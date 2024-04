Just Eat Takeaway trekt stekker uit Nieuw-Zeeland Bericht delen via: Kopieer link Categorie: Redactioneel

Just Eat Takeaway.com heeft de keuze gemaakt om alle activiteiten in Nieuw-Zeeland in de komende weken stop te zetten. De maaltijdbezorger wil het bedrijf efficiënter maken en zich meer richten op het opbouwen van een duurzaam, winstgevend merk. Financiële details zijn niet bekendgemaakt en de impact zal volgens het concern niet groot zijn. Menulog (Nieuw-Zeeland) vertegenwoordigt een klein deel van het totale bedrijf en de omvang ervan is volgend het bedrijf onvoldoende om een gezond bedrijf op deze markt te behouden. In een interview met Jitse Groen, dat onlangs verscheen, ging het al over het ANZ (Australië & Nieuw-Zeeland)-segment. Mocht u dat interview nog niet gelezen hebben, kijk dan hier. Daarvoor heeft u wel een Premium-abonnement nodig. Hebt u dat nog niet? Klik dan hier.

