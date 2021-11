Slotcall: Overnamegeweld op het Damrak

De AEX (+0,5%) perst er aan het einde van de handelsdag nog een mooie plus uit. Zelfs Royal Dutch Shell (-1,1%) kan hier geen verandering in brengen. De olie- en gasprijzen staan de laatste weken wat onder druk en daar heeft het concern last van.

De grote winnaar van de dag is Intertrust (+37,7%). De gefrustreerde grootaandeelhouder CVC is met het trustkantoor in gesprek over een mogelijke overname. Deze private-equity partij is naar verluid bereid om €18 per aandeel te betalen, wat een premie van bijna 43% impliceert ten opzichte van de slotkoers van afgelopen donderdag.

Het was geen publiek geheim dat CVC het oneens was met het beleid van het management. Sinds de beursgang in 2015 is er geen enkele waarde geschept, terwijl de Amsterdamse beurs ruimschoots is verdubbeld. Dit zorgde bij diverse aandeelhouders tot de nodige frustraties, zo sprak grootaandeelhouder Harbor Spring Capital van onaanvaardbare ondermaatse prestaties.

Voor beleggers biedt het bod een kans om zonder gezichtsverlies uit het aandeel te stappen. Wat u volgens onze analist Martin Crum met het aandeel moet doen, leest u in dit artikel.

#CVC biedt met €18 premie v 43% op #Intertrust (durfkapitaal, vinger opsteken wie beurs bubbel vindt) en ik denk niet dat de beurs hier lang over hoeft na te denken. Dood geld #AEX pic.twitter.com/3atbjWN8WV — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 12, 2021

Boskalis

Boskalis (-4,1%) wordt niet beloond voor zijn resultaten. De tegenvaller zit hem met name in het orderboek dat wat is teruggelopen. Ook blijft de maritiem dienstverlener last houden van de internationale reisrestricties. Het omvangrijke vliegveldproject in de Filipijnen is daardoor wat onzekerder geworden.

Er bestaat een reële kans dat dit project vertraging oploopt. Positief is daarentegen de sterke nettokaspositie van €210 miljoen, waardoor het bedrijf ruim €1 miljard aan financieringsruimte heeft voor overnames en/of de uitbreiding van het aandeleninkoopprogramma.

Tot slot handhaaft Boskalis zijn outlook. Het aandeel noteert momenteel tegen 19 keer de getaxeerde winst over 2022. Of het aandeel daarmee koopwaardig is, leest u in dit artikel.

Aperam

De derdekwartaalcijfers van Aperam (-5,8%) worden door de markt niet gepruimd, terwijl deze toch helemaal niet zo slecht waren. Ondanks dat het bedrijf 12% minder staal verscheepte, boekte het bedrijf wederom een recordwinst. De aangepaste ebitda kwam uit op €278 miljoen en dat was een tikje beter dan de €273 miljoen waarop de markt rekende.

Echter, beleggers zijn inmiddels gewend geraakt aan meevallende resultaten en als het dan niet heel veel meevalt, grijpen sommige partijen hun kans om winst te nemen. De enige echte tegenvaller die er in de cijfers zit, is dat het bedrijf nog geen nieuw aandeleninkoopprogramma heeft aangekondigd.

Mijn inschatting is echter dat Aperam dit bij de publicatie van de jaarcijfers zal doen. Het roestvrijstaalbedrijf noteert tegen 7,5 keer de getaxeerde winst over 2022 en onze analist Peter Schutte heeft wel een mening over deze waardering.

Rentes

De vergoedingen op tienjaar staatspapier gaan vandaag licht omlaag. Ten opzichte van vorige week zijn de tienjaarsrentes weer aardig opgelopen. Dit geldt met name voor de Amerikaanse rente. Deze noteerde afgelopen vrijdag nog onder de 1,50%.

Nederland: -3 basispunten (-0,14%)

Duitsland: -3 basispunten (-0,26%)

Italië: -1 basispunt (+0,95%)

Verenigd Koninkrijk: +0 basispunten (+0,92%)

Verenigde Staten: +1 basispunt (+1,57%)

De weeklijstjes

AEX deze week: +0,1%

AEX deze maand: +1,4%

AEX dit jaar: +31,3%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +34,2%

Sterke dollar drukt Amerikaanse beurzen

De AEX (+0,1%) blijft wat achter ten opzichte van de overige Europese beurzen. De CAC (+0,8%) en DAX (+0,3%) gaan een tikje harder omhoog. Wall Street laat een veer, maar dit is voornamelijk het gevolg van de sterke dollar. De wereldreservemunt wint deze week ruim 1% ten opzichte van de euro. Voor Europese beleggers zijn de Dow Jones en S&P500 dus wel hoger gesloten.



AEX

Ahold (+4,1%) wordt beloond voor zijn beter dan verwachte derdekwartaalcijfers. Ook de aantrekkende dollar zit het bedrijf bepaald niet tegen, zo behaalt de supermarktketen ruim 60% van zijn omzet in de Verenigde Staten. Signify (+4,6%) krabbelt na de teleurstellende resultaten van afgelopen week wat op, terwijl Adyen (-6,0%) zonder duidelijk aanwijsbare reden een pak rammel krijgt.

AMX

Alfen (-11,7%) groeit niet hard genoeg en Air France-KLM (-9,4%) kan nieuwe lockdownmaatregelen er echt niet bij hebben. JDE Peet's (+8,7%) is bezig aan een mooie turnaround. De grondstofprijzen zwakken wat af en dat betekent goed nieuws voor het koffiemerk. Aalberts (+13,1%) leverde prachtige derdekwartaalcijfers af. Het orderboek is momenteel 59% beter gevuld ten opzichte van het pre-coronajaar 2019.

ASCX

De nieuwe CEO van BAM (+14,5%) is niet meer bereid om voor een habbekrats grote projecten aan te besteden. Een mooi voorbeeld is Feyenoord City. De bouwer vroeg dusdanig veel extra geld voor de uitvoering van het project dat de Rotterdamse club zich genoodzaakt zag om af te zien van het nieuwe stadion. Wellicht geeft dit de markt het vertrouwen dat BAM eindelijk een andere koers gaat varen. Sif (-6,2%) slaat de paal daarentegen mis.

Bedankt voor uw bezoek en reacties. Dit weekend schrijft Arend Jan als vanouds de vooruitblik. Fijn weekend toegewenst!