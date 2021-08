Kijk die koers, Damrak draait warm voor cijfers BAM morgen

Morgen voorbeurs cijfers en zo te zien sorteren sommigen van ons daar al op voor, BAM dus!



Wat mag u verwachten morgen? Ik leun op onze analist Peter Schutte, want - wat een timing! - vandaag verschijnt zijn koersdoel voor BAM, dat hij een maand geleden gaf, op het bord: €2,60. De inzet voor morgen is zoals altijd: fantasie zat (de huizenmarkt, om iets te noemen), maar operationeel zijn er te vaak akkefietjes.

Of waren? Onder nieuwe CEO Ruud Joosten is het concern aan het meanen & leanen en zijn er geen nieuwe hoofpijndossiers bijgekomen. Grootste risico bij BAM is de messcherp aanbestede renovatie van de Afsluitdijk, maar de enige ellende die dat tot nu toe heeft opgeleverd zijn ellenlange files op die monumentale dijk.

De grote kans bij BAM is de huizenmarkt, maar dat is zeker geen kwestie van de ramen open zetten en de lucratieve, gemakkelijke opdrachten zo naar binnen laten waaien. Met gestegen bouw- en personeelskosten, en ingewikkelde en volatiele regelgeving (duurzaam, stikstof et cetera) is goed rekenen een must.

Peter nog even:

De margedoelstelling lijkt realistisch, mits de bouwer bovengenoemde risico's goed weet te beheersen. Echter, vooral de stijgende materiaalkosten, schaarste en druk op het aantal transacties heeft de bouwer niet in eigen hand. Dit kan wel degelijk omzet en marge gaan raken.

De risico's zijn wel hoger dan gemiddeld en vragen dus om bescheiden posities tot maximaal 3% van de portefeuille. Heijmans heeft een sterkere balans en kan daardoor tegenslagen beter opvangen alsmede dividend uitkeren. Qua risk/reward geniet Heijmans (BUY) mijn voorkeur.

Helaas, ik heb geen consensus voor de winst per aandeel morgen. Er wordt €1,65 miljard omzet verwacht en dit zijn de jaarverwachtingen. Oh ja, vrijdag komt Heijmans door.



Er zijn overigens maar vijf analisten die BAM volgen.