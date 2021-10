Facebook: Waarom analisten bullish zijn en de markt bearish

Pssst, ik ken een Amerikaans Big tech-aandeel dat rond $915 miljard waard is, dat dit jaar de omzet en winst naar verwachting met krap 40% ziet oplopen en dat nog geen 21 keer de verwachte winst doet. Nee, het is geen Alibaba, dat is niet alleen Chinees, maar is ook nog een goedkoper, maar het is... Facebook.

Vanavond om 22:00 uur zet de markt zich schrap voor de Q3-cijfers. Want na de Snap-zeperd vorige week dat in last is door de nieuws Apple pricacy regels waardoor er kort afgerond minder business is, laat ook sporen na bij facebook. Daar heeft de sociale media grootmacht zelfs al voor gewaarschuwd.

Maar hoeveel? Dat horen we vanavond. Net als misschien updates over de structuurwijziging (á la Alphabet) die mogelijk donderdag is en alle juridische en publicitaire stormen die er zijn. Wie er niet met zweet in de handen op de cijfers zitten te wachten, zijn de analisten. Hier heb ik hun verwachtingen.

Inderdaad, hier is niets te zien. De omzet en winstverwachtingen blijven gestaag oplopen...

... zoals ze dat als sinds de beursgang ruim elf jaar geleden:

Aan de adviezen van diezelfde analisten is ook niets van koudwatervrees af te lezen:

Hoe kan dit? Af en toe is er inderdaad wel een terugval in de business van Facebook, al dan niet door boetes, juridische toestanden, hoorzittingen in het Congres en publicitaire stormen, maar binnen no time loopt Facebook die schade er weer uit. Onze analist Niels Koerts denkt er net zo over.

Hij heeft het aandeel (waar hij zelf long in is) op Strong Sell zijn, want hij is ook overtuigd van de slagkracht van Facebook.

De issues rondom Facebook zijn vervelend, maar de business case voor een belegging in Facebook verandert hierdoor niet. Het bedrijf beschikt over een ijzersterke marktpositie, behaalt hoge marges en kent met zijn nettokaspositie van $64 miljard een oerdegelijke balans.

Zelf vind ik Facebook een afschúwelijk bedrijf en een veel te megalomane en invloedrijke topman - door een paar jaar terug Facebook Australië 24 uur op zwart te zetten in een fittie ontregelde hij het land finaal - maar het is wel een héél mooi aandeel. Dit is een combinatie die vaker voor komt.

Die CEO is tegelijkertijd de grote bonus bij Facebook naar mijn smaak, net als Elon Musk bij Tesla. Hij is een (volkomen rücktsichlose) rasondernemer, die denkt in kansen, nieuwe mogelijkheden en cash flows en niet in bezuinigen en afknijpen, zoals zo veel managers die onder druk komen te staan.

Kijk vooral naar verwachte omzet- en winstgroei, marges en vrije kassstroom. Allemaal double digits. Vandaar die bullishe analisten.