

En dan nog even dit

Terugblik:

WATCH: Stocks ended higher after a choppy session in which all three of the major indexes fluctuated between gains and losses as a key Federal Reserve meeting got under way https://t.co/ykjywEXNiI pic.twitter.com/1uojFdd0mo — Reuters Business (@ReutersBiz) May 4, 2022

To the point:

The Fed is poised to unleash the U.S. central bank’s most aggressive action to battle inflation in decades. Investors will be focused on parsing his words to see if even bigger moves are ahead. https://t.co/9lCCFEPTAB — Bloomberg Markets (@markets) May 4, 2022

Aldus CNBC:

The communication that comes from the @federalreserve on Wednesday will be critical, given slowing we're seeing in some economic data while inflation is still hot. @pattidomm https://t.co/hCr5CKMk2d — Ted Kemp (@TedKempCNBC) MMay 4, 2022

Hang Seng Tech Index -2,3%:

Chinese tech shares drop as a U.S. SEC probe into Didi’s New York IPO dampens investor appetite for the sector https://t.co/fHADKLmtuL — Bloomberg Markets (@markets) May 4, 2022

Hoppa:

AMD sales jump 71%, shrugging off concerns about PC slowdown https://t.co/0yffp4Xucs — CNBC (@CNBC) May 3, 2022

Horror:

Lyft shares plunge on light guidance, continued driver incentives https://t.co/astJ6gB2Vr — CNBC (@CNBC) May 3, 2022

Voor de liefhebbers:

WATCH: From venture capitalists catching crypto fever to the spread of virtual currencies in Cuba and Panama, here is a round up of the week's big stories in cryptocurrencies pic.twitter.com/bcVL5t8jCW — Reuters Business (@ReutersBiz) May 4, 2022

Huh?

Has trading in the world's biggest cryptocurrency gotten “boring”? https://t.co/Hfrsf0hNm2 — Bloomberg Markets (@markets) May 4, 2022

Hé!

#ECB balance sheet has shrunk for 1st time since Oct 2021. Total assets have fallen €7.3bn in past week. But unlike in US, this is not end of balance sheet expansion. QE will continue until at least Jul. ECB balance sheet now equal to 82% of Eurozone GDP vs Fed's 37%, BoJ's 137% pic.twitter.com/RbIDe0PUfE — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 3, 2022

Als er iets slecht is op de markten, is het wel het sentiment?

Investor pessimism mounts as more Fed rate hikes loom https://t.co/QuDuC6beOX pic.twitter.com/YQRy4vGJMW — Reuters Business (@ReutersBiz) May 4, 2022

Zo dus:

Twitter will always be free for casual users, but maybe a slight cost for commercial/government users — Elon Musk (@elonmusk) May 3, 2022

Veel plezier en succes vandaag.