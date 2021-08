Loopt Wall Street op de muziek vooruit?

Ik zit vandaag midden in de muziek: Al drie orders er uit gekregen tegen goede prijzen. Ik heb nog een order staan om er uit te gaan, maar die wilt niet. Ik vraag te veel. Ha ha ha. Was een kleine hoofdprijs. Nu ff afwachten. Misschien weer terugkopen.



Goede muziek vandaag. Dat werd tijd.



Grafieken staan hoog. Dat weten we. Wanneer corrigeren? Dat is de vraag. Maar het antwoord op die vraag gaan we hopelijk snel zien. Let u weer op de VIX. Die is aan het bodemen. En dat betekent dat ze ieder moment weer kunnen gaan - hoger uiteraard.