Het is nog stil voorbeurs op de dag waarop het allemaal weer moet gebeuren

De AEX-indicatie is toch weer lager na een moeilijk Wall Street, waar vooral technologie het lastig had. Het slot viel nog meer met Nasdaq 100 -1,1%, want er stond -2,0%.

De Europese en Amerikaanse futures miezeren nu net even lager

Azië staat lager mede op teleurstellende Chinese cijfers

De dollar doet het min of meer vlak op 1,127

De rentes ketsen er alweer een basispuntje af

Goud staat iets en olie wat meer lager en crypot blijft dicht bij huis

Intussen haperen de grafieken van de indices, ook onze AEX. Gelooft u nog in een eindejaarsrally? Er is iemand...

One trader thinks that stocks will rebound right before Christmas -- and bet $65 million on it https://t.co/0v659Q49qK — Bloomberg Markets (@markets) December 15, 2021

Zet de wekker op 20:00 en 20:30 uur, als de Fed een rentebesluit neemt en voorzitter Jerome Powell een persconferentie geeft. Naar aanleiding van zijn hoorzitting in de Senaat een paar weken terug is dit de stand van zaken en mag u mogelijk dit verwachten.

Zoals het nu lijkt, gaat de Fed sneller dan $15 miljard per maand haar steunprogramma van nu nog $105 miljard per maand al tot nul terugbrengen in maart (met $30 miljard per maand). In juni verhoogt ze dan de rente. Met een kwartje. Dit is ingeprijsd

Het besluit is haviksch als dit nog verder naar voren wordt gehaald: goed voor dollar, rentes en defensieve aandelen en slecht voor technologie en goud

Het besluit is duivisch als Powell juist wat terugkomt op zijn woorden van een paar weken geleden. Bij de koersen mag u andersom denken

Economie, werkgelegenheid (en omikron?) zijn denk ik het punt niet, alles draait om inflatie. Gelet op de plaatjes denkt de markt toch nog steeds een beetje aan transitory? De verwachtingen van de markt voor de VS inflatie zijn hoog, te hoog (het mandaat is 2%), maar ze lopen wel terug.

Zo dus, de renteverwachtingen lopen daarentegen omhoog:

Markets expect that Fed will be announcing doubling in tapering pace, which would bring monthly drawdown for Treasuries / MBS to $20bn and $10bn rsp. That would end the process in March and give them greater optionality for an earlier liftoff. Markets pricing in 3 hikes next year pic.twitter.com/tLVXTm1250 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 15, 2021

Plus nog even een heuse Bob Ross met die funny little fluffy balans:

Vrij toegankelijk, hier de details:

The Federal Reserve is expected to take a very big step toward its first rate hike https://t.co/KiR3JVA4EN — CNBC (@CNBC) December 14, 2021

Verder nog iets voorbeurs? Ja hoor:

Nadat hij eerder...

Er is tegenvallende Chinese macrodata (hier en hier) en de opening ziet er niet al te vrolijk uit. de AEX heeft 769,14 aan de onderkant en 829,66 aan de bovenkant, maar die laatste is niet waar u vandaag als eerste aan denkt, vermoed ik.

De rentes:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met IMCD (hier), Heijmans (hier) en GrandVision (hier):

De agenda met Feds-rentebesluit dus, maar ook alweer de eerste voorlopende indicator over december, de New York Fed Index met de economische activiteit in die regio. Het VK meldt een PPI -van 9,1%, ka-ching alweer op de vroeg ochtend.

03:00 Industriële productie - November (Chi)

03:00 Detailhandelsverkopen - November (Chi)

08:00 Inflatie - November (VK)

08:00 Producentenprijzen - November (VK)

08:45 Inflatie - November (Fra)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Importprijzen - November (VS)

14:30 Detailhandelsverkopen - November (VS)

14:30 Empire State index - December (VS)

16:00 Vertrouwen huizenbouwers - December (VS)

16:00 Bedrijfsvoorraden - Oktober (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

20:00 Federal Reserve - Rentebesluit (VS)

20:00 Federal Reserve - Renteverwachtingen dot plot (VS)

20:30 Federal Reserve - Toelichting voorzitter Powell (VS)

En dan nog even dit

Terugblik:

U.S. stocks fell on Tuesday as some large tech stocks moved lower and new inflation data continued to show a sharp rise in prices.



The Dow was down 0.30%.

The S&P 500 fell 0.74%.

The Nasdaq lost 1.14%. https://t.co/6I6GdG7UNZ pic.twitter.com/2TYJOmy3Hf — CNBC (@CNBC) December 14, 2021

Is China verkouden?

China’s retail sales grow by 3.9% in November — slower than expected https://t.co/Ndhi57WG6y — CNBC (@CNBC) December 15, 2021

Bloomberg is bearish:

BREAKING: China’s economy slows further, dragged down by a worsening property slump and disruptions from Covid outbreaks https://t.co/3lgOT6Urz9 pic.twitter.com/M0j32GGkKn — Bloomberg Markets (@markets) December 15, 2021

Voor de JET liefhebbers, hier hangen veel reacties en draadjes onder. Inclusief Jitse Groen:

Koersverloop TakeAway inmiddels een mysterieus tranendal.

In NL brommeren bezorgers zich weer suf doordat de Horeca om 17u dicht moet, maar het helpt allemaal niet.



Vandaag weer een downgrade van Bernstein. Is het de schuldenlast? Ongebreidelde expansielust? pic.twitter.com/xZW65kESAs — Leon Hillen (@leonhillen) December 6, 2021

$35 miljard?!

The electric car race is booming ?? Toyota says it will pour $35bn into electric vehicles, setting itself up for direct rivalry with Tesla while joining other groups in a push for carbon neutrality https://t.co/PWoiJfoL03 — Financial Times (@FinancialTimes) December 14, 2021

UMG, vanaf maandag in de AEX:

Intussen bij die andere centrale bank:

#ECB ramps up balance sheet expansion ahead of this week's meeting. Total assets have risen by €26.7bn to almost €8.5tn as Lagarde keeps printing press rumbling despite raging #inflation. ECB balance sheet is now equal to 81.5% of Eurozone GDP vs Fed's 37.4% and BoJ's 135.4%. pic.twitter.com/CwJ2ccxi1y — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 14, 2021

Zeg het maar...

Bitcoin lingers near lows as central banks ready stimulus cuts https://t.co/Z1FDR24CT5 — Bloomberg Markets (@markets) December 15, 2021

De beurs van Antartica? :-)

Climate tech investment is soaring this year — but might not be going to the right areas, PwC says https://t.co/h90UHjv9Ul — CNBC (@CNBC) December 15, 2021

Ze liggen niet goed, allemaal, maar AMC ging gisteren wel van -15% voorbeurs naar +5,4%:

$AMC making a blockbuster comeback today, with retail investors trading over 106 million shares — more than Tesla, Facebook and AMD combined.



One of the biggest voices in the trade @matt_kohrs shares why he’s still all in on the stock. pic.twitter.com/mFDW6ApSuE — CNBC's Fast Money (@CNBCFastMoney) December 14, 2021

Auw :-)

Cartoon of the Day: But I Do Generate Fees!https://t.co/bjjxDwXEfc pic.twitter.com/sYh1cyC3Yu — Hedgeye (@Hedgeye) December 14, 2021

Veel plezier en succes vandaag.