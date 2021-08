Loopt Wall Street op de muziek vooruit?

Bericht delen via:

Hoewel de bedrijfswinsten prima zijn ontvangen, beginnen beleggers zich zorgen te maken over de geldligheid van de bullmarkt. Ze vrezen onder andere dat de deltavariant een verder economisch herstel in de wielen kan rijden.

Technisch maakt de Dow Jones nieuwe all-time highs, nu het oude koersrecord rond 35.078 punten van 10 mei eindelijk is geslecht. Maar een ontbrekend schakeltje in de bullmarkt volgens de Dow-theorie is de transportsector, die nog niet is uitgebroken.

Koersrecords

Vandaag werp ik een blik op de uitbraak en het all-time high van de Dow Jones Industrial index. Maar ik kijk ook naar de achterblijvende transportindex. Volgens de Dow theory, die Charles Dow meer dan 100 jaar geleden heeft beschreven, wordt de huidige bullmarkt niet bevestigd.

Volgens deze theorie moet een all-time high van de industriële sector, dus de Dow Jones Industrial index, bevestigd worden door een gelijktijdig all-time high van de transportsector. Op dit moment is daar geen sprake van. Een uitgebreide uitleg van de Dow-theorie geef ik onderaan deze blog.

Lange termijn Dow Jones

De Dow Jones breekt binnen de stijgende trend, nipt boven de weerstand 35.078,10 punten (gevormd op 14 mei). De stijgende trend krijgt een nieuwe impuls nu deze laatste top wordt gebroken.

Na deze uitbraak wordt 42.500 punten het volgende opwaartse koersdoel. De Dow Jones heeft steun rond 33.106,20 punten (bodem van 25 juni).

Lange termijn Transportation-index

De NY Transportation-index heeft de stijgende trend tijdelijk achter zich gelaten Zolang de koers echter boven de toppen van 2018 en 2019 weet te blijven, oogt het technische beeld redelijk positief.

Er ligt steun op 5.374,43 punten (bodem van 8 januari). Berekend koersdoel ligt rond 7.200 punten. De Transportation-index moet nog zo'n kleine 10% stijgen om de top van juni te breken en een nieuw koersrecord te vestigen.



Dow-theorie uitgelegd

De Dow theory is vernoemd is naar Charles H. Dow (1851-1902), onder andere oprichter van The Wall Street Journal en medenaamgever van de beroemdste beursindex ter wereld.

Charles Dow wees erop dat stock market averages in dezelfde richting moeten wijzen om de geldigheid van een bullmarkt te bewijzen.

Dow ging er in zijn tijd, toen de Verenigde Staten een industriële factor van betekenis werden, vanuit dat alle geproduceerde goederen ook daadwerkelijk van de fabriek naar de klant getransporteerd moesten worden.

Een bullmarkt in de industriële en manufacturing sector zou volgens hem gewantrouwd moeten worden indien deze niet tegelijkertijd in de transportsector zou optreden.

Overigens was indertijd de Dow een beursindex die veel meer industrieel van karakter was dan tegenwoordig. Bovendien werd de transportsector in die tijd gedomineerd door spoorwegen.

Focus op all-time highs

Charles Dow en zijn volgers waren in het bijzonder geïnteresseerd in all-time highs. Een all-time high bij de Dow Jones Industrial met een gelijktijdig koersrecord in de transportsector werd door hem als zeer positief beoordeeld.

Een uitbraak van de Dow Jones Transportation-index in combinatie met een uitbraak van de Dow Jones Industrial-index staat sinds jaar en dag bekend als een koopsignaal volgens de Dow Theory.

Feit is dat op dit moment de meest recente koersrecords van de Dow Jones Industrial-index (nog) niet zijn bevestigd door een gelijktijdige all-time high van de Transportation-index.

Koopsignaal nog niet gevalideerd

Concluderend kunnen we stellen dat op basis van de Dow theory het koopsignaal nog niet is gevalideerd. Dat gebeurt pas indien zowel de Dow Jones Transportation-index als de Dow Jones Industrial-index gelijktijdig een nieuw all-time high bereiken.

De Transportation-index moet nog zo'n 10% overwinnen om een nieuw koersrecord te vestigen. Pas in dat geval geeft de Dow theory een koopsignaal en wordt de bullmarkt van Wall Street gevalideerd.