Slotcall: Fed praat tech omlaag en zet rentemarkt in vuur en vlam

De AEX (-0,2%) startte in het groen met techaandelen comfortabel in de plus, maar ’s middags liep die winst eruit. Het lijkt vice-voorzitter van de Fed Lael Brainard te zijn die techaandelen – en daarmee de AEX – omlaag praatte.

Brainard zei vandaag namelijk dat de Federal Reserve ‘snel en agressief’ moet reageren om de inflatie de kop in te drukken. Normaal gesproken gaat Brainards voorkeur uit naar een relaxt beleid en lage rentes. Wellicht dat beleggers dit bericht om die reden extra serieus nemen. In haar speech hintte ze op mogelijk sterkere renteverhogingen, dus met meer dan 25 basispunten.

Als gevolg daarvan stijgen de rentes behoorlijk. De Amerikaanse tienjaarsrente tikt er even twaalf basispunten bij en ook in Nederland gaat het er hard aan toe. De tienjaarsrente stijgt bij ons met elf basispunten tot 0,90%.

Groei Amerikaanse dienstensector

Uiteraard behandelen we in de slotcall ook even de belangrijkste macro's. Vandaag is dat er eigenlijk maar één: de Amerikaanse inkoopmanagersindex. Daaruit blijkt dat de groei van de dienstensector in de Verenigde Staten versnelt. De index is in maart zoals verwacht gestegen, maar wel iets minder hard dan verwacht. Economen rekenden op een stijging 56,5 in februari naar 58,4 in maart, maar dat werd 58,3.

Musk stapt aan board

Respecteert Twitter (+5,2%) vrijheid van meningsuiting wel? Die vraag stelde Tesla-topman Elon Musk zich kortgeleden af in een poll op – jawel – Twitter. Ruim 70% van de stemmers vond van niet. “De consequenties van deze poll zijn groots”, waarschuwde hij nog. Dat bleek, want enkele dagen later had Musk een paar aandelen Twitter gekocht. Een tikkeltje eigenaardig wel, dat iemand met zijn invloed eerst sceptisch spreekt over een bedrijf, om er vervolgens een belang in te nemen.

Met ‘een paar’ bedoel ik trouwens 73,5 miljoen, waarmee zijn belang in Twitter zo’n 9,2% is. Gebaseerd op de koers van voor dit nieuws, heeft hij er zo’n $2,8 miljard voor moeten betalen. Het belang van Musk is zo groot, dat Twitter hem tot bestuurslid van Twitter heeft benoemd. Tot 2024 zit de Tesla-CEO volgens Twitter in de board van het bedrijf. Dit doet de koers ook vandaag weer stijgen.

In het hieronder te lezen artikel benadrukt analist Niels Koerts ook nog dat Twitter-beleggers zich nu geen zorgen meer hoeven te maken over een eventueel concurrerend socialemediaplatform van Musk. "Vorige week wakkerde Musk deze geruchten nog zelf aan door te zeggen dat hij er serieus aan dacht een nieuw platform op te starten."

Intel wil er weer bijhoren

Intel (-1,7%) is een bedrijf dat zowel chips ontwerpt als produceert en is de afgelopen jaren ingehaald door gefocuste spelers als AMD en TSMC. Intel gaat zwaar investeren in de Europese chipindustrie en zegt in 2025 weer te willen aanhaken op het hoogste niveau wat betreft chipproductie. Of dit ook echt gaat lukken is volgens analist Paul Weeteling twijfelachtig. Het is duidelijk dat Intel goed naar de markt heeft gekeken en inzet op plekken waar TSMC en Samsung gaten laten vallen. Of dit voldoende is om Intel als een aantrekkelijke belegging te zien, leest u in de analyse hieronder.

Brede markt

De AEX (-0,2%) presteerde vandaag beduidend beter dan Frankrijk (-1,5%), maar iets minder goed dan de Duitse DAX (-0,8%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt tot 19,9 punten.

Wall Street koerst in het rood: S&P 500 (-0,5%), Dow Jones (-0,1%) en de Nasdaq (-1,5%).

De euro daalt 0,4% en noteert nu 1,093 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-0,3%) en zilver (-0,4%) verliezen een beetje.

Olie: WTI (-0,6%) en Brent (-0,7%) dalen.

Bitcoin (+1%) daalt een procentje.

Het Damrak:

" ING (-1,1%) heeft met Boursorama van Société Générale een akkoord bereikt over een overdracht van de Franse retailbank", schrijft ABM Financial News. "ING gaf begin dit jaar al aan dat het met Boursorama exclusieve gesprekken voerde over een mogelijke deal, nadat ING in december zijn Franse retailtak in de etalage zette."

(-1,1%) heeft met Boursorama van Société Générale een akkoord bereikt over een overdracht van de Franse retailbank", schrijft ABM Financial News. "ING gaf begin dit jaar al aan dat het met Boursorama exclusieve gesprekken voerde over een mogelijke deal, nadat ING in december zijn Franse retailtak in de etalage zette." Morgan Stanley heeft zijn advies voor ING NN Group in één klap verhoogd van verkopen naar kopen. Het koersdoel ging met een €6 omhoog tot €54,30.

NN Group in één klap verhoogd van verkopen naar kopen. Het koersdoel ging met een €6 omhoog tot €54,30. SBM Offshore (+3,9%) sloot vandaag mooi in de plus nadat het vanochtend aankondigde een FPSO (een drijvend boorplatform) te bouwen voor Esso.

(+3,9%) sloot vandaag mooi in de plus nadat het vanochtend aankondigde een FPSO (een drijvend boorplatform) te bouwen voor Esso. Fugro (+0,4%) heeft in Hongkong een opdracht gekregen om onderzoek te doen naar de ontwikkeling van kunstmatige eilanden ter grootte van duizend hectare.

(+0,4%) heeft in Hongkong een opdracht gekregen om onderzoek te doen naar de ontwikkeling van kunstmatige eilanden ter grootte van duizend hectare. Nieuws van eigen bodem, want IEX publiceerde zijn jaarcijfers. IEX Group (+5,4%) heeft haar resultaten in 2021 aanzienlijk weten te verbeteren. De omzet steeg met 8,7% tot €4,5 miljoen; het bedrijfsresultaat (EBITDA) nam nog sterker toe van €0,68 miljoen tot €1,32 miljoen euro.

Adviezen

NN Group: naar €54,30 van €48,30 en verhoogd van verkopen naar kopen - Morgan Stanley

Agenda woensdag 6 april 2022

00:00 SBM Offshore - Jaarvergadering

02:45 Inkoopmanagersindex diensten - Maart (Chi)

08:00 Fabrieksorders - Februari (Dld)

11:00 Detailhandelsverkopen - Februari (Bel)

11:00 Detailhandelsverkopen - Februari (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

20:00 Federal Reserve - Notulen (VS)