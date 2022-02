Wat is verstandiger: beleggen in individuele bedrijven of juist in ETF's? Onder de voorwaarde dat beleggers spreiding aanbrengen, ben ik een voorstander van de eerste optie.

Bij het zoeken naar inspiratie voor deze column kwam ik een aantal interessante artikelen tegen. Het eerste had de titel ‘Kleine beleggers moeten geen losse aandelen kopen’. Volgens de auteurs zijn particuliere beleggers zich onvoldoende bewust van de risico’s en dat kan leiden tot grote verliezen als de markten draaien.

Eerder las ik juist een artikel met de boodschap ‘Beleggen moet weer investeren worden’. Dat artikel pleit er juist voor om te investeren in bedrijven die passen bij uw eigen doelstellingen op financieel én duurzaam gebied.

Waar moet de belegger zich nou aan vasthouden?

Beleggen met aandacht voor risico’s

Bij beleggen neem je risico in de verwachting een hoger rendement te halen. Daarbij is het belangrijk om alleen (of vooral) risico’s te nemen waar een vergoeding tegenover staat.

Risico’s waar geen vergoeding tegenover staat zijn onnodig en moet je zoveel mogelijk vermijden. De makkelijkste manier om je risico te beheersen is door je beleggingen te spreiden over sectoren, regio’s en verschillende bedrijven.

Investeren gaat juist over goede bedrijven

Onder de voorwaarde dat beleggers spreiden ben ik juist een voorstander van investeren in individuele bedrijven. Door in individuele bedrijven te beleggen kunt u een portefeuille samenstellen die exact aansluit bij uw wensen.

Beleggers die op zoek zijn naar cash flow kiezen voor bedrijven die een aantrekkelijk dividend uitkeren. Voor een hoog rendement kiest u voor snel groeiende bedrijven. Weer een andere groep beleggers wil met hun investeren bijdragen aan innovatie op allerlei gebied, zoals vergrijzing, duurzaamheid of fintech.

Transities hebben veel geld nodig

Momenteel is een aantal transities gaande, waarvan de duurzame de grootste is. Er zijn veel investeringen nodig om de opwarming van de aarde af te remmen. Volgens het IAE is een bedrag van bijna €7.000 miljard nodig om in 2050 geen CO2 meer uit te stoten.

Een deel van dat bedrag gaat in de huidige techniek, maar een ander deel is bedoeld om nieuwe technologieën te ontwikkelen.

Investeren is risicodragend kapitaal beschikbaar stellen voor bedrijven, bijvoorbeeld om te investeren in innovatie. Als aandeelhouder koop je een stukje van zo’n bedrijf. Als obligatiehouder leen je aan zo’n bedrijf.

Hoe doe je dat in de praktijk

Zoals gezegd spreid je als belegger je vermogen over verschillende investeringen. U kunt uw vermogen verdelen over obligaties en aandelen. Vervolgens spreidt u binnen het obligatie- en het aandelendeel over tientallen bedrijven in verschillende sectoren en regio’s.

Daarbij kunt u investeren in verschillende innovaties die zich nog moeten bewijzen, maar investeer ook in een aantal bedrijven die al winst maken en geld voor de aandeelhouder verdienen. Die laatste zorgen voor een stabiele basis van je vermogen, mochten de innovaties niet aanslaan, of als er geen geld mee verdiend wordt.

Voorbeelden van innovatieve bedrijven die inspelen op verschillende transities

• Circulaire economie: het Amerikaanse Waste Management is een groot recyclingbedrijf. Het bedrijf verzamelt, transporteert en recyclet afval om de materialen zo een tweede leven te geven. Het bedrijf heeft een sterke positie omdat het voor concurrenten moeilijk is om de benodigde vergunningen te krijgen.



• Energietransitie: het Spaanse Red Electrica was van oudsher de beheerder van het Spaande energienetwerk. Vanuit die rol investeert het bedrijf in energieopslag-systemen die een belangrijke rol gaan spelen om de overgang naar meer hernieuwbare energie te reguleren. Verder exploiteert het bedrijf satellieten en het glasvezelnetwerk in Spanje.



• Digitale transitie: Wolters Kluwer heeft de overgang van uitgeverij naar data-aanbieder goed doorstaan. Het bedrijf levert klanten digitale producten en data waarop zij hun bedrijfsvoering kunnen baseren en groeit al jaren in een strak tempo. Beleggers waarderen de stabiliteit en zijn bereid een hoge waardering te betalen.

