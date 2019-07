Wolters Kluwers groeit gestaag

Gepubliceerd op | Views: 52

ALPHEN AAN DEN RIJN (AFN) - Wolters Kluwer heeft de eerste zes maanden van het jaar winst en omzet opgevoerd. Onder meer positieve wisselkoerseffecten gaven de resultaten van de informatie- en dataleverancier, een zetje in de goede richting. Maar ook zonder dat effect was sprake van groei. Voor heel 2019 houdt de onderneming vast aan zijn eerder uitgesproken verwachtingen.

Het bedrijf zag op jaarbasis de omzet met 9 procent stijgen tot 2,2 miljard euro. Op basis van gelijke wisselkoersen was de groei 4 procent. De aangepaste operationele winst steeg eveneens met 9 procent tot 497 miljoen euro. Zonder het positieve valuta-effect was dit 3 procent meer.

Het bedrijf rekent dit jaar nog altijd op een groei van de aangepaste winst van circa 10 procent, en een operationele winstmarge van minstens 23 procent. Verder gaat Wolters uit van een rendement op geïnvesteerd vermogen (ROIC) van 10,5 procent tot 11,5 procent.

Cyberaanval

Van het eerder aangekondigde aandeleninkoopprogramma van maximaal 250 miljoen euro, heeft Wolters Kluwer inmiddels 115 miljoen euro gerealiseerd.

Wolters was eerder dit jaar slachtoffer van een cyberaanval. Het bedrijf haalde voor de zekerheid een reeks applicaties en platformen tijdelijk offline om systemen en klantgegevens te beschermen. Dit had vooral invloed op de divisies Governance, Risk & Compliance en Tax & Accounting. Volgens het bedrijf was de impact op de halfjaarresultaten niet materieel.

Het onderzoek naar die aanval is inmiddels afgerond. Daarvoor nam Wolters Kluwer cybersecuritybedrijf CrowdStrike in de arm. Uit de bevindingen kwam volgens Wolters Kluwer naar voren dat er geen data buit is gemaakt. Geïnfecteerde apparaten zijn gerepareerd of buiten werking gesteld. Wolters benadrukte verder te zullen blijven investeren in technologie en programma's om gegevens en systemen te beveiligen.