Beleggers goedgemutst het nieuwe jaar in

Bijna de helft (47,2%) van de respondenten in de IEX Bull Bear Enquête denkt dat de AEX in 2022 met meer dan 5% zal stijgen. Maar er is ook een groep (12,2%) die juist een daling van 10% of meer verwacht.

Dat blijkt uit de IEX Bull Bear enquête voor januari, waarin ook naar de verwachtingen voor het gehele jaar werd gevraagd.

Positief

De deelnemers staan op dit moment weer wat positiever tegenover de aandelenmarkten dan vorige maand. 55,4% is nu (zeer) optimistisch tegen 42,2% in december. En nog maar 17,6% is (zeer) pessimistisch; dat was bijna 34%.

Nog maar 18,8% verwacht een daling van de AEX in januari, waar 33% dat in december verwachtte. Voor de komende zes maanden is het beeld vergelijkbaar met vorige keer.

Bull Bear Indicator

De IEX Bull/Bear Indicator, de optelsom van alle vragen uit de enquête, is aardig gestegen. Hij gaat van 51,1 vorige maand naar 53,5 nu (50 is neutraal, erboven is bullish en eronder bearish).

Alle verwachtingen op een rij

De volledige uitslag van de IEX Bull/Bear Enquête voor januari is als volgt (tussen haakjes de scores voor december):

Economische ontwikkelingen

Zeer optimistisch: 8% (was 8,6%)

Optimistisch: 47,2% (was 34,8%)

Neutraal: 26,3% (was 25,1%)

Pessimistisch: 12,4% (was 21,1%)

Zeer pessimistisch: 6,1% (was 10,3%)

Aandelenmarkten algemeen

Zeer optimistisch: 7,6% (was 7,3%)

Optimistisch: 47,8% (was 34.9%)

Neutraal: 27% (was 23,9%)

Pessimistisch: 12,1% (was 24,3%)

Zeer pessimistisch: 5,5% (was 9,6%)

AEX komende maand

Omhoog: 46,5% (was 42,3%)

Neutraal: 34,7% (was 24,7%)

Omlaag: 18,8% (was 33%)

AEX komende zes maanden

Omhoog: 46,1% (was 47,5%)

Neutraal: 30,1% (was 28,3%)

Omlaag: 23,8% (was 24,2%)

Extra vraag

De extra vraag van deze keer ging over de performance van de AEX dit jaar:

Wat gaat de AEX doen in 2022?

Bijna de helft (47,2%) voorziet een stijging van 5% of meer voor de AEX in 2022. Zo'n 5,2% denkt dat we het jaar per saldo gelijk zullen eindigen. Verder valt op dat 12,2% denkt dat de AEX met meer dan 10% zal dalen.

A. Met meer dan 10% stijgen 18,1% B. Met meer dan 5% stijgen 29,1% C. Met 0 tot 5% stijgen 21,3% D. Per saldo gelijk blijven 5,2% E. Met 0 tot 5% dalen 7,1% F. Met meer dan 5% dalen 7% G. Met meer dan 10% dalen 12,2%



Aandelenkeuzes januari

Dan een blik op de individuele namen. Welke aandelen zijn favoriet? En welke moeten we mijden? Voor de berekening hebben we voor- en tegenstemmen tegen elkaar weggestreept.

Na een afwezigheid van enige tijd vinden we Shell weer bij de toppers, en meteen bovenaan met per saldo 104 positieve stemmen. ASML verhuist naar de tweede plaats, Aegon van plek 3 naar 4. ASMI is uit de topperslijst verdwenen.

Just Eat Takeaway was vorige maand afwezig uit de floplijst, maar is nu weer helemaal terug met per saldo 171 negatieve stemmen. Unibail-Rodamco staat op de tweede plaats. Philips en AkzoNobel hebben plaatsgemaakt voor Adyen en Heineken.

Toppers januari Stemmen Floppers januari Stemmen Shell +104 Just Eat Takeaway -171 ASML +88 Unibail-Rodamco -118 Ahold Delhaize +75 Adyen -51 Aegon +63 Heineken -32



Deze keer deden 1272 beleggers mee aan de enquête, waarvoor onze hartelijke dank!