Oppassen met private lease

Het is alweer bijna 2,5 jaar geleden dat u in mijn column Private Lease de nadelen kon lezen van het leasen van een auto. De afgelopen jaren hebben heel wat mensen een private lease-contract afgesloten. Sinds 2016 is het aantal contracten van 64.000 naar 214.000 gestegen.

Het nadeel van een private lease-contract is dat het de maximale hypotheek negatief beïnvloedt.

Een ander nadeel is dat er meestal een contract wordt afgesloten van een duur van 4 of 5 jaar. Wie tussentijds onder het contract uit wil, mag de portemonnee trekken. In veel gevallen zal er nog een boete betaald moeten worden ook.

Situatie tot 1 april 2022

Zoals eerder vermeld wordt bij private lease de maximale hypotheek beduidend minder. Ik zal dat laten zien met een rekenvoorbeeld. Hierbij zij opgemerkt dat onderstaande berekeningen van toepassing zijn tot 1 april 2022:

Inkomen 1 €50.000 Inkomen 2 €40.000 Private lease (looptijd 5 jaar) per maand €500 Toetsrente 1,6% 1,9% Maximale hypotheek zonder private lease €503.659 €483.355 Maximale hypotheek met private lease €392.211 €376.400

De maximale hypotheek wordt bepaald door de toetsrente. Als de rentevaste periode minimaal 10 jaar is, mag er getoetst worden met de daadwerkelijke hypotheekrente.

Is de rentevaste periode korter dan 10 jaar, dan is de toetsrente 5%. In ieder geval is duidelijk te zien dat de maximale hypotheek bij een toetsrente van 1,6% hoger is dan bij een toetsrente van 1,9%.

Toetsing als financiële verplichting

De private lease wordt bij het BKR voor 65% van de totale maandbedragen genoteerd. Hiervan moet 2% worden getoetst als financiele verplichting. Hierbij wordt niet gekeken hoe lang het contract al loopt.

Bij een maandbedrag van €500 (duur 5 jaar) is de totale betaling €30.000. Bij het BKR komt dan een bedrag te staan van €19.500 (65% van €30.000). Voor de berekening van de financieringslast wordt dan een bedrag genomen van €4.680 (2% van €19.500 x 12).

De maximale hypotheek wordt in dit voorbeeld €110.000 lager door de private lease. Hieronder stapsgewijs de berekening:

Totaal te betalen over 5 jaar 5 jaar x €500 per maand €30.000 Bedrag bij BKR 65% van €30.000 €19.500 Bedrag voor toetsing hypotheek 2% van €19.500 x 12 mnd €4.680

Hoe korter de looptijd, hoe lager het bedrag bij het BKR. Dit betekent ook dat de maximale hypotheek minder wordt beïnvloed. Hieronder de maximale hypotheek bij een looptijd van 2, 3 en 4 jaar en een toetsrente van 1,6%.

Private lease €500 per maand Looptijd Maximale hypotheek 4 jaar €414.501 3 jaar €436.790 2 jaar €459.080

Situatie na april 2022

Let op: vanaf april 2022 gaat er iets flink veranderen. Er wordt namelijk niet meer 65% van het totale betaalde bedrag genoteerd bij het BKR maar 100%. Bovendien wordt voor de toetsing niet de 2% gehanteerd maar het daadwerkelijke maandbedrag. Hoe hoger het maandbedrag, hoe lager de maximale hypotheek.

Een na april 2022 afgesloten private lease met een maandbedrag van €500 (duur 5 jaar) levert bij het BKR een bedrag op van €30.000! Dit bedrag is leuk vermeld, maar voor de toetsing moeten we de €500 nemen, waardoor €6.000 als financiele verplichting per jaar van toepassing is.

Schrik niet: de maximale hypotheek wordt dan nog €360.777.

Totaal te betalen over 5 jaar 5 jaar x €500 per maand €30.000 Bedrag bij BKR 100% van €30.000 €30.000 Bedrag voor toetsing hypotheek €500 x 12 mnd €6.000

Wie een contract afsluit van 2, 3 of 4 jaar krijgt te maken met dezelfde berekening. Dus ook bij een contract van 2 jaar wordt de maximale hypotheek €360.777. Ik hoef u niet te vertellen dat de gevolgen heel erg groot zijn.

Private lease €500 per maand Looptijd Maximale hypotheek 4 jaar €360.777 3 jaar €360.777 2 jaar €360.777

De vraag is natuurlijk: waarom deze wijziging?

Een eigen auto kan verkocht worden, waardoor er geen kosten meer zijn. Bij lease moet het contract worden afgemaakt - dus ook de maandelijkse kosten.

Leasemaatschappijen

De afgelopen jaren ben ik regelmatig klanten tegengekomen die niet vooraf goed waren ingelicht over de gevolgen van een private lease-contract. Zij wisten dus niet dat de maximale hypotheek flink lager zou worden.

Ik hoop dat de private lease-maatschappijen (vanaf april) heel goed en duidelijk hun klanten inlichten welke gevolgen het afsluiten van een private lease-contract heeft. Maar als iedereen goed op de hoogte is, hebben de private lease-maatschappijen wel een probleem. Zij zullen vanaf april 2022 minder contracten afsluiten!

Natuurlijk zullen slimme huizenzoekers eerst een huis kopen en daarna een auto gaan leasen. Dit gaat goed zolang er in de privésituatie niets verandert. De private lease komt weer om de hoek kijken als deze huizenbezitters:

een tweede hypotheek willen voor een verbouwing

de hypotheek willen oversluiten

een andere woning willen kopen

gaan scheiden (de ex-partner uitkopen)

Andere abonnementen

Tot slot merk ik nog op dat uit een onderzoek van het Nibud is gebleken dat steeds meer huishoudens abonnementen nemen. Sommige huishoudens hebben meer dan 20 abonnementen. Vooral leasefietsen, leasemeubels en abonnementen op streamingdiensten zijn in opmars.

Het zou mij niet verbazen als steeds meer soorten abonnementen in de toekomst bij het BKR gemeld gaan worden. Dat betekent dat ze moeten worden meegenomen in de berekening van de maximale hypotheek.