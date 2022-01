Slotcall: Eerste double digits zijn er, maar ook veel verliezers

Het is weer eens ondoenlijk om een goed marktoverzicht te maken. De inkt is nog niet droog, of de bordjes zijn alweer verhangen.

Vanochtend keek ik verbaasd toe hoe ASML, ASMI en Besi met bijna +2% de AEX aanvoerden, maar ze eindigen in het rechterrijtje. Zo opende Shell in de min en zit ik zelf het hele jaar al te kijken waarom Signify zo hard gaat. ,Ja, het is vroeg donker rond deze tijd van het jaar, maar dat lijkt me wel ingeprijsd...

Marktbreed en macro-economisch zijn er licht tegenvallende inkoopmanagersindices dienstensector december, maar vallen Duitse en Amerikaanse (ADP rapport) werkgelegenheidscijfers mee. Misschien is het mijn bias, maar gelet op weer een spread waarde en tech speelt het inflatie-rentescenario.

Het is altijd in één oogopslag te zien aan Wall Street: vergelijkt u de defensieve Dow Jones maar met de marktbrede S&P 500 en technologie-index Nasdaq 100. Hoe het zit met waarde en tech in de AEX leest u in mijn blogje van vanmiddag.

Even voor alle vragenstellers, duiding over #waarde #groei #rente #inflatie en de #AEX Oeps, ik ben er zelf beduusd van wat voor rommeltje we er eigenlijk van hebben gemaakt https://t.co/GLutAdQWm9 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) January 5, 2022

Wat brengt de markt vandaag?

De Europese indices presteren wisselend, de AEX presteert met al die tech aan boord nog het slechtste

Op Wall Street ligt weer de Dow Jones op, kleurt de Nasdaq 100 rood en zit de S&P 500 er weer precies tussenin

De volatiliteit (VIX Index) ligt vlak op 16,9

De dollar doet van zich spreken, die zakt +0,4% naar 1,133

De rentes houden zich zowaar gedeisd. Slecht hier en daar rolt er een basispuntje

Olie gaat hard, goud stijgt en crypto loopt ook op

Over energie gesproken, met die hoogstvolatiele energiemarkten worden achter de handelsschermen de mannen van de jongens onderscheiden. En deze dikke Duitser ken het dus niet en moet bijplempen:

Auw, #Uniper (-2,5%) heeft joekel v margin call gehad. Diverse energie-aanbieders zijn al omgevallen door volatiele energiemarkten en ook deze Duitse gigant (voormalige #RWE) zit op de blaren #AEX https://t.co/pTIdf8VAgT — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) January 5, 2022

Het overzicht:

En de rentes:

Beursplein 5

Vandaag zijn er op het Damrak de eerste (voorlopige) cijfers over 2021. Hoewel de omzet van Sligro iets tegenvalt, reageert de koers goed. Onze analist is ook positief, zoals u ziet.

NSI verraste echt vanochtend. Onze desk ziet ruimte:

NSI is meer waard dan gedacht #NSI https://t.co/iGbA4jD4fP — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) January 5, 2022

Deze geef ik u ook nog mee en beveel u alvast van harte de IEXBeleggersPodcast van vrijdag aan. We gaan u verrassen:

Wat valt er verder op het Damrak op? Genoeg, hoewel zoals altijd lang niet alles echt te duiden is:

Zeg het maar, ik weet het gewoon niet. Er is dit jaar formeel nul nieuws van op en rond Signify, maar er staat wel al dik +11% op het bord. Die overname is toch echt alweer twee weken geleden, hoor...

Financials - ABN Amro staat dit jaar al bijna +10% - en commodity-waarden als Shell, ArcelorMittal en OCI hebben ook zin in 2022. Vooruit, Fugro ook

Gaat AMG soms goed op dit...? Het is in ieder geval goed om te weten. Geopolitiek kan dit ook een staartje krijgen.

Uranium and the Kazakh Revolution



(Kazachstan is responsible for almost 30% of the world's uranium production)#long https://t.co/OleptM9zWW — Willem Middelkoop (@wmiddelkoop) January 5, 2022