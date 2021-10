IEX plakt koopadvies op Johnson & Johnson Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

De IEX Beleggersdesk heeft het advies voor Johnson & Johnson verhoogd naar Buy. Het koersdoel blijft gehandhaafd op $180.



De derdekwartaalcijfers van Johnson & Johnson zijn een mixed bag, zo luidt het oordeel van analist Niels Koerts. Wel stelt de farmaceut zijn outlook voor dit jaar fractioneel bij; reden voor Koerts om ook zijn taxaties licht te verhogen. Johnson & Johnson heeft gunstige groeivooruitzichten, is praktisch schuldenvrij en heeft een sterke medicijnportefeuille, zo somt Koerts de pluspunten op. Hij wijst er verder op dat het Amerikaanse concern een ware dividend-aristocraat is, die er inmiddels al ruim 58 jaar op rij in slaagt zijn dividenduitkering te verhogen. "Johnson & Johnson is een buy-&-hold-aandeel dat past in iedere breed gespreide aandelenportefeuille", schrijft Koerts in zijn analyse. "Door de recente koersdaling bedraagt het opwaarts potentieel 13% en daarmee is het aandeel op de huidige koers van $159 koopwaardig." Lees de volledige analyse op IEX Premium.

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.