'Telecom Italia zet eerste stap met afsplitsing vaste telefonie'

ROME (AFN) - Telecom Italia is begonnen met de afsplitsing van zijn vaste telefonienetwerk, het waardevolste bezit van het concern. Daarmee is ook een eerste stap gezet met de realisatie van het plan van premier Giuseppe Conte om één enkel netwerkbedrijf op te richten. Dat meldden bronnen aan persbureau Bloomberg.

Het telecomconcern zou een voorlopig contract hebben ondertekend met Cassa Depositi e Prestiti, dat als belangrijkste taak heeft om overheidsprojecten in het land te financieren. Daarmee lijkt de weg vrijgemaakt voor investeringen in het toekomstige netwerkbedrijf. Doel is onder meer om de uitrol van het glasvezelnetwerk te versnellen. Volgens Rome is een goed netwerk belangrijk voor het herstel van de economie.

Verder werd bekend dat Telecom Italia akkoord is met de verkoop van een belang van 37,5 procent in de kabeldivisie die gaat over de aansluitingen van huizen, het secundaire netwerk. Investeerder KKR bood 1,8 miljard euro. Eerder stak Rome nog een stokje voor de overeenkomst.