Kopen rond Kerst?

Ja, tijdens Kerst zelf zijn de beursdeuren gesloten, maar de tijd daaromheen blijkt een goede periode te zijn voor de aandelenmarkt. Aandelenanalist Niels Koerts en hoofd van de IEX Beleggersdesk Erik Mauritz bespreken dit fenomeen in de nieuwste aflevering van de IEX BeleggersPodcast.

In de podcast die deze week al op donderdag verscheen in verband met kerstavond, haalt Koerts een onderzoek aan van Robbert Manders, analist bij IG en tevens vriend van de show.

"Het is best wel significant", vertelt Koerts. "In de drie weken tussen 17 december en 2 januari stijgt de AEX gemiddeld 2,7%. Dat is echt heel fors." Dat het gemeten is over een periode van 38 jaar maakt het volgens de analist extra bijzonder. "Daar komt nog bij dat de AEX in al die jaren slechts zes keer is gedaald." Het onderzoek van Manders toonde ook aan dat er in acht uitschieters tot boven de 5% waren.

Focus van beleggers ergens anders

"Als hier een fundamentele verklaring voor is, vind ik het wel interessant", stelt Erik Mauritz. "Dit zou wel iets structureels kunnen zijn omdat bijvoorbeeld pensioenfondsen aan het eind van het jaar moeten kopen." Toch zal de focus van beleggers volgens Mauritz nu toch vooral naar inflatie en omikron liggen. “Ik denk dat die data nu iets zwaarder weegt dan een historisch koerspatroon."

In de IEX BeleggersPodcast van 23 december gaan de heren hier dieper op in. Beluister hieronder de volledige podcast.