Negatieve rente is gratis geld

Het is ook niet gratis, je krijgt zelfs geld. In de volksmond noemen we dat gratis.

Maar is dit nou een goed of een slecht teken. Waarom willen investeerders geld geven aan overheden?



Overal komen we mensen te kort. Ja. Duh. Ongevaccineerden willen we niet hebben. Die zijn over het algemeen tussen de 10% a 15%. Dat zijn er 1.5 a 2.0 miljoen. En dat gaan we voelen. Want continue die 10% a 15% harder werken, dan weten we wat met die groep ook gaat gebeuren. Omvallen. En dan hebben we nog meer mensen nodig, want die omgevallen gevaccineerden moeten uiteraard opgelapt worden. Winkels worden ontwikkeld, want ongevaccineerden gaan lekker online bestellen. En online winkels hebben weinig Nederlands achtergrond. We willen dat, we krijgen dat. Dus winkels krijgen het zwaar, waardoor het voor ze lastiger wordt om hun huren te betalen en zo gaan we zelfs op termijn naar een real esate probleem. Gelukkig komen we ruimte te kort in het Oranje Land. Maar het is allemaal niet zo smart, als we denken.



Wat een klapper op de beurzen gisteren. Klapper down. S&P 5 miljoen van 4730 naar 4670. En dat is slechts een voorbeeld. ASML van 700 naar onder de 680. En nu proberen we wat te herstellen van die negatieve klapper van gisteren. Ik heb S&P 5 miljoen bijgekocht. Order ligt nog steeds op 4695 om te verkopen. Afwachten voor mij.



De Europese futures zijn open en ze doen hun best. Einde jaars rally komt snel dichterbij, dus we moeten een keer die rally starten. Waarom niet vandaag?



Rennen Stieren. Rennen! Overal Gratis Geld.