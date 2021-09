Slotcall: Rentemarkt komt tot rust

De AEX (+0,3%) herstelt voorzichtig van de daling die het de afgelopen twee dagen om de oren kreeg. Na een weifelende opening sprong de hoofdgraadmeter snel in het groen. Op het einde van de dag leken de markten de winst uit handen te geven, maar een positief cijfer over de pending home sales in de Verenigde Staten deed het sentiment goed.

Het aantal in aanbouw genomen woningen steeg in augustus met 8,1% op maandbasis en dat is aanmerkelijk beter dan de 1,4% waarop economen rekenden. Het is een signaal dat het nog altijd bijzonder goed gaat met de Amerikaanse economie.

Wat ook opvalt, is de sterke dollar. Vandaag wint de wereldreservemunt 0,6% ten opzichte van de euro. Een stand van 1,161 betekent het laagste niveau sinds november 2020. In andere woorden: de dollar is de afgelopen tien maanden nog niet zo sterk geweest ten opzichte van de euro als nu.

Wat uiteraard meespeelt, is de verwachting dat de Fed zijn stimuleringsbeleid de komende maanden geleidelijk afbouwt. Ook de ECB verlaagde recent zijn maandelijkse opkoopprogramma, maar dat mag geen naam hebben. De grote winnaars zijn vandaag de financials. ING (+2,7%) en Aegon (+2,3%) noteren bovenin het linkerrijtje.

ASML

Het gesprek aan de keukentafel is vandaag de beleggersdag van ASML (-2,6%). De chipgigant verhoogde zijn omzetverwachting voor 2025 naar €24-€30 miljard. Vanochtend meldde ik dat deze outlook nog redelijk conservatief was en dat het maar de vraag was of de markt hier enthousiast van zou worden.

Wat ik echter over het hoofd zag, was de sterke marge-ontwikkeling. Het bedrijf rekent voor 2025 op een brutomarge van 54 tot 56% en dat is ruim 10%-punt meer ten opzichte van dit jaar. De markt wist niet precies wat het met de cijfers aan moest. Bij opening ging het aandeel 2% omlaag, in de middag stond er een winst van ruim 2% op het bord, maar op het slot gaat er toch weer bijna 3% van af.

Positief voor technologie-aandelen is dat de rentes vandaag iets teruglopen. Niet zozeer omdat deze bedrijven veel schulden op de balans hebben staan. Het zit hem vooral in de waardering. De winsten van groeibedrijven worden in de toekomst behaald, waardoor deze aandelen gevoeliger zijn voor een hogere rente. Een hogere rente leidt immers tot een hogere verdisconteringsvoet, wat een lagere waardering als gevolg heeft.

Momenteel noteert ASML tegen 37 keer de getaxeerde winst over 2022. Of het aandeel daarmee koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

ASML Investor Day: Groei gaat door na 2025 #ASML https://t.co/VFSMKQMM5u — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 29, 2021

Royal Dutch Shell

De gasprijzen zitten de laatste maanden stevig in de lift en Royal Dutch Shell (+0,4%) plukt daar met zijn gasvoorraden de vruchten van. De onrust op de energiemarkt heeft ertoe geleid dat het sentiment onder olie- en gasbedrijven is verbeterd. De afgelopen tien dagen is de koers met ruim 12% opgelopen.

Deels terecht, omdat de winstgevendheid van Royal Dutch Shell erdoor omhoog gaat. Analist Martin Crum verhoogde vanmiddag zijn koersdoel, maar of hij het aandeel na de koersrally nog koopwaardig acht, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier blijven vandaag dicht bij huis. De Nederlandse tienjaarsrente zakt twee basispunten tot -0,09%.

Nederland: -2 basispunten (-0,09%)

Duitsland: -2 basispunten (-0,22%)

Italië: -4 basispunten (+0,82%)

Verenigd Koninkrijk: -2 basispunten (+0,98%)

Verenigde Staten: -1 basispunt (+1,52%)

Brede markt

De AEX wint 0,3%, maar blijft daarmee ver achter ten opzichte van de DAX (+0,7%) en CAC (+1,0%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) zakt met 3,2% tot 22,5 punten.

De Amerikaanse indices staan zo'n 0,5% in het groen. Alleen de Nasdaq (+0,1%) valt wat tegen.

