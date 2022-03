Gaat u maar even goed zitten voor dit Shell-verhaal

Geestig, van de eerlijke inzender:



Ja, als de koers stijgt is het altijd wat gemakkelijker grappen maken, dan... Niettemin is Shell een van de weinige en de grootste AEX-spekkoper dit jaar. Er staat vandaag een nieuw topje in de huidige opgaande trend en het fonds staat al dik +30% dit jaar. De AEX verliest 9,5%.



Nu komt het. Hoe luidt uw (voor)oordeel? Het achterblijven van de grote, klassieke energiebedrijven - het is strikt genomen geen Big Oil meer te noemen gezien de veelvoud aan activiteiten en bronnen - heeft alles te maken met terugtrekkende investeerders en financiers (gisteren nog ING), ESG, duurzaam, klimaat et cetera. Toch?

Kortom, vooral Shell, BP, Total energies, ExxonMobil en Chevron zitten al jaren in het politieke, maatschappelijke én investeersverdomhoekje. Misschien voegt u daar nog aan toe dat de huidige energiemalaise en -prijzen door de oorlog in de Oekraïne ook te wijten zijn aan gebrek aan investeringen en exploratie.

Dat klopt niet.

Pardon? Nog een keer, dat klopt niet. Althans, volgens de Dallas Fed (in oliestaat Texas). Lees mee met deze Bloomberg-alinea's. Het onderzoek staat niet op de site van de Dallas Fed, of het is heel goed verstopt. Op die site staan overigens wel heel veel energiedata.

The Dallas Fed is out with a new survey of 132 oil and gas executives. Because of high energy prices, and frustration at the lack of new domestic supplies, hearing from them directly is particularly important right now.



Not surprisingly, there’s a lot of frustration at the current administration and a perception of hostility towards fossil fuels. The survey respondents also talked about supply chain constraints (labor, materials etc.) as factors constraining growth.



After a decade of huge losses, as a result of aggressive capital expenditure, shareholders are prioritizing cash flow above all else. And the executive teams at these energy companies are getting the message.

Dat is de tekst, heel veel langer is het stuk ook niet en hier volgen de plaatjes.



Hiermee zijn we er nog niet, Wellicht kan u nog een (voor)oordeel in de kliko deponeren. Iets met prijselasticiteit. Niet dus, blijkbaar.

This chart tells a similar story. A huge chunk of respondents say there is no price of oil that would catalyze investment. The oil price is not the constraint. The primary constraint is capital, and then other factors.



Als u van de verbazing bekomen bent - is dit niet eigenlijk gewoon goed nieuws? Nog een regeltje Bloomberg: de conclusie.

The primary constraint is capital, and then other factors like politics, ESG considerations, regulations, and supply chain issues are secondary.

Het rekenwerk en de sommen gaan voor bij de energiebedrijven, die zich blijkbaar door niets en niemand gek laten maken. Ook al zijn ook zij compleet verrast door de enorme snelheid waarmee zeg maar het duurzaamheidsdenken is doorgebroken, waarbij sommen en rekenwerk vaak op de laatste plaats komen.

Deze beroemde Goldman Sachs-grafiek uit 2014 (een update zou fijn zijn) laat perfect zien hoe kundig het voormalige Big Oil is. Dit is de geïndexeerde olieprijs sinds de eerste vondst in de VS in 1859. Twee jaar later brak de Amerikaanse Burgeroorlog uit en was er eigenlijk meteen peak oil (price).

U ziet duidelijk dat olie - en dat geldt voor alle commodities - alleen een prijs kent. Het genereert zelf geen waarde en kasstroom. Staat niet in de grafiek, maar sinds de Spindletop-vondst in 1901 geldt olie als massaproduct, dat vrijwel meteen zijn weg vond naar een ware vloot aan dorstige T-Fords.



Dat moeten de bedrijven doen die ermee werken. En dat lukt ze al heel lang heel erg goed. ExxonMobil is wat dat betreft de koningin. Dat verhoogt al sinds 1882 (?!) jaarlijks het dividend. Chevron sinds 1912. Let wel, beide bedrijven maakten onderdeel uit van Standard Oil, dat in 1912 in duizend stukken werd opgesplitst.

Helaas, Shell verlaagde twee jaar terug het dividend. Dat was voor het eerst sinds 1942, midden in WOII, toen Japan Shells oliebronnen in het toenmalige Nederlands-Indië (nu Indonesië) had veroverd. De Japanners mieterden die olie ongeraffineerd in hun oorlogsschepen. Duurzaamheid speelde toen niet...