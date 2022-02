Misschien moet u Olies en Unies achterna, hup de FTSE 100 in

U voelt 'm al hangen, één keer raden wat met rond +3,0% dit jaar de beste, grote, ontwikkelde index is in eigen valuta: ja, de Britse FTSE 100.

Nobody likes UK equities. If you look at international flow, investors have been dumping UK closed equity funds since 2005 for in total U$ 85 bln, with an acceleration since Brexit referendum.

(BofA) pic.twitter.com/puPq91b0Ah — Corné van Zeijl (@beursanalist) February 2, 2022

Zit het pond ook nog mee ten opzichte van de euro (oranje) en de dollar.



Die uitstroom is echt een punt van zorg, Londen is helemaal uit als aandelenmarkt. Vorig jaar haalde Amsterdam zelfs de omzet in. Londen is en blijft wel dé valuta- en commodity-markt van Europa. Sinds de grote, boze bodem in maart 2009 is de FTSE 100 echter een notoire underperformer.

Zie hier een paar indices, ik ben verrast dat de Stoxx Europe 50 nog slechter doet. Dat is de pan-Europese index van EU en de rest, lees: vooral VK en Zwitserland. Deze index is niet te verwarren met de Euro Stoxx 50, die alleen EU-of euro-aandelen herbergt. De Stoxx Europe 50 is ook in euro's.

Het plaatje is geïndexeerd, herbelegd en in euro's en u ziet dat Britten, Fransen en Duitsers elkaar voor de zoveelste keer elkaar de tent uitvechten. Wij doen beter... Om van de S&P 500 maar te zwijgen. U weet waarom en het grote verschil is technologie. Oh, wat danken wij ASML veel.

Zowel FTSE 100, DAX als CAC40 kennen amper technologie. Dat loopt dus al lang tegen ze in, maar dat kan natuurlijk draaien, al is zoiets - daar gaan we weer - niet te timen.



Dit zijn de waarderingen van de grote Europese indices. De AEX en de Zwitserse SMI zijn een tikje duurder dan de rest... die niet eens zo duur zijn? De FTSE 100 is de goedkoopste tegen 12,5 keer de verwachte winst. U beurt 3,2% dividend. Vraag Unies en Olies maar hoe u dat fiscaal afhandelt.



Shell de grootste? Shell de grootste. Unilever is ook een grootmacht, net als GlaxoSmithKline. Waar kennen we die namen ook alweer van? Tja, dit lijstje grootste fondsen zegt alles waarom de FTSE al zo lang achterblijft en op het eerste oog zo goedkoop is. Dit is gewoon allemaal oude economie.

Commodity-waarden, banken, farma, drank en tabak spannen de kroon en daar worden niet de hoogste waarderingen voor betaald. Niettemin zorgen ze voor prima aandeelhouders-return. Alleen de koers wil niet. Dat kan veranderen als inflatie, hogere rente en lagere technologie- waarderingen aanhouden.

Ideetje: Euro Stoxx 50

Kan, hoeft niet. In mijn zondagse vooruitblikken maak u al lang attent op de Euro Stoxx 50, die ook heel defensief is, mooie dividenden doet en niet zo duur is. Misschien een idee voor wie zijn of haar Amerikaanse, dollar, of technologie-exposure wil verkleinen. Nogmaals, geen valutarisico hier.

Dat hebt u wel bij de FTSE 100. Dat kan echter ook weer in uw voordeel uitpakken, want naar verluid verhoogt de BoE morgen de rente weer met een kwartje. Het rentebesluit van de ECB driekwartier later weet u al. Het is een cliché, maar in dit geval in zondags Engels: unchanged.

Drie grote risico's dus als u links gaat beleggen in het VK: dat de beurzen onverdroten technologiedraad laatste jaren weer oppakken, het pond dat tegen u in kan lopen en die uitstroom. Straks bent u nog die enige die in Londen belegt. Mag u misschien wel weer al eregast op de tuinfeestjes van de premier komen.