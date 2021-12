Slotcall: slappe indices, volatiele aandelen en straks de Fed

Slotcall staat er traditioneel boven dit stuk, maar dit is niet meer dan een tussendoortje. Om 20:00 uur verschijnt de Fed tussen de schuifdeuren met een rentebesluit.

Zo meer, eerst op zevenmijlslaarzen:

Europese en Amerikaanse aandelenbeurzen doen amper wat.

De volatiliteit loopt wel 4,3% op en dat is veel voor een vrij vlakke markt.

De dollar ligt vlak op 1,126.

De rentes wurmen er een basispuntje bij.

Goud en olie kijken elkaar zogezegd ook maar een beetje dom aan, maar crypto heeft het wel lastig. Dalingen nu.

U weet het, de markt verwacht een verdubbeling van de tapering-snelheid, om het heel cryptisch te zeggen. Ingeprijsd is $30 miljard per maand steun minder, in maart is die dan afgebouwd naar nul en dan zou in juni een eerste rentestap volgen. Nog sneller is slecht voor tech, goed voor rente en dollar en vice versa.

Enfin, in ieder geval houden de indices hun kruit droog in aanloop naar dat besluit, maar de hoge volatiliteit doet zich weer voelen. Er zijn flinke stijgers en dalers vandaag ook op het Damrak, zometeen meer. Hier ziet u de AEX en de CBOE VIX-index, ofwel volatiliteit.



Over stijgers en vooral dalers gesproken, het is maar goed dat we die indices hebben... Kijk goed naar de AEX die de laatste dip er niet zomaar fluitend uit koerst. Op zich is dat niet raar. Afgelopen winter toen buzzword inflatie ineens opdook na een jaar of tien, leek er al een inflatie-rentescenario te worden ingeprijsd.

Vooral niet winst-gevende technologie was het bokje. Dat is nu weer zo, waarde blijft beter liggen dan tech - Berkshire Hathaway staat op een all-time high, om dit te illustreren - en onderliggend zijn er al heel rake klappen uitgedeeld. Veel fondsen zitten al in een diepe bear market.

Vink, de dollar is ook aangetrokken, maar waar blijven de rentes nou? Hier de Duitse tienjaars Bund (oranje) en dito Amerikaanse Treasury. Waarom stijgt vooral die laatste niet...? Misschien omdat we het uiteindelijk maar over een kwartje, een lousy kwartje renteverhoging ergens volgend jaar hebben.

This from @bespokeinvest illustrating the underlying weakness in the market is incredible. The big question for 2022 is if the mega caps and everything else reverses from the last few years of leadership. pic.twitter.com/U0ivGEsFoD — Thomas Thornton (@TommyThornton) December 15, 2021

Hier de scores, de hoofdpunten van de brede markt gaf ik u al. Misschien zit hier nog iets van uw kostje bij:



Rentes:

Beursplein 5

Eerst de adviezen van vandaag, dan weet u al meteen waarom een paar fondsen op een bepaalde manier bewegen. ABN Amro, Avantium, Accell en Aedifica hebben leuke adviezen, ING gaat op herhaling en minder leuke adviezen zijn er voor Besi en vooral PostNL. Barcalys verlaagt maar liefst van €5,20 naar €4.



Meer advies, onze desk neemt zowat het enige aandeel dat nog stijgt op deze planeet - gelukkig is het wel meteen het grootste - op de korrel.

Verder nog iets?

ASML en ASMI zijn stijgers van de dag en hierboven las u net waarom Besi niet meedoet.

IMCD hoort weer bij de stijgers, maar vertoont zelfs dit superaandeel zijwaartse trekjes? Het is haasje-over met €200.

Wolters Kluwer is met +50% dit jaar met afstand het beste defensieve aandeel: recessie- en inflatie-proof.

Shell is alweer hopeloos. Zou hier window dressing ook een rol spelen? Want welke vermogensbeheerder wil dit controversiële aandeel nou aan de klanten presenteren met de feestdagen? Liever geen gezeur en gedoe, dan maar even weg en nog even snel ASMI kopen.

Wie van u trekt de haren uit het hoofd van Just Eat Takeaway? Lijkt mij ook ernstig overdreven deze daling, daling en og eens daling, maar het staat er wel.

Nu weer onderaan, het hopeloze Unibail is het ArcelorMittal onder vastgoedfondsen geworden.

In de AMX hebben dikke, vette downtrenders Galapagos, Corbion en Fagron ook eens een goede dag.

AMG wil maar niet, ondanks alle fantasie. Zelfs een outlookverhoging schopt geen deuk in een lithiumbatterij.

Fugro ligt al een maand heel slecht, vooral op de olieduikelarij.

Van TomTom geef ik de grafiek, want een verhaal... is er al vijftien jaar niet meer :-) Grapje hoor, straks heb ik hele forum weer achter me aan. Zie dat strrrakkk oplopende handelskanaaltje. Zorg dat u erbij bent, maar ook weer op tijd uit bent.

Ai, CM.com zet ook weer een nieuwe, lagere low neer.

Aan ForFarmers te zien is er weinig goed nieuws voor de boeren in het regeerakkoord?

Ik weet niet waarom Sligro en Lucas Bols zo hard dalen en dit zijn sowieswo al aandelen waar u in de afgelopen jaren weinig lol aan beleefde.

Hier nog even alle scores en tot straks bij het rentebesluit.