Beurzen sorteren voor op nieuwe all-time highs

Verse koersrecords op de Nederlandse beurs geven aan dat de uptrend opnieuw op stoom komt. Wall Street sorteert voor op nieuwe koersrecords. Gezien de kracht van de uptrends zullen deze waarschijnlijk op korte termijn gevormd worden.

Ik ben, technisch gezien, nog steeds erg positief over de vooruitzichten voor aandelen.

Positieve periode in aantocht

Statistisch bezien weten we ons thans in de beste beleggingsperiode van het jaar te bewegen. Profesionele beleggers herschikken in het laatste kwartaal van het beleggingsjaar hun portefeuilles, wat vaak leidt tot nieuwe aankopen.

Onderzoek wijst uit dat in de periode oktober-april de hoogste rendementen behaald worden. Dat zijn dus de beste maanden van het jaar om in te beleggen.

Seizoensgebonden strategieën

Vooral op Wall Street is onderzocht hoe seizoensgebonden strategieën zich ontwikkelen. In de afgelopen tachtig jaar presteerde de S&P 500 in het kwartaal november-januari beter dan in de overige maanden. Ook de periode december-februari springt er in de onderzoeken in positieve zin uit.

Vandaag de kortetermijnplaatjes van de AEX, S&P500, Nasdaq en de MSCI World index.

Nederlandse beurs blijft naar boven kijken

De AEX-index weet de stijgende trend te hervatten nu de consolidatiefase van de afgelopen periode aan de bovenzijde is verlaten. De uitbraak boven de voorgaande top signaleerde voor de Nederlandse beurs (AEX-index) een verbetering.

De oude uptrend is weer opgepakt waardoor verdere koersstijging mag worden verwacht. Eerste berekende koersdoel ligt rond weerstand 840 punten. De hogere bodem rond 801,26 punten (bodem van 29 oktober) heeft de uptrend al eerder gevalideerd.

S&P 500-index vormt hogere koersbodem

In de recente correctie vormde de S&P-index een hogere bodem binnen de stijgende trend. Nu de koers boven de voorgaande top weet te blijven, wordt het technische beeld bevestigd.

Er ligt steun op 4.643,35 punten (bodem van 10 november). Berekend koersdoel ligt rond 5.000 punten.

Nasdaq 100-index weet hogere pullbackbodem te vormen

De kleinere Amerikaanse technologiebeurs heeft in de recente daling een potentiële hogere bodem gevormd boven het niveau van voorgaande toppen. Zolang de koers boven deze voormalige toppen weet te blijven, blijft het technische plaatje redelijk positief.

Omdat de nieuwe bodem ruim boven de top van september rond 15.701,40 punten ligt, kunnen we spreken van een katapultbodem. Er is ruimte richting 16.454,48 punten (gevormd op 5 november). De steun bevindt zich op 14.455,07 punten.

MSCI World index is uitgebroken

De MSCI World index, die het koersverloop van de wereldbeurzen weergeeft, heeft de koerstop van september en de voormalige weerstand gebroken, hetgeen een technische verbetering oplevert.

Aan de bovenkant komt er ruimte vrij richting weerstand 3.300 punten (berekend koersdoel), daarna wordt 3.600 punten het volgende opwaartse koersdoel. De steun ligt op 2.954,19 punten (bodem van 18 juni).