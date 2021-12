Rentebesluit van de Fed: 5 zaken om straks op te letten

Het is het belangrijkste beursevent van deze week: het rentebesluit van de Fed, dat vanavond bekend wordt gemaakt. We zetten de vijf belangrijkste zaken om op te letten voor u op een rij.

Om 20 uur Nederlandse tijd brandt het los. Dan vertelt Jerome Powell, voorzitter van de Federal Reserve, wat er met de rente en het opkoopprogramma van obligaties gaat gebeuren. De algemene verwachting is dat hij de teugels verder zal aantrekken.

Veel aandacht zal ook uitgaan naar de toelichting op het rentebesluit. De geschiedenis wijst uit dat subtiele veranderingen in de bewoordingen de markten soms flink in beweging kunnen brengen. Alle reden dus om de toespraak met belangstelling te volgen. Wat zijn de belangrijkste punten om straks in de gaten te houden?

1. De rente: niet veel vuurwerk verwacht

Van het rentebesluit zelf hoeven we weinig vuurwerk te verwachten. De rente blijft waarschijnlijk op hetzelfde lage niveau: 0% tot 0,25%.

2. Het dotplot: wanneer kunnen we de eerste renteverhoging verwachten?

Interessanter wordt het inkijkje de toekomstige ontwikkeling van de rente, het zogeheten 'dot plot'. Dit is een puntengrafiek waarop de renteverwachtingen van alle Fed-bestuurders voor de komende jaren is weergegeven.

Tot nu toe leek de Fed af te stevenen op hooguit één renteverhoging in 2022, gevolgd door nog een aantal verhogingen in 2023 en 2024. Maar de financiële markten houden er rekening mee dat dit wordt vervroegd, vanwege de oplopende inflatie. Mogelijk zitten er komend jaar al twee of zelfs drie verhogingen in het vat.

Economen die deelnamen aan een peiling van persbureau Reuters verwachten dat de rente in het derde kwartaal met 0,25 procentpunt omhoog gaat, gevolgd door nog drie verhogingen in de kwartalen erna. Eind 2023 zou het belangrijkste rentetarief, het Fed funds rate, dan uitkomen op 1,25-1,50%.

Bij de vorige poll, in november, dachten economen nog dat het nog zeker tot het vierde kwartaal van 2022 zou duren voor de Fed aan de rente zou tornen. Maar daar zijn ze dus op teruggekomen.

3. Gaat de Fed het tapertempo opvoeren?

De Federal Reserve kocht tot kort geleden voor 120 miljard dollar per maand aan staats- en hypotheekobligaties op, om de economie te ondersteunen vanwege de coronapandemie. Maar daar komt geleidelijk een eind aan.

Vorige maand begon de Fed al met de afbouw (taperen) met 15 miljard dollar per maand. Maar onlangs hintte Powell er in een toespraak voor de Amerikaanse Senaat op dat hij het tempo wil versnellen. Economen houden er rekening mee dat de afbouw weleens kan worden verdubbeld naar 30 miljard dollar per jaar.

Dat zou betekenen dat de kwantitatieve verruiming (QE) al in maart is afgerond, in plaats van juni.

Omdat de Fed eerst het opkoopprogramma wil beëindigen voordat aan de rente wordt gesleuteld, zet een versnelde afbouw de deur open naar een vervroegde renteverhoging.

4. Is de inflatie tijdelijk of here to stay?

De oplopende inflatie baart de financiële markten al enige tijd zorgen. Afgelopen maand lagen de consumentenprijzen in de VS 6,8% hoger dan een jaar eerder: het hoogste niveau in bijna veertig jaar.



Gisteren bleken ook de producentenprijzen fors te zijn opgelopen: met 9,6% op jaarbasis en 0,8% op maandbasis. Dat was aanzienlijk meer dan de stijging van 0,5% op maandbasis waarop economen hadden gerekend.

De grote vraag is of de oplopende inflatie een tijdelijk fenomeen is of toch hardnekkiger dan eerder was voorzien. Onlangs deed Powell afstand van de term 'tijdelijk'. Beleggers zijn benieuwd welk woord ervoor in de plaats komt. 'Verhoogd'? 'Aanhoudend?' Of durft hij het aan om een concrete verwachting af te geven wanneer de inflatie weer zal afzwakken?



Eén ding is zeker: Powell zal goed over de formulering hebben nagedacht, want elk woord uit zijn mond wordt op een goudschaaltje gewogen en kan de financiële markten in beweging brengen.

5. Wat wordt de raming voor de economische groei?

De Fed zal vanavond ook nieuwe economische prognoses afgeven. Tot nu toe verwacht het stelsel van centrale banken dat de Amerikaanse economie komend jaar met 3,8% zal aantrekken. Maar met de opmars van de omikron-variant van het coronavirus zou de prognose vanavond weleens omlaag kunnen gaan.

De inflatieverwachting (2,2% in 2022) gaat na de recente cijfers waarschijnlijk omhoog.

Hoe gaan de beurzen reageren?

Veel van de bovenstaande verwachtingen zijn al ingeprijsd. Mocht de Fed de monetaire teugels harder of juist zachter aantrekken dan voorzien, dan kan dat leiden tot forse bewegingen op de aandelen-, obligatie- en valutamarkten.

Als Powell zich meer 'hawkish' opstelt dan verwacht (dat wil zeggen: sneller gaat taperen en de rente eerder gaat verhogen dan voorzien), dan zal dat goed uitpakken voor de dollar rentes en defensieve aandelen en slecht voor technologie en goud, zo legt Arend Jan Kamp, beurswatcher bij IEX, uit.

Bij een meer 'dovish' houding (als Powell wat terugkrabbelt van zijn woorden van enkele weken geleden) moet u andersom denken.