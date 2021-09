Zowaar groen voorbeurs en er is genoeg om te weten

De AEX indicatie voor opening is na weer een miezerig Wall Street. China ligt goed (Tencent +1,10%), commodities stijgen en heel veel meer is er niet te zien.

Of u wilt of niet, bullish is het voor de aandelenmarkt dat we de winsten nog hebben en dat de centrale banken doorpompen. Bearish is dat de economie afvlakt, grondstoffen, logistiek en supply chain tegenwerken - zie AkzoNobel - en dat het virus blijft dreigen. Vlak tot lager deze week, de markt kan even niet kiezen.

Nog even over dat wat vage (?) ECB-rentebesluit van gisteren: de bankpresident zei dat ze deze inflatie-indicator gebruikt, ofwel wat de markt inprijst. Het vijfjaars swappie dus en kijk, die heb ik ook. Die staat nu op nu op 1,8% en in de VS op 2,8%.



Het opvallende nieuws van vannacht, want u weet dat het over en weer niet vriendelijker op wordt en ook na dit belletje is er geen wereldvrede:

Biden, Xi discuss avoiding confrontation in second phone call of new U.S. administration https://t.co/KnIMD0h3Sv — CNBC (@CNBC) September 10, 2021

Nieuws is er amper in Amsterdam, maar wel in New York waar Just Eat Takeaway dochter GrubHub voor een keer optrekt met de concurrentie. Hier leest u in het Nederlands.

Uber Eats, DoorDash, Grubhub sue New York City over legislation on commission caps https://t.co/ktv9D9tj7r pic.twitter.com/5a3dn9qaSK — Reuters (@Reuters) September 10, 2021

Nog iets opvallends, Natural Gas staat op $5:



De opening dan, zeg nooit nooit, maar ik zie de AEX niet zo snel op 800 het weekend in gaan.

De rentes geloven het ook wel even:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met geduvel bij Rood en Mastercard doet een bijzondere (?) overname: Analistenadvies is er nog niet en de AFM meldt geen shorts.

07:55 InPost stelt nieuw bestuurslid aan

07:54 Grubhub, DoorDash en Uber Eats slepen New York voor de rechter

07:41 Biden en Xi bellen elkaar

07:30 RWE mag aan de slag met twee Duitse windparken op zee

07:21 Mastercard neemt cryptobedrijf CipherTrace over

07:06 Europese beurzen openen naar verwachting licht hoger

07:00 Nog altijd stevige groei Nederlandse export

06:58 Tragere groei voor productie Nederlandse industrie

06:55 Meer dan 223 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

09 sep Beursupdate: AEX op Wall Street

09 sep Wall Street lager gesloten

09 sep Juridische procedure gestart tegen dochterbedrijf RoodMicrotec

09 sep Olieprijs lager gesloten

09 sep Wall Street koerst af op lager slot

09 sep Europese beurzen verdeeld gesloten

09 sep Correctie: Klein verlies AEX na rentebesluit ECB

De agenda kent geen uitschieters:

06:30 Internationale handel - Juli (NL)

06:30 Industriële productie - Juli (NL)

08:00 Inflatie - Augustus def. (Dld)

08:00 Handelsbalans - Juli (VK)

08:00 Industriële productie - Juli (VK)

08:45 Industriële productie - Juli (Fra)

11:30 Industriële productie - Juli (Bel)

14:30 Producentenprijzen - Augustus (VS)

16:00 Groothandelsvoorraden - Juli (VS)

En dan nog even dit

Nikserig weekje zo:

Wall Street ended lower on Thursday after weekly jobless claims fell to a near 18-month low, allaying fears of a slowing economic recovery, but also stoking worries the Fed could move sooner than expected to scale back its accommodative policies https://t.co/sNUnnkThdx pic.twitter.com/1FV05GX7BB — Reuters (@Reuters) September 10, 2021

Of moet u zeggen technologie? Want de AEX doet nog beter.

Just to put things into perspective: US stocks rising almost 3 times as fast as the rest of the world. pic.twitter.com/Re2LlAsLmT — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 9, 2021

Is dit hip?

Facebook launched its first smart glasses in partnership with Ray-Ban maker EssilorLuxottica that allow wearers to listen to music, take calls or capture photos and short videos https://t.co/Agwg9wnClb ??? pic.twitter.com/VgZVVVDM71 — Reuters (@Reuters) September 10, 2021

Nog meer Big Tech:

Microsoft is unveiling several new features today. CEO Satya Nadella says flexibility is going to be key going forward in a world of hybrid work. https://t.co/5s1qm1a8hC pic.twitter.com/MDQfnpZt7M — CNBC (@CNBC) September 10, 2021

Het blijft een gevalletje Afghanistan uit, altijd lastig:

China's rumored ambitions to dive into Afghanistan are overstated and unrealistic, experts say https://t.co/hqh1gBiQKX — CNBC (@CNBC) September 10, 2021

Nog meer China en commodities:

Oil set for weekly loss after China confirms release of reserves https://t.co/Ac2Len3IfP — Bloomberg Markets (@markets) September 10, 2021

De wereld kijkt toe?

El Salvador's bold experiment with bitcoin got off to a bumpy start beset by technological snags requiring President Nayib Bukeleto step in. For now though, at least some Salvadorans seem willing to give it a go https://t.co/M8LcIKWCJ0 pic.twitter.com/hJxcyCMwYm — Reuters (@Reuters) September 10, 2021

Is wel zo:

El Salvador's new bitcoin wallet allows for cross-border, virtually instantaneous, zero-fee transactions -- a game changer for a country where 70% of the population depends on money sent home from abroad to get by. @KenzieSigalos has more. https://t.co/wiIAMN9sdW pic.twitter.com/hXVdIEW7aO — CNBC (@CNBC) September 9, 2021

Prettig weekend alvast en wie denkt hier morgen niet aan? Dit is wel bijzonder.

"I wanted to do what my dad did."



Children of those killed on Sept. 11 are continuing their parents' legacies in the world of finance — some in the very same investment firms.



Read The Big Take ?? https://t.co/lKoh5E6nZ8 pic.twitter.com/bPh170ArSX — Bloomberg (@business) September 10, 2021

Veel plezier en succes vandaag.