De euro zakt 0,6% en noteert 1,161 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-0,1%) en zilver (-3,9%) moeten het niet van een sterke dollar hebben.

Olie: WTI (+0,8%) en Brent (+0,6%) blijven maar stijgen.

Bitcoin (+0,2%) handhaaft zich boven de $40.000.

Het Damrak:

ASMI (+3,9%) is de witte raaf onder de chippers. Gisteren meldde de marktleider op het gebied van ALD-technologie zijn omzet tot 2025 jaarlijks met 16 tot 21% te willen verhogen.

(+3,9%) is de witte raaf onder de chippers. Gisteren meldde de marktleider op het gebied van ALD-technologie zijn omzet tot 2025 jaarlijks met 16 tot 21% te willen verhogen. Philips (-0,9%) lijkt last te hebben van een koersdoelverlaging van Citigroup. Het aandeel gaat naar €45 van €47, maar het koopadvies blijft gehandhaafd.

(-0,9%) lijkt last te hebben van een koersdoelverlaging van Citigroup. Het aandeel gaat naar €45 van €47, maar het koopadvies blijft gehandhaafd. Defensieve havens zoals Ahold (+1,8%) en Unilever (+1,0%) liggen goed.

(+1,8%) en (+1,0%) liggen goed. Signify (+1,6%) springt er positief uit. Het volume van 374.000 stukjes is echter niet indrukwekkend.

(+1,6%) springt er positief uit. Het volume van 374.000 stukjes is echter niet indrukwekkend. Intertrust (+3,4%) heeft een boze brief ontvangen van Harbor Spring Capital. Deze activistische aandeelhouder heeft een belang van 5% en is van mening dat de autonome groei van het bedrijf ondermaats is. Ook gaat het recent aangekondigde aandeleninkoopprogramma van €100 miljoen niet ver genoeg. Het management van de juridisch administratief dienstverlener zegt tijdens de strategie-update van 23 november met een reactie te komen.

(+3,4%) heeft een boze brief ontvangen van Harbor Spring Capital. Deze activistische aandeelhouder heeft een belang van 5% en is van mening dat de autonome groei van het bedrijf ondermaats is. Ook gaat het recent aangekondigde aandeleninkoopprogramma van €100 miljoen niet ver genoeg. Het management van de juridisch administratief dienstverlener zegt tijdens de strategie-update van 23 november met een reactie te komen. Aperam (+3,2%) profiteert van een koersdoelverhoging van Morgan Stanley. De zakenbank verhoogt het koersdoel van het roestvrijstaalbedrijf met €19 tot €67 en handhaaft het houdadvies.

(+3,2%) profiteert van een koersdoelverhoging van Morgan Stanley. De zakenbank verhoogt het koersdoel van het roestvrijstaalbedrijf met €19 tot €67 en handhaaft het houdadvies. Air France-KLM (-3,5%) vliegt omlaag. Een duidelijke trigger kan ik echter niet vinden. Hetzelfde geldt voor de stijging van de laatse weken. De afgelopen vijftien dagen is de koers van de luchtvaartmaatschappij met 21% opgelopen.

(-3,5%) vliegt omlaag. Een duidelijke trigger kan ik echter niet vinden. Hetzelfde geldt voor de stijging van de laatse weken. De afgelopen vijftien dagen is de koers van de luchtvaartmaatschappij met 21% opgelopen. Winkelvastgoed is vandaag even niet de place to be. Unibail Rodamco (-2,0%), Eurocommercial Properties (-1,4%), Wereldhave (-1,4%) en Vastned (-3,6%) sluiten in het rood.

Adviezen

Air France-KLM: naar verkopen en €4,61 - AlphaValue

ArcelorMittal: naar €39 van €38 en kopen - Morgan Stanley

ASMI: naar €400 van €350 en kopen - Bank Degroof

ASMI: naar €400 van €350 en kopen - Deutsche Bank

ASML: naar €675 van €625 en kopen - Kempen

Aperam: naar €67 van €48 en houden - Morgan Stanley

Heineken: naar €90 van €96 en houden - Deutsche Bank

Philips: naar €45 van €47 en kopen - Citigroup

UMG: starten met €27,20 en kopen - Societe Generale

Agenda

Donderdag 30 september

