Vandaag is het ASML-dag: is het bedrijf te conservatief in zijn verwachtingen?

De Europese beurzen lijken na het verlies van gisteren licht in het groen te beginnen. Toch heeft het sentiment een tikje gekregen. De rentes lopen op en de dollar noteert ten opzichte van de euro op het hoogste niveau sinds 10 maanden.

Een sterke dollar is ongunstig voor emerging markets, aangezien deze landen hun schulden veelal in dollars hebben uitstaan. De sterke dollar is het gevolg van de Fed die voornemens is te gaan taperen. In het congres herhaalde Fed-voorzitter Jerome Powell dat het tijd is om de steunmaatregelen af te bouwen. Allereerst wordt het opkoopprogramma van obligaties afgebouwd en op termijn zou er een renteverhoging moeten komen.

Het is de verwachting dat een renteverhoging eind volgend jaar plaatsvindt, al blijft het lastig te voorspellen. Er hoeft maar iets te gebeuren met de Amerikaanse economie en de Fed vindt een excuus om hier van af te zien. Sowieso is het al vrij bijzonder dat de rente in de VS 0% is. De economie draait op volle toeren, de inflatie loopt aardig op en de werkloosheid is relatief laag.

Maar goed, centrale bankiers zijn sinds de eurocrisis in 2010 bijzonder huiverig om de rente te verhogen. De hoge schuldenberg van overheden wordt dan immers een probleem en een hogere rente leidt veelal tot een sterkere munt, waardoor het desbetreffende land minder concurrerend wordt.

Japan onderuit

Na het slechte slot van de Europese- en Amerikaanse markten ligt een bloedbad in China voor de hand. Niets is minder waar, zo noteert de Hang Seng index zelfs 0,1% in het groen. Bij opening was er nog sprake van een verlies van meer dan 2% maar in de loop van de dag trok het sentiment bij. De Shanghai Composite daalt wel ruim 1%.

Een duidelijke verklaring voor het relatieve herstel kan ik niet vinden, al helpen de hogere futures op Wall Street een handje. Mochten de Amerikaanse markten nu openen dan zouden ze zo'n 0,6% in het groen zijn begonnen. De grootste klappen vallen echter in Japan, zo keldert de Nikkei ruim 2,7%.

Beleggersdag ASML

Vandaag houdt ASML zijn beleggersdag en dan is het een goed gebruik dat het bedrijf voorbeurs zijn doelstellingen voor de middellange termijn kenbaar maakt. Zoals verwacht stelt de chipgigant zijn doelstellingen naar boven bij. ASML gaat nu voor 2025 uit van een omzet van tussen de €24 en €30 miljard. Eerder rekende het bedrijf nog op een bedrag tussen de €15 en €24 miljard.

Dit lijkt op het eerste oog een fikse verhoging. Toch heb ik mijn twijfels of de markt hierop enthousiast gaat reageren. Analist Paul Weeteling gaat voor 2022 bijvoorbeeld al uit van een omzet van 24,2 miljard euro.

Ik vind deze doelstellingen dus eerlijk gezegd vrij conservatief. Anderzijds zijn we dit van ASML gewend en zal het mij niet verbazen dat in 2025 ineens blijkt dat het bedrijf zijn eigen verwachtingen ruimschoots heeft overtroffen. In dat laatste is ASML namelijk bijzonder goed.

At the Investor Day meeting today, webcast live from our headquarters in Veldhoven, the Netherlands, we will provide an update on the company’s strategy, performance and long-term outlook. https://t.co/Z38ZBSoQQs — ASML (@ASMLcompany) September 29, 2021

Advies, shorts en agenda

Adviezen:

Air France-KLM: naar verkopen en €4,61 - Alpha Value

UMG: starten met kopen en €27,20 - Societe Generale

De AFM meldt deze shorts: Ik zie weinig veranderingen ten opzichte van de laatste dagen. Alleen de shorts in Arcadis zijn wat opgelopen, maar een shortpercentage van 2,36% stelt niet veel voor.



Wereldhave: 10,63%

Air France-KLM: 7,82%

Just Eat Takeaway: 4,61%

AMG: 3,58%

Pharming: 2,85%

Eurocommercial Properties: 2,66%

Alfen: 2,43%

Basic-Fit: 2,42%

Arcadis: 2,36%

ArcelorMittal: 1,95%

Agenda

Vanmiddag is het voornamelijk uitkijken naar de beleggersdag van ASML. Ook de cijfers over de in aanbouw genomen woningen in de VS en de olievoorraden kunnen de markten in beweging zetten.

00:00 uur: ASML Beleggersdag

00:00 uur: CM.com Bava

08:00 uur: Duitsland detailhandelsverkopen aug (+1,3% MoM)

16:00 uur: VS pending home sales aug (+0,4% MoM)

16:30 uur: Olievoorraden

Nu nog even dit

De beleggerdag van ASML is het event van de dag.

De Nederlandse chipmachinefabrikant ASML verwacht de komende jaren sterk te groeien door de grote vraag naar computerchips en machines om die te maken. Dat meldde ASML in aanloop naar zijn beleggersdag. https://t.co/Zm8f0DB9ag — BNR Nieuwsradio (@BNR) September 29, 2021

Laten we niet overdrijven. De markten leken amper te reageren op de verkiezingsuitslag.

Europa kijkt met ingehouden adem naar formatie Duitsland https://t.co/aBF3TMX4nY — NOS (@NOS) September 29, 2021

Dit is gewoon zielig.

Er komen meer kletskassa's bij Jumbo, om eenzaamheid te bestrijden. De vraag is of het gaat lukken: 'Kort praatje helpt niet'https://t.co/0ebUJAwBgi pic.twitter.com/DKe0Yn4WuN — RTL Z (@RTLZ) September 29, 2021

Het schuldenplafond in de VS is weer onderwerp van gesprek. Uiteindelijk komen beide partijen er altijd uit.

REPUBLICANS IN U.S. SENATE BLOCK VOTE SOUGHT BY DEMOCRATS TO SUSPEND FEDERAL DEBT CEILING — zerohedge (@zerohedge) September 28, 2021

Het wordt tijd.

Informateur Johan Remkes praat vandaag verder met VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, Volt, SGP en Fractie Den Haan over de vorming van een nieuw kabinet. Gaat het dan nu wél lukken? https://t.co/HWq6kqAR69 — BNR Nieuwsradio (@BNR) September 29, 2021

Topman Lard Friese is bezig aan een mooie turnaround

Aandeel Aegon staat op het hoogste punt in twee jaar tijd. #rente pic.twitter.com/fGgKmIJbhA — Robbert Manders, CFA (@RobbertM_IG) September 28, 2021

Veel plezier en succes!