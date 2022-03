45% van de beleggers: koersdruk zal kortstondig zijn

Bericht delen via:

Bijna 45% van de deelnemers aan de IEX Bull Bear Enquête verwacht dat de daling op de aandelenmarkten kortstondig zal zijn, en gevolgd zal worden door herstel. Een derde denkt dat de beurzen langere tijd richting zullen zoeken en 22% voorziet langdurige druk.

Dat blijkt uit de peiling voor maart.

Sentiment onderuit

Het mag geen verrassing heten dat het sentiment een deuk heeft opgelopen sinds de Russische inval in Oekraïne. De Bull Bear Indicator duikt onder de 50 en dat is voor het eerst in bijna anderhalf jaar.

Ruim 41% staat nu (zeer) pessimistisch tegenover de aandelenmarkten, en dat was vorige maand nog maar 22,5%. Bijna 40% denkt dan ook dat de AEX de komende maand met 2% of meer zal dalen (was 22,6%).

Toch verwacht ook een derde (34,8%) dat de Amsterdamse index deze maand met 2% of meer zal stijgen. Voor de langere termijn is zelfs 44,7% van de deelnemers positief gestemd: zij denken dat de index de komende zes maanden met 3% of meer zal klimmen.

Bull Bear Indicator

De IEX Bull/Bear Indicator, de optelsom van alle vragen uit de enquête, is gedaald. Hij gaat van 52,6 vorige maand naar 49,5 nu (50 is neutraal, erboven is bullish en eronder bearish). Dat is het laagste niveau sinds oktober 2020.

Alle verwachtingen op een rij

De volledige uitslag van de IEX Bull/Bear Enquête voor maart is als volgt (tussen haakjes de scores voor februari):

Economische ontwikkelingen

Zeer optimistisch: 8,9% (was 7,1%)

Optimistisch: 26,0% (was 41,3%)

Neutraal: 24,3% (was 33,6%)

Pessimistisch: 28,2% (was 14,7%)

Zeer pessimistisch: 12,6% (was 3,3%)

Aandelenmarkten algemeen

Zeer optimistisch: 8% (was 7,6%)

Optimistisch: 24,5% (was 33,1%)

Neutraal: 26,3% (was 36,8%)

Pessimistisch: 28,8% (was 17,7%)

Zeer pessimistisch: 12,4% (was 4,8%)

AEX komende maand

Omhoog: 34,8% (was 39,5%)

Neutraal: 25,9% (was 37,9%)

Omlaag: 39,3% (was 22,6%)

AEX komende zes maanden

Omhoog: 44,7% (was 48,2%)

Neutraal: 28,0% (was 32,8%)

Omlaag: 27,3% (was 19,0%)

Extra vraag

Het kon niet anders dan dat de extra vraag van deze keer zou gaan over de impact van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Dit is wat de respondenten daarover dachten:

A. De beurzen zullen langdurig onder druk staan 22,1% B. De beurzen zullen langere tijd richting blijven zoeken 33,2% C. Het effect zal kortstondig zijn, gevolgd door herstel 44,7%



Aandelenkeuzes februari

Hoe is het de favoriete aandelen in de roerige maand februari vergaan? Topper Shell was goed gekozen en sloot de maand met een plus van 4% af. Financials kregen het te verduren met minnen van 12,5% voor Aegon en maar liefst 20,7% voor ING.

Just Eat Takeaway was inderdaad een flopper en daalde met bijna 18%. De andere als floppers aangewezen aandelen bleven per saldo juist goed liggen.

Toppers februari Rendement Floppers februari Rendement Shell +4,0% Just Eat Takeaway -17,8% ASML -1,0% Adyen +2,2% Aegon -12,5% Philips +2,6% ING -20,7% ArcelorMittal +3,8% Gemiddeld -7,5% Gemiddeld -2,3% AEX -4,2%



Favoriete aandelen maart

Dan een blik op de individuele namen voor komende maand. Welke aandelen zijn favoriet? En welke moeten we mijden? Voor de berekening hebben we voor- en tegenstemmen tegen elkaar weggestreept.

Shell en ASML zijn niet van de eerste en de tweede plek weg te slaan. Veel respondenten verwachten goede prestaties van de chippers, want de top 4 wordt afgemaakt door Besi en ASMI.

Beleggers vrezen voor de prestaties van bankaandeel ING; dat staat bovenaan bij de floppers. Het aandeel neemt de nummer 1-positie over van Just Eat Takeaway, dat naar de tweede plek verhuist. Ook Adyen en ArcelorMittal staan weer in de flop 4, en Philips verdwijnt eruit.

Toppers maart Stemmen Floppers maart Stemmen Shell +147 ING -79 ASML +52 Just Eat Takeaway -58 Besi +31 Adyen -33 ASMI +19 ArcelorMittal -19



Deze keer deden 638 beleggers mee aan de enquête, waarvoor onze hartelijke dank!