Slotcall: fraaie jaarstart voor de AEX

De financiële markten zijn het jaar goedgemutst van start gegaan. Vrij moeiteloos werd de horde van 800 punten weer uitgenomen. Een en ander ging overigens met relatief weinig spektakel gepaard, de omzetten waren in veel gevallen niet over om naar huis te schrijven.

Uitschieters aan de positieve kant bij de hoofdfondsen waren onder andere Adyen, Heineken, ING Groep en Signify. Fondsen die een echt relevante daling lieten zien, ontbraken binnen de AEX.

Een niveau lager trok AF-KLM de meeste aandacht. Zakenbank Citi ziet het nu toch weer zitten met onze nationale trots en verhoogde het advies naar neutraal (van verkopen). Niet ongebruikelijk, maar het koersdoel werd daarbij en passant verhoogd naar €4,20 en dat was... €0,10 (geen typo). Ook aandelen als Aperam, Basic Fit, Fugro en InPost schreven flinke dagwinsten bij. Wel ook enkele dalers: Alfen, Galapagos en Corbion lagen er zwak bij.

Tot slot de kleinere fondsen: ook hier hadden de bulls de overhand en stegen onder andere B&S Group, CM.com, ForFarmers en Lucas Bols flink.

Altijd prettig: de gasprijs daalt al voor de negende dag op rij. Een schietgebedje dan maar dat de winter in Europa mild blijft:





TUI

Een mooie start voor de Beleggersdesk alvast dit jaar: reisorganisatie TUI werd vorige maand getipt als (speculatieve) koopkandidaat op een koers van €2,45. Verrassend snel werd het koersdoel niet alleen bereikt, maar zelfs overschreden. Leden werd vanochtend geadviseerd op €2,82 om winst te nemen, waarmee een leuke winst van 15% werd behaald in krap een maand tijd. Meer bij IEX Premium:





Boskalis

Hoe staat het oer-Hollandse Boskalis er eigenlijk voor en wat mogen belegger dit jaar van het aandeel verwachten? Een belangrijk jaar, zo blijkt uit een analyse van de Beleggersdesk. De baggeraar lijkt klaar voor een goed jaar met een stevig gevulde orderportefeuille en een solide balans:





Wall Street

Beleggers in de VS toonden zich evenals beleggers in Europa positief, maar deden het rustig aan. Grote impulsen ontbraken, het wachten is op verder nieuws rond omikron en de OPEC+ meeting (morgen).

Het speculatieve Gamestop was wel in trek en steeg in de eerste uren van de handel met circa 6%. Ook Amazon, vorig jaar toch een achterblijver, steeg de eerste handelsdag tussentijds met ruim 2%.

Na een kleine twee uur handel noteerde de S&P 500 een plusje van 0,1%, de Dow Jones noteerde vlak en de Nasdaq won 0,7%.

Brede markt

De AEX wint op de eerste handelsdag een aantrekkelijke 0,7%



wint op de eerste handelsdag een aantrekkelijke 0,7% Wall Street laat zich opnieuw van zijn beste kant zien en stijgt verder, al zijn de winsten relatief bescheiden met 0,1 - 0,8%



laat zich opnieuw van zijn beste kant zien en stijgt verder, al zijn de winsten relatief bescheiden met 0,1 - 0,8% De euro verliest opvallend fors terrein versus de dollar op afgerond 1,13



verliest opvallend fors terrein versus de dollar op afgerond 1,13 De VIX kruipt iets omhoog, maar rond de 17,5 geeft het nog bepaald geen signalen van stress af



kruipt iets omhoog, maar rond de 17,5 geeft het nog bepaald geen signalen van stress af De tienjaarsrente in de VS schiet ervandoor en stijgt naar 1,6%

in de VS schiet ervandoor en stijgt naar 1,6% Goud en zilver leveren de eerste handelsdag stevig (1,5 - 2%)



en leveren de eerste handelsdag stevig (1,5 - 2%) Olie : WTI en Brent laten weinig beweging zien vandaag



: WTI en Brent laten weinig beweging zien vandaag Bitcoin start het jaar eveneens relatief zwak en noteert op circa $46,3k

Het Damrak

ArcelorMittal (+ 1,7%) was niet onder de indruk van de experts die menen dat het staalfonds beter gemeden kan worden dit jaar.

(+ 1,7%) was niet onder de indruk van die menen dat het staalfonds beter gemeden kan worden dit jaar. ING Groep (+ 1,8%) is volgens diezelfde experts wel een aandeel om te kopen.

(+ 1,8%) is volgens diezelfde experts om te kopen. Just Eat Takeaway (+ 2,4%) staat bij particuliere beleggers op het lijstje floppers , een begrijpelijke keuze, maar of dit geheel terecht is, mag sterk betwijfeld worden.

(+ 2,4%) staat bij particuliere beleggers op het lijstje , een begrijpelijke keuze, maar of dit geheel terecht is, mag sterk betwijfeld worden. Shell (+ 2%) stijgt harder dan de AEX, dat hebben we wel eens anders meegemaakt. Het aandeel staat met stip op nummer 1 bij particuliere beleggers.

(+ 2%) stijgt harder dan de AEX, dat hebben we wel eens anders meegemaakt. Het aandeel staat bij particuliere beleggers. Fugro (+ 3,4%) wordt aardig opgepikt al valt het handelsvolume wat tegen.

(+ 3,4%) wordt aardig opgepikt al valt het handelsvolume wat tegen. Galapagos (-/ 3,8%) kent een valse jaarstart, teleurstellend na een al zo moeizaam verlopen 2021.

(-/ 3,8%) kent een valse jaarstart, teleurstellend na een al zo moeizaam verlopen 2021. InPost (+ 2,2%) veert de laatste dagen duidelijk op, wellicht een correctie op een overshoot vorig jaar in de verkoopdrang.

(+ 2,2%) veert de laatste dagen duidelijk op, wellicht een correctie op een overshoot vorig jaar in de verkoopdrang. B&S Group (+ 3%) krijgt ook wat lucht na stevige verkoopdruk in 2021.

(+ 3%) krijgt ook wat lucht na stevige verkoopdruk in 2021. CM.com (+ 3,4%) verrast met een forse koerssprong vandaag.

(+ 3,4%) verrast met een forse koerssprong vandaag. Op de lokale markt kende relatieve beursnieuwkomer MotorK (-/- 6,9%) een zwakke jaarstart.





Adviezen

RDS: naar £25 van £23,50 en kopen - RBS

Tesla: naar $1.200 van $1.000 en kopen - Deutsche Bank

Agenda 04 jan

00:00 Bijeenkomst OPEC+

00:30 Inkoopmanagersindex industrie Japan - dec

00:45 Consumptieprijsindex Frankrijk - dec

00:45 Autoverkoop Frankrijk - dec

00:45 Inflatie Frankrijk (vrlpg) - dec

02:45 Purchase managers index - China

08:00 Detailhandelsverkopen Duitsland - nov

10:00 Werkgelegenheid Duitsland -dec

10:00 Werkloosheid Duitsland - dec

10:30 Inkoopmanagersindex industrie VK - dec

16:00 Ondernemersvertrouwen VS - dec

16:00 Inkoopmanagersindex industrie ISM VS - dec

16:00 Vacatures VS - dec