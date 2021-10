Koopadvies van IEX voor Deutsche Post DHL Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

De IEX Beleggersdesk heeft het advies voor Deutsche Post DHL verhoogd van Hold naar Buy. De koers van Deutsche Post heeft het zwaar, mogelijk door de stijgende olieprijs en opwaartse druk op de lonen. De underperformance versus sectorgenoten is echter overtrokken. Deutsche Post DHL heeft in de guidance al rekening gehouden met tegenvallers op gebieden als loon- en transportkosten; brandstofkosten maken daarbij slechts 3% van de totale kosten van het concern uit.



Voor de komende jaren wordt lichte groei verwacht, wat met de gedaalde koers en het aantrekkelijke dividendrendement van 3,6% leidt tot een Koop-advies. Lees de volledige analyse op IEX Premium.

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.