Video: ASML getipt voor 2022 maar wegblijven bij ArcelorMittal

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX zal in 2022 licht dalen en ASML is het favoriete aandeel, terwijl staalreus ArcelorMittal beter gemeden kan worden. Dit stelden de beursexperts die deelnamen aan de maandenquête van analist Corné van Zeijl. In 2021 kozen de experts 'de achterblijvers' uit 2020 als hun favorieten, zoals Galapagos, Prosus en Philips. Maar, zo concludeerde Van Zeijl, dit bleken in afgelopen jaar opnieuw de achterblijvers. "De rendementen waren niet zo best." Voor 2022 kiezen de experts voor ASML. "Een opvallende nummer één. Ondanks de enorme performance in de afgelopen paar jaar." De tweede plaats is voor ING en op plek drie staat Just Eat Takeaway. De maaltijdbezorger stond voor 2021 nog bij de floppers genoteerd, "en dat hadden ze wel goed gezien", aldus Van Zeijl. Er zijn echter ook best veel experts die voor 2022 Just Eat Takeaway tippen als flopper. Verder noemden de experts ook nog Aegon en Heineken als favorieten voor 2022. Wegblijven moeten beleggers volgens de experts bij vooral ArcelorMittal, gevolgd door Randstad, Unibail-Rodamco-Westfield en IMCD. De koers van dat laatste bedrijf zou inmiddels te ver zijn opgelopen, menen de experts. Als laatste flopper noemden de experts Besi. Dat noemde Van Zeijl toch wel opmerkelijk, aangezien sectorgenot ASML juist als dé topper voor 2022 wordt beschouwd door de experts. Klik hier voor: ASML getipt voor 2022 maar wegblijven bij ArcelorMittal Bron: ABM Financial News

